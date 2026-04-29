YENİ ROTA HAZIRLANDI

Yetkililer, alternatif bir geçiş yolu oluşturmak için çalışmalarını tamamladı. Yeni rota kapsamında gerekli sabit halatlar 2. Kamp'a kadar döşendi. Nepal Turizm Genel Müdürü Ram Krishna Lamichhane, bazı risklerin hala sürdüğünü ancak uzman ekiplerin en uygun güzergahı belirlediğini açıkladı.

Lamichhane ayrıca dağcıların 1. Kamp ile 2. Kamp arasındaki geçiş için hazır durumda olduğunu belirtti.

SERAK TEHLİKESİNE KARŞI TEKNOLOJİK İNCELEME

Bölgedeki bir şerpa rehberi, Everest'in en zorlu etaplarından biri olan Khumbu Buz Şelalesi'nin, insansız hava araçları ve üç boyutlu fotogrametri teknikleriyle analiz edildiğini ifade etti. Bu çalışmalar sayesinde serakların oluşturduğu riskler daha detaylı şekilde değerlendiriliyor.

GECİKME ZİRVE PLANLARINI ETKİLEYEBİLİR

Yaşanan gecikmenin, tırmanış için en uygun dönem olan bahar sezonunu kaçırma riskini doğurduğu belirtiliyor. Ayrıca ilerleyen süreçte zirveye yakın bölgelerde yoğunluk yaşanabileceği ve yığılmanın artabileceği öngörülüyor.

Bu yıl Everest'e tırmanış için 425 dağcıya izin verildi. Uzmanlar, yüksek irtifaya uyum sağlamak için belirli bir süre ve özel ekipman gerektiğini hatırlatıyor. Bir şerpa, daha önce yaptığı açıklamada söz konusu buz kütlesine 10 Nisan'da ulaştıklarını ve alt kısmından erime başladığını gözlemlediklerini dile getirmişti.

(BBC, AA, Reuters)