İran'da Hamaney'e destek eylemleri

KARAR ALMA YETKİSİ GENERALLERDE

Güvenlik endişesi, yaraları ve ona ulaşmanın zorluğuna dikkat çeken New York Times, bunların Hamaney'in karar alma yetkisini en azından şimdilik generallere devretmesine yol açtığını vurguladı.

NYT: İSLAM CUMHURİYETİ DEVRİLMEDİ, ORDUNUN ELİNDE

Trump Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'da rejimin daha makul olduğunu söylemişti. NYT ise "Gerçekte ise İslam Cumhuriyeti devrilmedi. Güç artık köklü, sertlik yanlısı bir ordunun elinde ve din adamlarının geniş etkisi azalıyor." dedi.

İran Parlamentosu Başkanı, eski Devrim Muhafızları generali ve Pakistan'da ABD ile baş müzakereci olan Muhammed Bağher Ghalibaf, Cumartesi günü televizyonda yaptığı konuşmada, ABD'nin nükleer anlaşma ve barış planı önerisinin ve İran'ın yanıtının Sayın Hamaney ile paylaşıldığını ve kararlar alınırken onun görüşlerinin dikkate alındığını söyledi.