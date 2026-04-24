ABD Başkanı Donald Trump'ın Altın Kubbe hayalleri bütçe krizi ile karşı karşıya. Pentagon'un üst düzey yetkilileri Trump'ın Altın Kubbe iç güvenlik hava savunma girişiminin ilerlediğini açıklarken Politico gazetesi teknik ve finansal engellere dikkat çekti.
PENTAGON'DA ALTIN KUBBE KRİZİ
Pentagon adına Altın Kubbe çalışmasını yöneten General Mike Guetlein, son 10 ayda kaydedilen ilerlemeyi övdü ve ilk önemli sensör teknolojisinin 2028 yılına kadar faaliyete geçirilmesi sözü verdi. Politico ise bunun için kısa sürede çok sayıda şeyin yolunda gitmesi gerektiğini belirtti.
ABD BASINI İNANMIYOR
"Trump'ın imza niteliğindeki füze savunma kalkanı, teknik engellerle, finansman sorularıyla ve belki de en sorunlu olanı, programın tam olarak hayata geçmesi için ihtiyaç duyduğu on milyarlarca doları sağlaması giderek daha az olası görünen Cumhuriyetçi bir Kongre ile karşı karşıya." ifadelerini kullanan Politico Cumhuriyetçilerin dahi projeye şüpheyle yaklaştığını belirtti.
3 TRİLYON DOLARLIK BÜTÇE
Trump, bu girişimle tüm ülkeyi, binlerce kilometre uzaktan fırlatılan balistik füzelerden ABD'ye doğru uçan küçük insansız hava araçlarına kadar çeşitli tehditlerden korumayı amaçlıyor. Pentagon, Golden Dome için 17 milyar dolarlık bütçe uzlaşma fonu istiyor ve normal ödenek süreciyle sadece 400 milyon dolar talep ediyor. Politico sistemin maliyetinin 185 milyar dolardan 3 trilyon dolara kadar değişebileceğini belirtiyor.
Ancak eski bir savunma yetkilisine göre, uzlaşma önleminin bir yere varmasını beklemek riskli. Bu da Altın Kubbe fonlarının, Pentagon'un diğer istek listelerindeki kalemlerle birlikte, kongrenin düzenli bütçe tasarılarında rekabet etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.
PENTAGON BÜTÇE ARTIŞI İSTİYOR
İkinci Donald Trump döneminde ABD'nin Venezuela'dan İran'a pek çok ülkeye saldırıları ve tehditleri devam ederken Pentagon bütçesi için de artış talepleri gündemden düşmüyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, 2027 mali yılı için talep edilen 1,5 trilyon dolarlık bütçe kapsamında askeri personel sayısında 44 bin kişilik artış ve silah sistemleri için 750 milyar dolarlık harcama öngörüldüğünü bildirdi.
Pentagon'un 2027 yılı harcama planı, ülke bütçesine bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki kat yük getirirken, plan kapsamında dar gelirli kesimlere sağlanan sağlık ve diğer sosyal yardımlarda kesinti yapılması öngörülüyor.