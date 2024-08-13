Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Ankara’da barış diplomasisi: Heyetler masada

NE OLMUŞTU?

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, geçtiğimiz Mayıs ayında Başkan Erdoğan'a mektup yazarak Etiyopya ile Somali arasındaki gerilimin bitmesi için yardım istemişti.



"BARIŞTIR BİZİ ERDOĞAN"

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali konuya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı muhatap alan bir mektup yazarak Etiyopya ve Somali arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istedi. Krizleri çözen ülke Türkiye bir kez daha devrede Erdoğan, Somali ve Etiyopya'dan gelen talep üzerine iki ülke arasındaki krizi çözmek için kolları sıvadı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Temmuz'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi Ankara'da ağırladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Etiyopya ve Somalili mevkidaşlarıyla aynı karede ANKARA'DA KRİZ ZİRVESİ

Yürütülen diplomatik sürecin devamı olarak, iki ülke heyetleri 12 Ağustos'ta Ankara'da masaya oturdu.





"TARAFLARLA AYRI AYRI GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR" Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Etiyopya ve Somali heyetleri arasındaki görüşmeler halen Dışişleri Bakanlığı'nda devam ediyor. Tarafların karşılıklı bir araya gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanımızın koordinasyonunda Türkiye heyeti mekik diplomasisi yapıyor. Taraflarla ayrı ayrı görüşülüyor. Tarafları ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırmaya çalışıyoruz. Bu uzun bir süreç." "GERİLİM BİTSİN"

Ankara'daki kritik zirve öncesi Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali



"SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUM"

Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki gerginliğin bitmesi için gayretlerine devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.