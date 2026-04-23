New York Times Hamaney'in son durumunu yazdı: İran'ın kontrolü generallerde

The New York Times’a göre İran’da güç dengesi değişiyor: Ali Hamaney sonrası karar alma süreci geçici olarak generallerin kontrolüne geçerken, yaralı dini lider Mücteba Hamaney’in tedavisi sürüyor ve ülke yönetiminde din adamlarının etkisi zayıflıyor. Hamaney'in son durumunu yazan NYT, "İslam Cumhuriyeti devrilmedi. Güç artık köklü, sertlik yanlısı bir ordunun elinde ve din adamlarının geniş etkisi azalıyor.” dedi.

  • New York Times, İran'da yeni bir dönem başladığını ve ülkeyi generallerin yönettiğini yazdı.
  • ABD/İsrail saldırılarında yaralanan Mücteba Hamaney'in zihinsel olarak aktif olduğu ancak bacağı, eli ve yüzünde ciddi yaralar nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.
  • Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve sağlık bakanı Mücteba Hamaney'in tedavisinde yer alıyor.
  • Güvenlik endişesi ve yaraları nedeniyle Mücteba Hamaney'in karar alma yetkisini şimdilik generallere devrettiği ifade edildi.
  • İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bağher Ghalibaf, ABD'nin nükleer anlaşma önerisinin Hamaney ile paylaşıldığını ve kararlar alınırken görüşlerinin dikkate alındığını söyledi.

ABD gazetesi New York Times, İran'da yeni bir dönem başladığını ve ülkeyi generallerin yönettiğini yazdı. ABD/İran saldırılarında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney'in İran'da tüm kararlar üzerinde mutlak bir gücü olduğunu yazan NYT, oğlu Mücteba Hamaney'de ise durumun farklı olduğunu belirtti.

PEZEŞKİYAN DA TEDAVİSİYLE İLGİLENİYOR

Mücteba Hamaney de ABD/İsrail saldırılarında yaralanmış, İngiliz basını komada olduğunu iddia etmişti. New York Times son haberinde ise Hamaney'in etrafının aldığı yaraları tedavi eden sağlık ekibiyle çevrili olduğunu belirtti.

İddiaya göre Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanları ve üst düzey hükümet yetkilileri, İsrail'in izlerini takip edip Hamaney'i öldürmemesi için onu ziyaret etmiyor. Aynı zamanda Kalp Cerrahı olan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve sağlık bakanı da onun bakımında yer alıyor.

HAMANEY'İN SON DURUMU: 3 AMELİYAT, 1 PROTEZ

İranlı dört üst düzey yetkilinin sözlerine atıf yapan NYT, Mücteba Hamaney'in zihinsel olarak keskin ve aktif olduğunu belirtti. İddiaya göre bir bacağı üç kez ameliyat edildi ve protez bekliyor. Bir elinden ameliyat oldu ve yavaş yavaş işlevini geri kazanıyor. Yetkililer, yüzü ve dudaklarının ciddi şekilde yandığını ve bu nedenle konuşmakta zorlandığını belirterek sonunda estetik ameliyat geçirmesi gerekeceğini de sözlerine ekledi.

KARAR ALMA YETKİSİ GENERALLERDE

Güvenlik endişesi, yaraları ve ona ulaşmanın zorluğuna dikkat çeken New York Times, bunların Hamaney'in karar alma yetkisini en azından şimdilik generallere devretmesine yol açtığını vurguladı.

NYT: İSLAM CUMHURİYETİ DEVRİLMEDİ, ORDUNUN ELİNDE

Trump Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'da rejimin daha makul olduğunu söylemişti. NYT ise "Gerçekte ise İslam Cumhuriyeti devrilmedi. Güç artık köklü, sertlik yanlısı bir ordunun elinde ve din adamlarının geniş etkisi azalıyor." dedi.

İran Parlamentosu Başkanı, eski Devrim Muhafızları generali ve Pakistan'da ABD ile baş müzakereci olan Muhammed Bağher Ghalibaf, Cumartesi günü televizyonda yaptığı konuşmada, ABD'nin nükleer anlaşma ve barış planı önerisinin ve İran'ın yanıtının Sayın Hamaney ile paylaşıldığını ve kararlar alınırken onun görüşlerinin dikkate alındığını söyledi.

