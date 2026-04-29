Everest yolunda 30 metrelik engel: Mahsur kalan yüzlerce dağcı için yeni rota

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı’nda tırmanış sezonu, beklenmedik bir doğa engeliyle sekteye uğradı. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki dev buz kütlesinin (serak) Ana Kamp ile üst kamplar arasındaki geçişi kapatmasının ardından, yetkililer dağcıların ilerleyebilmesi için alternatif bir rota oluşturdu. Yeni güzergahta sabit hatlar döşenirken, ekipler güvenli geçiş için risk analizlerini sürdürüyor.

  • Everest Dağı'nın Khumbu Buz Şelalesi bölgesinde oluşan 30 metre yüksekliğindeki dev buz kütlesi Ana Kamp ile üst kamplar arasındaki geçiş yolunu kapattı.
  • Yaklaşık iki hafta boyunca Ana Kamp'ta beklemek zorunda kalan dağcılar için şerpalar öncülüğünde yeni bir geçiş hattı açıldı ve sabit halatlar 2. Kamp'a kadar döşendi.
  • Nepal Turizm Genel Müdürü Ram Krishna Lamichhane yeni rotanın hazır olduğunu ancak bazı risklerin devam ettiğini açıkladı.
  • Bu yıl Everest'e tırmanış için 425 dağcıya izin verildi ve yaşanan gecikme bahar sezonunu kaçırma riski doğurdu.
  • Bölge insansız hava araçları ve üç boyutlu fotogrametri teknikleriyle analiz edilerek serak riskleri değerlendiriliyor.

Tırmanışın en kritik etaplarından biri olan Khumbu Buz Şelalesi'nde oluşan dev serak, Everest Dağı'na çıkan yüzlerce dağcının programını geciktirdi. İki hafta boyunca Ana Kamp'ta beklemek zorunda kalan ekipler için şerpalar öncülüğünde yeni bir geçiş hattı açıldı. Ancak uzmanlar, değişen rotaya rağmen bölgede çökme ve erime riskinin devam ettiğine dikkat çekiyor.

EVEREST'TE DEV BUZ KÜTLESİ TIRMANIŞ ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki dev bir buz kütlesi (serak), dağcıların kullandığı ana geçiş yolunu kapattı. Bu durum, tırmanış planlarını aksatırken yetkilileri yeni bir rota belirlemeye yöneltti.

ANA KAMP İLE ÜST NOKTALAR ARASINDA ENGEL

BBC'nin aktardığına göre, dağa tırmanışın başlangıç noktası olan Ana Kamp ile üst kamplar arasındaki geçiş, serak nedeniyle tamamen durdu. Dağcılar, buz kütlesinin erimesini beklemek zorunda kaldı ve yaklaşık iki hafta boyunca Ana Kamp'tan ayrılamadı.

YENİ ROTA HAZIRLANDI

Yetkililer, alternatif bir geçiş yolu oluşturmak için çalışmalarını tamamladı. Yeni rota kapsamında gerekli sabit halatlar 2. Kamp'a kadar döşendi. Nepal Turizm Genel Müdürü Ram Krishna Lamichhane, bazı risklerin hala sürdüğünü ancak uzman ekiplerin en uygun güzergahı belirlediğini açıkladı.

Lamichhane ayrıca dağcıların 1. Kamp ile 2. Kamp arasındaki geçiş için hazır durumda olduğunu belirtti.

SERAK TEHLİKESİNE KARŞI TEKNOLOJİK İNCELEME

Bölgedeki bir şerpa rehberi, Everest'in en zorlu etaplarından biri olan Khumbu Buz Şelalesi'nin, insansız hava araçları ve üç boyutlu fotogrametri teknikleriyle analiz edildiğini ifade etti. Bu çalışmalar sayesinde serakların oluşturduğu riskler daha detaylı şekilde değerlendiriliyor.

GECİKME ZİRVE PLANLARINI ETKİLEYEBİLİR

Yaşanan gecikmenin, tırmanış için en uygun dönem olan bahar sezonunu kaçırma riskini doğurduğu belirtiliyor. Ayrıca ilerleyen süreçte zirveye yakın bölgelerde yoğunluk yaşanabileceği ve yığılmanın artabileceği öngörülüyor.

Bu yıl Everest'e tırmanış için 425 dağcıya izin verildi. Uzmanlar, yüksek irtifaya uyum sağlamak için belirli bir süre ve özel ekipman gerektiğini hatırlatıyor. Bir şerpa, daha önce yaptığı açıklamada söz konusu buz kütlesine 10 Nisan'da ulaştıklarını ve alt kısmından erime başladığını gözlemlediklerini dile getirmişti.

(BBC, AA, Reuters)

