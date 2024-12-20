SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Beşar Esad’ın son günleri! Muhalifler Halep’e yürürken o otelde ne yaptı? BAE ve Irak detayı Türkiye’den uyarı iddiası

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın muhalifler Şam’a yürürken yaptığı son hamleler ortaya çıktı. Muhaliflerin sürpriz hareketini Moskova’da öğrenen Esad’ın oğlunun mezuniyet törenine katılacakken Four Seasons Oteli’ne geçtiği ve devrimi burada takip ettiği öğrenildi. Esad’ın Şam’a döndükten hemen sonra Irak ve BAE ile anlaşma yapmaya çalıştığı, Türkiye’nin ise İran ve Rusya’ya kritik bir uyarıda bulunduğu iddia edildi. İşte, Beşar Esad’ın devrimden önceki son günleri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 12:06
Beşar Esad’ın son günleri! Muhalifler Halep’e yürürken o otelde ne yaptı? BAE ve Irak detayı Türkiye’den uyarı iddiası

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Beşar Esad, Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Esad'ın Suriye'den nasıl kaçtığı, son günlerinde neler yaptığı ile ilgili detaylar ise merak edilmeye devam ediliyor.

    Esad’ın Suriye’den nasıl kaçtığı, son günlerinde neler yaptığı ile ilgili detaylar ise merak edilmeye devam ediliyor, ReutersEsad’ın Suriye’den nasıl kaçtığı, son günlerinde neler yaptığı ile ilgili detaylar ise merak edilmeye devam ediliyor, Reuters

    OĞLU HAFIZ'IN DOKTORA TÖRENİNE KATILACAKTI

    Muhaliflerin 27 Kasım'daki sürpriz saldırısı sırasında Beşar Esad Moskova'daydı. Burada oğlu Hafız Esad'ın matematik alanındaki doktora mezuniyet törenine katılacak olan Esad, muhaliflerin ilerleyişini takip etmek için bir töreni bırakıp bir otele geçti.

    Suriye'de muhalifler 61 yıllık Baas rejimini yıktı, ReutersSuriye'de muhalifler 61 yıllık Baas rejimini yıktı, Reuters

    MUHALİFLERİ FOUR SEASONS OTELİ'NDE TAKİP ETTİ

    Moskova'da Four Seasons Oteli'ndeki odasında kalan Esad, 29 Kasım Cuma günü muhalifler Halep'i ele geçirirken Moskova'dan Şam'a döndü.

    Vladimir Putin’den Beşar Esad’a sığınma için dört şart! Eşi Esma şimdiden bavulu topladıVladimir Putin’den Beşar Esad’a sığınma için dört şart! Eşi Esma şimdiden bavulu topladı

    RUSYA'DAN İSTİFA TAVSİYESİ

    Halep'in düşmesinin ardından Rusya'nın Esad'a başkentte kan dökülmesini önlemek amacıyla istifaya hazırlanmasını tavsiye ettiği, Esad'ın ise bunu reddettiği bildirildi.

    MAHİR'DEN BİLE GİZLİCE KAÇTI

    Esad'ın kaçışına ilişkin düzenlemelerin 7-8 Aralık gecesine kadar tamamlanmadığı belirtildi. Al Majalla'ya göre eski Devlet Başkanı Moskova'ya gitmeden önce Şam'dan Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim hava üssüne kaçtı. Esad'ın kardeşi Mahir ve en yakın yardımcılarının gidişinden haberdar edilmediği bildirildi.

    Mülteci Esaddan günah çıkarma satırları! Lazkiyeden Moskovaya kaçtım dedi TAKVİMi doğruladı | Rus üssünde saklandım itirafıMülteci Esaddan günah çıkarma satırları! Lazkiyeden Moskovaya kaçtım dedi TAKVİMi doğruladı | Rus üssünde saklandım itirafı

    IRAK VE BAE'DEN YARDIM İSTEDİ

    Şam'a dönen Esad'ın önce, Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani ve BAE Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile temasa geçtiği iddia edildi. Esad'ın Irak'ın İran destekli milislerinden askeri destek ve BAE'den mali yardım istediği bildirildi.

    Suriye'de muhalifler 61 yıllık Baas rejimini yıktı, ReutersSuriye'de muhalifler 61 yıllık Baas rejimini yıktı, Reuters

    TÜRKİYE'DEN MÜDAHALE UYARISI

    Al Majalla'nın haberine göre ABD Irak'ı Suriye'ye milis göndermemesi konusunda açıkça uyarırken Türk yetkililer de Rusya ve İran'ı herhangi bir askeri müdahalenin Türkiye'nin müdahalesini tetikleyeceği konusunda uyardı.

    Muhalif güçler güneye doğru ilerlerken Mezzeh askeri havaalanındaki sivil bir uçağın ülke dışına sandık taşımak için kullanıldığı bildirildi. Şam'ın düşmesinden bir gün önce, 7 Aralık'ta Esad'ın medya ofisi bir konuşma hazırladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asgari ücrette 29 bin 583 TL teklifi! Taraflardan biri masadan kalkarsa ne olur? İşte zam senaryoları
    Vladimir Putin’den Beşar Esad’a sığınma için dört şart! Eşi Esma şimdiden bavulu topladı
    Halkbank
    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi
    Memura en az 44 bin TL | 2025 maaşları belli oldu! Öğretmen, hemşire, polis ne alacak? Kuruşu kuruşuna hesap TAKVİM’de
    Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan çarpıcı açıklamalar: Salim’i benden daha iyi kimse tanıyamaz...
    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı
    ABD’den Türkiye’ye Gazprom muafiyeti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Yaptırım yok!
    Emeklinin ocak zammı için beklenen haber geldi! İşte zam oranı... Ek artış ve refah payı olacak mı?
    Esad’ın devrilmesi sonrası Putin’den ilk açıklama! Başkan Erdoğan vurgusu: Türkiye Suriye’de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor
    FETÖ’nün Fuat Avni’si Said Sefa’ya bilgi sızdıran köstebek nasıl yakalandı? Üst düzey isim operasyonu ilk kez anlattı
    Sur cinayetinde yeni gelişme! İki genç kızı vahşice öldürmüştü! Semih Çelik’in ailesinden dikkat çeken başvuru
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’de yoğun diplomasi: Şerif, Sisi ve Pezeşkiyan ile bir araya geldi
    Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek?
    Arap basını Anderson Talisca transferini duyurdu! İşte anlaşma detayı