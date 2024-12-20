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ABD'den dikkat çeken Colani adımı: 10 Milyon dolarlık ödül kaldırıldı

ABD'nin Şam'a gönderdiği ilk üst düzey heyetin lideri Barbara Leaf, HTŞ lideri Colani ile yapılan görüşmenin detaylarını paylaştı. Colani için konulan 10 milyon dolarlık ödülün kaldırıldığını duyuran Leaf, Türkiye'nin Suriye'deki rolüne de dikkat çekerken, İran'ın da Suriye'nin geleceğinde yer almaması gerektiğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 08:49 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 22:31
ABD’den dikkat çeken Colani adımı: 10 Milyon dolarlık ödül kaldırıldı

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    ABD, Suriye'deki geçiş hükümetinin kurulmasının ardından üst düzey görüşmeler yapmak üzere Şam'a ilk kez bir heyet gönderdi. Heyete liderlik eden ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Heyet'in, HTŞ lideri Colani ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

    Leaf, Colani için konulan 10 milyon dolarlık ödülün kaldırıldığını ve bu kararın Colani'ye bildirildiğini duyurdu. Ayrıca, Colani'nin öncelikli hedefinin ekonomik gelişme olduğuna dair bir mesaj ilettiğini belirtti.

    Barbara Leaf, Türkiye'nin Suriye ve genel olarak bölgedeki konumu hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Leaf, "Türkiye'nin Suriye'de büyük rolü ve büyük etkisi var. Türkiye'nin Suriye'de ulusal güvenlik çıkarları var" ifadelerini kullandı.

    Leaf ayrıca İran'ın Suriye'deki varlığına değinerek, İran'ın Suriye'nin geleceğinde yer almaması gerektiğini belirtti.

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    SURİYE KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMALI

    Görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini belirten Leaf, "Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durmasını ve gücünü geri kazanmasını istiyoruz." dedi.

    ABD, Suriye'deki geçiş hükümetinin kurulmasının ardından Şam'a ilk kez üst düzey bir ABD'li heyet göndermişti.

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    ABD'DEN SURİYE'YE DİPLOMATİK ZİYARET

    Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada, uzun iç savaşın başlamasından bu yana en resmi ABD diplomatik misyonunun, Suriye'ye gelen ABD elçileri aracılığıyla yeni yöneticilerle doğrudan görüşeceği bildirildi.

    Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, diplomatların Washington tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek Suriyelilerle "ülkelerinin geleceğine ilişkin vizyonlarını ve ABD'nin onlara nasıl destek olabileceğini" görüşeceklerini söyledi.

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    KRİTİK İSİMLER ŞAM'DA

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, eski Suriye Özel Temsilcisi Daniel Rubinstein ve ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger Carstens'in Şam'a ulaştığı duyuruldu.

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, eski Suriye Özel Temsilcisi Daniel Rubinstein ve ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger Carstens'in Şam'a ulaştığı duyuruldu.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, eski Suriye Özel Temsilcisi Daniel Rubinstein ve ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger Carstens'in Şam'a ulaştığı duyuruldu.

    Görüşmede temsilcilerin, Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice hakkında bilgi alacağı belirtilen açıklamada, "Sivil toplum üyeleri, aktivistler, farklı toplulukların üyeleri ve diğer Suriyeli sesler de dahil olmak üzere Suriye halkıyla, ülkelerinin geleceğine yönelik vizyonları ve ABD'nin onlara nasıl destek olabileceği konusunda doğrudan temaslarda bulunacaklar." ifadesi kullanıldı.

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    12 YIL SONRA İLK KEZ

    Heyette 2012 yılında ABD'nin Şam'daki büyükelçiliğini kapatmasından sonra Suriye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk Amerikalılar bulunuyor.

    ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "Suriye halkıyla doğrudan temas kuracaklar, sivil toplum üyeleri, aktivistler, farklı topluluklardan üyeler ve diğer Suriyeli seslerle ülkenin geleceğine dair vizyonlarını ve ABD'nin nasıl destek olabileceğini konuşacaklar" ifadelerini kullandı.

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Rubinstein, Leaf ve Carstens'in HTŞ yetkilileriyle görüşeceği bildirilirken Ahmed el Şara ile görüşüp görüşmeyeceklerine dair bilgi verilmedi.

    HTŞ TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILACAK MI?

    HTŞ'nin ABD'nin terör örgütü listesinden çıkarılıp çıkarılmayacağı tartışmaları ile sürüyor. Ahmed el-Şara, yaptığı son açıklamada Batı'ya HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkarmaları için çağrıda bulunmuştu.

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