Pentagon 2027 mali yılı için 1,5 trilyon dolarlık bütçe talep ederken askeri personel sayısında 44 bin kişilik artış öngörülüyor.

Politico gazetesi projenin maliyetinin 185 milyar dolardan 3 trilyon dolara kadar değişebileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Altın Kubbe hava savunma projesi teknik ve finansal engellerle karşı karşıya kalırken Pentagon 17 milyar dolarlık bütçe uzlaşma fonu talep ediyor.

PENTAGON'DA ALTIN KUBBE KRİZİ

Pentagon adına Altın Kubbe çalışmasını yöneten General Mike Guetlein, son 10 ayda kaydedilen ilerlemeyi övdü ve ilk önemli sensör teknolojisinin 2028 yılına kadar faaliyete geçirilmesi sözü verdi. Politico ise bunun için kısa sürede çok sayıda şeyin yolunda gitmesi gerektiğini belirtti.

ABD BASINI İNANMIYOR

"Trump'ın imza niteliğindeki füze savunma kalkanı, teknik engellerle, finansman sorularıyla ve belki de en sorunlu olanı, programın tam olarak hayata geçmesi için ihtiyaç duyduğu on milyarlarca doları sağlaması giderek daha az olası görünen Cumhuriyetçi bir Kongre ile karşı karşıya." ifadelerini kullanan Politico Cumhuriyetçilerin dahi projeye şüpheyle yaklaştığını belirtti.