Tırmanışın en kritik etaplarından biri olan Khumbu Buz Şelalesi'nde oluşan dev serak, Everest Dağı'na çıkan yüzlerce dağcının programını geciktirdi. İki hafta boyunca Ana Kamp'ta beklemek zorunda kalan ekipler için şerpalar öncülüğünde yeni bir geçiş hattı açıldı. Ancak uzmanlar, değişen rotaya rağmen bölgede çökme ve erime riskinin devam ettiğine dikkat çekiyor.
EVEREST'TE DEV BUZ KÜTLESİ TIRMANIŞ ROTASINI DEĞİŞTİRDİ
Dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki dev bir buz kütlesi (serak), dağcıların kullandığı ana geçiş yolunu kapattı. Bu durum, tırmanış planlarını aksatırken yetkilileri yeni bir rota belirlemeye yöneltti.
ANA KAMP İLE ÜST NOKTALAR ARASINDA ENGEL
BBC'nin aktardığına göre, dağa tırmanışın başlangıç noktası olan Ana Kamp ile üst kamplar arasındaki geçiş, serak nedeniyle tamamen durdu. Dağcılar, buz kütlesinin erimesini beklemek zorunda kaldı ve yaklaşık iki hafta boyunca Ana Kamp'tan ayrılamadı.
YENİ ROTA HAZIRLANDI
Yetkililer, alternatif bir geçiş yolu oluşturmak için çalışmalarını tamamladı. Yeni rota kapsamında gerekli sabit halatlar 2. Kamp'a kadar döşendi. Nepal Turizm Genel Müdürü Ram Krishna Lamichhane, bazı risklerin hala sürdüğünü ancak uzman ekiplerin en uygun güzergahı belirlediğini açıkladı.
Lamichhane ayrıca dağcıların 1. Kamp ile 2. Kamp arasındaki geçiş için hazır durumda olduğunu belirtti.
SERAK TEHLİKESİNE KARŞI TEKNOLOJİK İNCELEME
Bölgedeki bir şerpa rehberi, Everest'in en zorlu etaplarından biri olan Khumbu Buz Şelalesi'nin, insansız hava araçları ve üç boyutlu fotogrametri teknikleriyle analiz edildiğini ifade etti. Bu çalışmalar sayesinde serakların oluşturduğu riskler daha detaylı şekilde değerlendiriliyor.
GECİKME ZİRVE PLANLARINI ETKİLEYEBİLİR
Yaşanan gecikmenin, tırmanış için en uygun dönem olan bahar sezonunu kaçırma riskini doğurduğu belirtiliyor. Ayrıca ilerleyen süreçte zirveye yakın bölgelerde yoğunluk yaşanabileceği ve yığılmanın artabileceği öngörülüyor.
Bu yıl Everest'e tırmanış için 425 dağcıya izin verildi. Uzmanlar, yüksek irtifaya uyum sağlamak için belirli bir süre ve özel ekipman gerektiğini hatırlatıyor. Bir şerpa, daha önce yaptığı açıklamada söz konusu buz kütlesine 10 Nisan'da ulaştıklarını ve alt kısmından erime başladığını gözlemlediklerini dile getirmişti.
(BBC, AA, Reuters)