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Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye'ye başvurdu! Ankara'da barış diplomasisi: Heyetler masada

Etiyopya ve Somali arasında giderek tırmanan kriz Türkiye’nin arabuluculuğu ile son bulmak üzere. İki ülkeden de Başkan Erdoğan’a “Barıştır bizi” talebinin gelmesi üzerine taraflar 12 Ağustos'ta Ankara’da masaya oturdu. Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi bugün de devam edecek.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 20:34 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:37
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Ankara’da barış diplomasisi: Heyetler masada

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Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi bugün devam edecek.

Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye'ye başvurdu!

MEKİK DİPLOMASİSİNDE İKİNCİ GÜN
Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelere ara verildiğini ve bu sabah sürdürüleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie Amde ile Ankara'da bir araya geldi. (12 Ağustos 2024)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie Amde ile Ankara'da bir araya geldi. (12 Ağustos 2024)

Daha önce de tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini belirten kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi" yürüttüğünün altını çizmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da bir araya geldi. (12 Ağustos 2024)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da bir araya geldi. (12 Ağustos 2024)

UZUN BİR SÜREÇ
Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü, ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun "uzun bir süreç" olduğunu kaydetmişti.

NE OLMUŞTU?
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, geçtiğimiz Mayıs ayında Başkan Erdoğan'a mektup yazarak Etiyopya ile Somali arasındaki gerilimin bitmesi için yardım istemişti.

"BARIŞTIR BİZİ ERDOĞAN"
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali konuya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı muhatap alan bir mektup yazarak Etiyopya ve Somali arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istedi.

Krizleri çözen ülke Türkiye bir kez daha devrede

Erdoğan, Somali ve Etiyopya'dan gelen talep üzerine iki ülke arasındaki krizi çözmek için kolları sıvadı.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Temmuz'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi Ankara'da ağırladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Etiyopya ve Somalili mevkidaşlarıyla aynı karedeDışişleri Bakanı Hakan Fidan Etiyopya ve Somalili mevkidaşlarıyla aynı karede

ANKARA'DA KRİZ ZİRVESİ
Yürütülen diplomatik sürecin devamı olarak, iki ülke heyetleri 12 Ağustos'ta Ankara'da masaya oturdu.



"TARAFLARLA AYRI AYRI GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Etiyopya ve Somali heyetleri arasındaki görüşmeler halen Dışişleri Bakanlığı'nda devam ediyor.

Tarafların karşılıklı bir araya gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımızın koordinasyonunda Türkiye heyeti mekik diplomasisi yapıyor. Taraflarla ayrı ayrı görüşülüyor. Tarafları ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırmaya çalışıyoruz. Bu uzun bir süreç."

"GERİLİM BİTSİN"
Ankara'daki kritik zirve öncesi Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed AliBaşkan Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali

"SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUM"
Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki gerginliğin bitmesi için gayretlerine devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.



İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti"

ANKARA'DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ
İki ülke arasındaki krizin çözülmesi kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara’da bir araya geldiDışişleri Bakanı Hakan Fidan Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara’da bir araya geldi

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Ankara’da bir araya geldiDışişleri Bakanı Hakan Fidan Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Ankara’da bir araya geldi

Bakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie'yle de görüşmüştü.

Etiyopya ve Somali arasında krize neden olan Somaliland bölgesiEtiyopya ve Somali arasında krize neden olan Somaliland bölgesi

SON GÜNLERDE ARTAN VE YILLARDIR DEVAM EDEN SOMALİLAND KRİZİ

Etiyopya'nın, Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden "Somaliland"la yaptığı anlaşma, son yıllarda Afrika'da tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu yeniden yükseltmişti.

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylerken anlaşmayı "yasadışı" sayan Somali'den çok sert tepki gelmişti.1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland, uluslararası alanda büyük ölçüde tanınmıyor, Somali de Somaliland'in kendi toprakları olduğunu söylüyor. Somali Ulusal Haber Ajansı, 2023 yılı aralık ayının sonunda, Cibuti'nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları kapsamında, Somali ve Somaliland'ın aralarındaki ihtilafı çözmek için görüşmelere yeniden başlayacağını duyurmuştu.

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