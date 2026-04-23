ARAKÇİ İSLAMABAD’DA: ABD HEYETİYLE GÖRÜŞME YOK

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Pakistan'ın da talebi üzerine İran'la ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.
PAKİSTAN'DA YENİDEN MASA
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bugün müzakereler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacak. Ayrıca Trump da Arakçi ile görüşmeleri için 2 ismi Pakistan'a gönderiyor.
MÜZAKERE BİLMECESİ
İran ile ABD arasında yapılması beklenen ikinci tur müzakerelerin olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. CBS'e konuşan bir Amerikalı yetkili, "Yüz yüze görüşmelere ilişkin yeni güncellemeler Beyaz Saray tarafından duyurulacaktır" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin tek taraflı olarak ateşkesi uzatma kararına ilişkin, "İran'ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan bölgesel temasları kapsamında ilk durağı olan İslamabad’a ulaştı. Ziyaret, bölgede tırmanan gerilim ve ABD-İsrail hattındaki gelişmeler açısından kritik önem taşıyor.
GÜNDEM: SAVAŞ VE BÖLGESEL GERİLİM
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Arakçi’nin temaslarında bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın mevcut durumu ele alınacak. Görüşmelerde diplomatik çözüm arayışları da masaya yatırılacak.
ÜÇ ÜLKEYİ KAPSIYOR
Arakçi’nin Pakistan’ın ardından Umman ve Rusya’ya geçerek üst düzey yetkililerle ikili istişarelerde bulunacağı bildirildi. Ziyaretin, İran’ın bölgesel diplomasi trafiğini hızlandırma adımı olarak değerlendirildiği ifade edildi.
“SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ” VURGUSU
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, söz konusu temaslarda ABD ve İsrail’in İran’a dayattığı savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların ele alınacağını açıkladı.
ABD HEYETİYLE GÖRÜŞME YOK
İran basını ise Arakçi’nin İslamabad temasları kapsamında herhangi bir ABD’li heyetle görüşme gerçekleştirmeyeceğini duyurdu. Bu durum, ziyaretin tamamen bölgesel diplomasi çerçevesinde ilerleyeceğine işaret etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması beklenen ABD-İran görüşmelerine Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise toplantıya gitmeyeceğini açıkladı.
Leavitt, İslamabad'da bu hafta sonu yapılması beklenen ABD-İran ikinci tur görüşmelerine Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile damadı Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise Washington'da kalacağını söyledi.
"Özel Temsilci Steve Witkoff ile Jared Kushner yarın sabah Pakistan’a giderek, tüm bu süreç boyunca İran heyetinin temsilcileriyle olağanüstü bir arabuluculuk görevi üstlenen Pakistanlıların aracılık ettiği doğrudan görüşmelere katılacak." diyen Leavitt, görüşmelerin İran'ın talebi üzerine yüz yüze devam edeceğini belirtti.
Leavitt, "Bunun verimli bir görüşme olmasını ve umarız bir anlaşmaya doğru ilerleme sağlanmasını umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Trump'ın nükleer silah konusundaki kırmızı çizgisini birçok kez dile getirdiğini ve bu konuda net olduklarını aktaran Leavitt, bununla birlikte başkanın İranlıların masaya koyacakları önerileri dinlemek istediğini söyledi.
Leavitt, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle hafta sonu yapılacak müzakere sürecini yakından izleyeceğini ve ortaya çıkacak tabloya göre her türlü aksiyonu alabileceğini ifade etti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın limanlarına yönelik ablukanın "gerektiği kadar süreceğini" ve 2. uçak gemisinin birkaç gün içinde ablukaya katılacağını açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Pentagon'da düzenledikleri basın toplantısında, İran gündemine ilişkin güncel durumu ve ABD'nin "Destansı Öfke Operasyonu"na ilişkin son durumu değerlendirdi.
Bakan Hegseth, Başkan Donald Trump'ın kendilerine verdiği yetkiyle Hürmüz Boğazı'nı "kontrol altına aldıklarını" ve İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının devam edeceğini belirtti.
Hegseth, ablukanın "gerektiği kadar" devam edeceğini ve Trump'ın bu konuda vereceği kararın belirleyici olacağını ifade ederek "Önemli olan sonuçtur. İran asla nükleer bomba sahibi olamayacak. Seçim onlara kalmış, ancak bu abluka karşısında zaman onların lehine işlemiyor." dedi.
İran'ın denize mayın döşemesi veya başka bir şekilde Amerikan ticari gemilerini ya da Amerikan kuvvetlerini tehdit etmesi halinde bu unsurlara tereddüt etmeden ateş açılacağını söyleyen Hegseth, "Bu tam anlamıyla tam bir abluka. Gerekirse ölümcül güç de dahil olmak üzere her türlü gücü kullanacağız. Girişimde bulunan gemiler oldu ancak fazla ileri gidemeyip geri döndüler." ifadelerini kullandı.
34 GEMİNİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ
ABD'li bakan, bugün itibarıyla İran dışında toplam 34 geminin boğazdan geçişine izin verdiklerini ve başka gemilerin de gece boyunca geçiş yaptığını ifade etti.
ABD Savunma Bakanı Hegseth, söz konusu deniz ablukasını daha da güçlendirecekleri mesajını, "Abluka sadece genişlemekle kalmıyor, birkaç gün içinde ikinci bir uçak gemisi de ablukaya katılacak. Bu genişleyen abluka artık küresel bir boyut kazanmıştır." sözleriyle dile getirdi.
Avrupa'nın Hürmüz Boğazı'ndan faydalandığını ve dolayısıyla buranın tamamen kullanıma açılması için sorumluluk almaları gerektiğinin altını çizen Pete Hegseth, "Geçen hafta Avrupa'da benim 'aptalca' dediğim bir konferans yapıldı. Bunlar henüz ciddi çabalar değil ancak böyle bir gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz." yorumunu yaptı.
Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı Caine de İran limanlarına yönelik ablukanın sıkı bir şekilde devam ettiğini anlatarak "İran limanlarına veya topraklarına giriş ya da çıkış yapan her ülkeden gemiye karşı bu ablukayı kapsamlı bir şekilde uyguluyoruz." dedi.
Caine, "Bugüne kadar İran, ele geçirdiği 5 ticari gemiye saldırdı, bunlardan ikisi boğazı geçmeye çalışıyordu ve aralarında İran'ın kendisinin geçiş izni verdiği gemiler de bulunuyordu." diye konuştu.
Caine, "Touska" adlı geminin ABD ablukasını delerek boğazı geçmeye çalışırken ele geçirildiğini ve gemiye, ABD tarafından el konulduğunu hatırlattı.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Sur kenti semalarında bir insansız hava aracının (İHA) Hizbullah tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesi ve Lübnan hava sahasını ihlal etmesine karşılık, yerel saatle 14.10'da Sur-Huş bölgesi semalarında İsrail ordusuna ait “Hermes 450 - Zik” tipi insansız hava aracının karadan havaya füzeyle düşürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alan Sur kenti üzerinde İsrail İHA'sının düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Sur kenti üzerinde uçan bir İsrail İHA'sının, Hizbullah tarafından fırlatılan uçaksavar füzesiyle düşürüldüğü ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
- İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bu akşam Pakistan, Umman ve Rusya ziyaretlerine çıkacağı bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi, bugün akşam İslamabad, Maskat ve Moskova'yı kapsayan bir dizi ziyarete başlayacak.
Erakçi'nin, Pakistan, Umman ve Rusya'daki yetkililerle ikili istişarelerde bulunmak, bölgedeki güncel gelişmeleri ve ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşla ilgili son durumu görüşeceği kaydedildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), on yıllardır ilk kez aynı anda 3 ABD uçak gemisinin Orta Doğu'da görev aldığını duyurdu.
CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "On yıllardır ilk kez aynı anda 3 ABD uçak gemisi Orta Doğu'da görev yapıyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford ve USS George H.W.Bush gemilerinin 200'den fazla uçağa ve 15 bin denizciye ev sahipliği yaptığı aktarıldı.
ABD'nin, İran ile ateşkes sağlanamaması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki savunma sistemlerini ve bazı İranlı yetkilileri hedef alma planları kurduğu öne sürüldü.
CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'li askeri yetkililer İran ile süren ateşkes görüşmelerinin başarıya ulaşamaması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazındaki savunma sistemlerini hedef almaya yönelik planlar geliştiriyor.
Bu kapsamda kaynaklar, Tahran'ın önemli su yollarını kapatmak ve ABD'ye baskı kurmak için kullandığı küçük hızlı saldırı botları, mayın döşeme gemileri ve diğer asimetrik unsurlara yönelik saldırılar olabileceğini belirtti.
Kaynaklar, ABD ordusunun Başkan Donald Trump'ın altyapıları hedef alacakları tehdidini de takip edebileceğini ve İran'ı müzakere masasına çekmek için enerji tesislerini vurabileceğini aktardı.
İRANLI YETKİLİLER HEDEFTE İDDİASI
ABD'li askeri yetkililer tarafından geliştirilen bir diğer seçenek ise "müzakerelerin altını oyan" İranlı yetkililerin hedef alınması.
Kaynaklar bu yetkililer arasında Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'nin de olduğunu öne sürdü.
"ABD, İRAN'IN HÜRMÜZ'Ü KAPATMA İHTİMALİNİ HAFİFE ALDI"
Öte yandan kaynaklar, Trump yönetiminin İran'a saldırıların başında Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalini hafife aldığını belirtti.
Kaynaklar, ABD'nin olacakları tahmin etmesi durumunda bunu engellemek için Boğaz yakınlarına da askeri konuşlandırma yapacağını aktardı.
HÜRMÜZ KRİZİ
İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.
ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.
İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin "deniz ablukasına" devam edeceğini duyurması üzerine Boğaz'dan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.
ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran'da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Shtula bölgesini roketlerle hedef almasının ardından Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.
Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin fırlatıldığı rampaların hedef alındığı ileri sürüldü.
Hava saldırısı görüntülerinin paylaşıldığı açıklamada, Shtula'yı hedef alan rampaların yanı sıra yüklü ve fırlatmaya hazır başka rampalara da saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Kısa bir süre önce ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan-İsrail görüşmeleri yapılırken Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşı ülkenin kuzeyini roketlerle hedef almış, Shtula bölgesinde sirenler çalmıştı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin önlendiği ileri sürülmüştü.
LÜBNAN'A İSRAİL SALDIRILARI
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıkladı.
İsrail ile Lübnan temsilcilerini Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Lübnan ateşkesine ilişkin duyuru yaptı.
Trump, Oval Ofis'te ABD'li, İsrailli ve Lübnanlı temsilcilerin hazır bulunduğu toplantıya işaret ederek "Toplantı çok iyi geçti. ABD, Lübnan'ın kendisini Hizbullah'tan korumasına yardımcı olmak için Lübnan ile işbirliği yapacak. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatılacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.
Trump, 3 haftalık ilave ateşkes süreci içinde Avn ile Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamayı istediğini ve bu görüşmenin "tarihi" bir öneme sahip olacağını vurguladı.
İsrail'in Hizbullah'tan gelecek olası saldırılara karşı kendini her zaman savunma hakkı olduğunu anlatan Trump, "İsrail, üzerine ateş açılırsa kendini savunmak zorunda kalacak ve bunu da yapacaktır. Bunu yapmak zorunda kalmasalar güzel olur ancak bir şey olursa kendilerini savunmak zorunda kalacaklar, bunu da dikkatli bir şekilde yapacaklardır." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan Trump, İran'ın Hizbullah'a olan desteğini kesmesi gerektiğini ifade ederek, İran'ın ABD ile anlaşabilmesi için bunun bir "zorunluluk" olduğunu vurguladı.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.
İsrail'den bölgedeki gerilimi tırmandıracak açıklama geldi.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bölgedeki ve taraflar arasındaki değerlendirmesinde, "İsrail, İran'a karşı savaşa yeniden başlamaya hazır. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) savunma ve saldırı açısından hazırlıklı halde ve hedefler belirlenmiş durumda" dedi.
"İsrail, Hamaney hanedanlığını tamamen ortadan kaldırmak ve İran’ın enerji ile elektrik altyapısını hedef alarak ülkeyi ‘karanlık çağlara’ döndürmek için ABD’den yeşil ışık bekliyor" ifadelerini kullandı.
"Bu seferki başka olacak, vurduğumuz yerden ses değil ah çıkacak" diyen İsrail, İran’ın temellerini sarsacak o ölümcül hamle için gün sayıyor.
İran lideri Mücteba Hamaney, düşmanın halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçladığını belirtti.
Hamaney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.
Halkın arasında oluşan birlik sayesinde düşmanda kırılma meydana geldiğine işaret eden Hamaney, buna fiili şükürle karşılık verildiğinde, birliğin daha da güçleneceğini ve düşmanların daha da zayıf ve itibarsız hale geleceğini vurguladı.
Hamaney, "Düşmanın medya operasyonları, halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçlamaktadır. Hafife almayalım ki, bu kötü niyetin gerçekleşmesine izin verilmesin." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından, İran içinde bir liderlik savaşı ve siyasi çekişme yaşandığını öne süren açıklamasının ardından, İranlı liderlerden ortak birlik mesajı yayımlanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"İran'da şu anda güç kavgası var" diyen Trump, "Ülkeyi kim kontrol edecek diye kedi köpek gibi kavga ediyorlar."
"İran niye işi erteliyor biliyor musunuz? Çünkü liderlerinin kim olduğunu bilmiyorlar. Biz İran’ın lideri kim bilmiyoruz. Humeyni öldü." ifadelerinde bulundu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS George H.W. Bush uçak gemisinin kendi sorumluluk alanına vardığını duyurdu. USS George H.W. Bush uçak gemisi, ABD’nin Orta Doğu’ya konuşlandırdığı 3’üncü uçak gemisi oldu.
ABD, İran’a yönelik saldırılarda kullandığı USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford'un ardından USS George H.W. Bush uçak gemisini de Orta Doğu’ya konuşlandırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "USS George H.W. Bush, 23 Nisan'da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Hint Okyanusu'nda seyrediyor" ifadelerini kullanarak geminin bir fotoğrafını paylaştı.
ABD, daha önce USS Gerald R. Ford'u Kızıldeniz’e, USS Abraham Lincoln’ü ise Umman Denizi’ne konuşlandırmıştı.
İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği haberinin ardından, bir İsrail ordusu kaynağı, İran'a saldırı düzenlemediklerini söyledi.
Trum "İran Donanması denizin dibinde yatıyor, Hava Kuvvetleri yerle bir edildi, Uçaksavar ve Radar Silahları yok oldu, liderleri artık aramızda değil, Ablukamızdan kimse geçemiyor ve güçlü. Üstelik buradan sonrası sadece daha da kötüye gidecek. Zaman İran’dan yana değil! Bir Anlaşma, ancak Amerika Birleşik Devletleri, Müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır." şeklinde açıklama yaptı.
İran basını, başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin devreye alındığını ve bazı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Patlamaların yaklaşık 3 dakika sürdüğü aktarıldı.
İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya cesaret edemediğini ifade etti.
Ejei, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını vermesinin ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki varlığından övgüyle söz eden Ejei, dün bu stratejik su yolunda ihlal yapan 3 gemiye "yasal işlem" uygulandığını belirtti.
ABD'ye ait Peterson ve Murphy destroyerlerinin 12 Nisan'da Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçme girişiminin Devrim Muhafızları tarafından engellendiğini hatırlatan Ejei, "Amerikalılar Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya cesaret edemiyor. Murphy ve Peterson adlı sözde çok gelişmiş iki muhriplerinin başına neler geldiğini gördüler." ifadelerini kullandı.
İranlı yetkili, Basra Körfezi'nde yer alan Faror Adası'ndaki deniz mağaralarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürü taktiği kullanan hızlı botlar ve insansız deniz araçlarının ABD gemilerini "sabırsızlıkla beklediğini" ve yoğun savunma baskısıyla "onları etkisiz hale getirmeye hazırlandıkları" tehdidinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, donanmaya, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını verdiğini duyurmuştu.
Trump, "ABD donanmasına, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olursa olsun vurup imha etme emri verdim. Bu konuda hiç tereddüt edilmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.
ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin yaklaşık 6 ay sürebileceğini belirtmişti.
Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda ABD Donanmasına "vur emri" verdiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olurlarsa olsunlar (ki tüm donanma gemileri, toplam 159 adet, denizin dibindedir!) vurmaları ve imha etmeleri emrini verdim.
Hiçbir tereddüt edilmeyecek.
Ayrıca, mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizlemektedir.
Bu faaliyetin devam etmesini, ancak üç katına çıkarılmasını emrediyorum!"
ABD ordusu, Hint Okyanusu açıklarında seyreden, yaptırıma tabi tutulduğu ve İran'dan petrol taşıdığı belirtilen M/T Majestic X isimli tankere el koyduğunu açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Hint Okyanusu'nda petrol tankerine el konulduğuna ilişkin görüntülü paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, ABD Hint-Pasifik Komutanlığının (INDOPACOM) sorumluluk alanında seyreden, yaptırım uygulandığı ve İran'dan petrol taşıdığı belirtilen bayraksız "M/T Majestic X" isimli tankere müdahalede edildiği anlara yer verildi.
"Yasa dışı ağları" çökertmek ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri faaliyet gösterdikleri her yerde engellemek amacıyla küresel deniz denetimlerinin sürdürüleceği belirtilen paylaşımda, uluslararası suların "yaptırım uygulanan aktörler tarafından kalkan" olarak kullanılamayacağı ifade edildi
Paylaşımda, Bakanlığın yasa dışı aktörlerin ve gemilerinin deniz alanındaki hareket özgürlüğünü kısıtlamaya devam edeceği aktarıldı.
İran devlet medyası, Devrim Muhafızları’na bağlı komandoların Hürmüz Boğazı’nda iki ticari gemiye baskın düzenleyerek kontrol altına aldığını gösterdiğini iddia ettiği bir video yayımladı.
Görüntülerde silahlı ve maskeli askerlerin gemilere çıktığı görülürken, olayın ABD ile kırılgan ateşkes sürecinde yaşanması bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. İran, gemilerin kuralları ihlal ettiğini öne sürerken, Batılı ülkeler ise bu hamleyi deniz güvenliğine tehdit olarak nitelendirdi.
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'i protesto için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ayrı ayrı mektup gönderdi.
İran devlet televizyonuna göre, uluslararası hukuka göre devletlerin, "topraklarının üçüncü bir ülkeye karşı saldırganlık veya silahlı saldırı eylemleri için kullanılması durumunda" sorumluluk taşıdığını hatırlatan İravani, mektubunda, şu ifadeleri kullandı:
"İran; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hükümetlerini iyi komşuluk ilkelerine uymaya ve topraklarının İran'a karşı sürekli olarak sömürülmesini engellemeye kesin olarak çağırıyor."
Mektupta, İran'ın, komşu ülkelerin egemenliğine saygı ilkesini korumakla birlikte, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını savunmak amacıyla meşru müdafaa hakkı dahil "gerekli ve uygun tüm önlemleri” alma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.
Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın İran'ın iç bölünmesinden yararlanma stratejisini de masaya yatırdı. Leavitt, "Başkan, 'Destansı Öfke' (Epic Fury) Operasyonu nedeniyle itibar kaybına uğramış rejime karşı bir miktar esneklik gösteriyor ve bunu cömertçe sunuyor. İran'da açık bir şekilde iç bölünme söz konusu. Şu anda pragmatistler ile sertlik yanlıları arasında bir mücadele yaşanıyor ve Başkan ortak bir cevap görmek istiyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı'nın İran'a "biraz esneklik" tanıdığını ancak "kırmızı çizgilerini" çok net ortaya koyduğunu belirten Leavitt, "ABD, durum üzerinde kontrolü ve İran rejimi aleyhinde kartları elinde tutuyor. Sadece askeri olarak zayıflatılmakla kalmadılar, ayrıca abluka sürdükçe ekonomik olarak da kaybediyorlar" dedi.
ABD medyasında Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlenmesinin 6 ay sürebileceği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sona ermeden bu işlemin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.
Washington Post (WP) gazetesinin, ismini açıklamak istemeyen üç yetkiliye dayandırdığı habere göre, üst düzey Pentagon yetkilisi, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu üyelerine yaptığı gizli sunumda Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine yönelik tahmini süreci paylaştı.
Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemlerinin 6 ay sürebileceğini ve ABD-İsrail/İran arasındaki savaş sona ermeden bu faaliyetlere girişilme olasılığının düşük olduğunu öne süren yetkililer, zaman çizelgesinin hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandığını aktardı.
Yetkililer, Kongre üyelerinin, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde "20 ya da daha fazla" mayın yerleştirmiş olabileceği, ayrıca bazı mayınların GPS teknolojisiyle uzaktan yüzdürüldüğü, dolayısıyla mayın yerleştirme esnasında ABD güçlerinin bunları tespit etmekte zorlandığı konusunda bilgilendirildiğini öne sürdü.
Pentagon, WP'nin mayın temizleme faaliyetlerinin ne kadar sürebileceğine yönelik sorularını yanıtsız bıraktı.
OPERASYONU İKİ GEMİ YÜRÜTÜYOR
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy adlı iki fırkateynin, mayınların boğazdan tamamen temizlenmesini sağlamak amacıyla yürütülen geniş kapsamlı bir görevin parçası olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ve Arap Körfezi'nde operasyonlar düzenlediği kaydedildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "ABD güçleri, İran'a karşı uyguladığı abluka kapsamında 31 gemiye geri dönmesi veya (İran’a ait) bir limana dönmesi talimatı vermiştir." ifadeleri kullanıldı.
"Gemilerin büyük çoğunluğunun ABD'nin talimatlarına uyduğu" belirtilen açıklamada, geri dönen gemilerin çoğunun petrol tankeri olduğu bilgisine yer verildi.
ABLUKANIN ADI EKONOMİK ÖFKE
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, "Ekonomik Öfke" adını verdiği operasyonla Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.
ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kaldırmayacağını duyurmasının ardından İran Devrim Muhafızları 3 geminin ele geçirildiğini ve bu gemilerin İran karasularına yönlendirildiğini söyledi. El konulan gemilerden ikisinin İran’da limanlara çekildiği açıklandı. Sky News’in aktardığı bilgilere göre ise Avrupalı şirketlere ait 2 konteyner gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçerken saldırıya uğradı. Böylece bölgede deniz güvenliği yeniden küresel gündemin merkezine oturdu. İran BM Daimi Temsilcisi ise “ABD’nin deniz ablukası kalkarsa görüşme olur” mesajını yayınladı.
İRAN GÜNDE 500 MİLYON DOLAR KAYBEDİYOR
Trump, Hürmüz Boğazı'na uyguladıkları abluka nedeniyle İran'ın günde 500 milyon dolar gelir kaybı yaşadığını ve finansal olarak çöktüğünü iddia etti. Trump, "Hark Adası tamamen dolu. Petrolü, içeri ya da dışarı taşıyamıyorlar. Ekonomik baskı nedeniyle kendi halklarına bile ödeme yapamıyorlar" şeklinde konuştu.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı Destansı Öfke Operasyonu (Epic Fury) sonrası başlayan savaşın akıbeti ilan edilen yeni ateşkese rağmen belirsizliğini koruyor. Bunun temel nedeni olarak İsrail'in peşinden ülkesini savaşa sürükleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikalar gösteriliyor. Trump'ın her gün değişen söylemleri uzmanların da kafasını karıştırıyor. Trump önceki gün yaptığı açıklamada ABD ve İran arasındaki ateşkesi müzakereler sonuçlanana kadar uzatacağını belirtti. Uzmanlar Trump'ın son açıklamasıyla da ikiye bölünmüş durumda. Bir kesime göre Trump, ateşkesi süresiz açıklarken bir tarihi bilerek belirtmedi. Bu denli esnek davranmasının sebebi aslında daha fazla süre kazanmak. Trump'ın bu süre içerisinde ülkesinin bölgedeki askeri varlığını artırabileceğine dikkat çekiliyor.
BAŞKA SEÇENEĞİ YOK
Diğer bir grup ise Trump'ın hem ülkesinde İsrail'in peşinden savaşa girilmesine karşı çıkanlar nedeniyle hem de İran'a yönelik saldırılarına rağmen sahada istediğini alamadığının altını çiziyor. Bu gruba göre Trump yaşananlar nedeniyle köşeye sıkışmış durumda ve bu yüzden ateşkes ve hatta kalıcı bir ateşkesten başka seçeneceği yok. Trump'a dair tartışmalar bunlarla bitmiyor. Bir yandan da ABD'liler Trump'ın başkanlıktan azledilip edilemeyeceğini konuşuyor.
MÜHİMMAT TÜKENEBİLİR
ABD ordusunun, İran'a saldırılarla başlayan savaşta füze stokunu büyük ölçüde tükettiği ve birkaç yılda yeni bir çatışmanın çıkması durumunda "mühimmatının tükenme riski bulunduğu" iddia edildi. CNN'in, ABD Savunma Bakanlığı'nın füze stokuna dair değerlendirmelere aşina üç kaynağa ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, İran'a saldırıyla başlayan savaşta füze stoklarını önemli ölçüde tüketti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Ekonomik Öfke" operasyonu kapsamında İran'ın ağır ekonomik çöküş yaşadığını açıkladı. Leavitt, "İran limanlarına giden ve gelen gemilere yönelik etkili ve başarılı deniz ablukası sürüyor. Bu abluka yoluyla ekonomilerini tamamen boğuyoruz. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Hark Adası tamamen dolu. Petrolü, içeri ya da dışarı taşıyamıyorlar. Ekonomik baskı nedeniyle kendi halklarına bile ödeme yapamıyorlar" dedi.
Leavitt ayrıca ABD'nin ateşkesi sürdürürken "Ekonomik Öfke" operasyonunu paralel yürüttüğünü, askeri olarak zayıflatılan İran'ın abluka sürdükçe ekonomik olarak da kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.
ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.
Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:
"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim, dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."