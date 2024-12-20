Beşar Esad’ın son günleri! Muhalifler Halep’e yürürken o otelde ne yaptı? BAE ve Irak detayı Türkiye’den uyarı iddiası

Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Beşar Esad, Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Esad'ın Suriye'den nasıl kaçtığı, son günlerinde neler yaptığı ile ilgili detaylar ise merak edilmeye devam ediliyor.

Esad’ın Suriye’den nasıl kaçtığı, son günlerinde neler yaptığı ile ilgili detaylar ise merak edilmeye devam ediliyor, Reuters

OĞLU HAFIZ'IN DOKTORA TÖRENİNE KATILACAKTI

Muhaliflerin 27 Kasım'daki sürpriz saldırısı sırasında Beşar Esad Moskova'daydı. Burada oğlu Hafız Esad'ın matematik alanındaki doktora mezuniyet törenine katılacak olan Esad, muhaliflerin ilerleyişini takip etmek için bir töreni bırakıp bir otele geçti.

Suriye'de muhalifler 61 yıllık Baas rejimini yıktı, Reuters

MUHALİFLERİ FOUR SEASONS OTELİ'NDE TAKİP ETTİ

Moskova'da Four Seasons Oteli'ndeki odasında kalan Esad, 29 Kasım Cuma günü muhalifler Halep'i ele geçirirken Moskova'dan Şam'a döndü.

RUSYA'DAN İSTİFA TAVSİYESİ

Halep'in düşmesinin ardından Rusya'nın Esad'a başkentte kan dökülmesini önlemek amacıyla istifaya hazırlanmasını tavsiye ettiği, Esad'ın ise bunu reddettiği bildirildi.

MAHİR'DEN BİLE GİZLİCE KAÇTI

Esad'ın kaçışına ilişkin düzenlemelerin 7-8 Aralık gecesine kadar tamamlanmadığı belirtildi. Al Majalla'ya göre eski Devlet Başkanı Moskova'ya gitmeden önce Şam'dan Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim hava üssüne kaçtı. Esad'ın kardeşi Mahir ve en yakın yardımcılarının gidişinden haberdar edilmediği bildirildi.

IRAK VE BAE'DEN YARDIM İSTEDİ

Şam'a dönen Esad'ın önce, Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani ve BAE Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile temasa geçtiği iddia edildi. Esad'ın Irak'ın İran destekli milislerinden askeri destek ve BAE'den mali yardım istediği bildirildi.

Suriye'de muhalifler 61 yıllık Baas rejimini yıktı, Reuters

TÜRKİYE'DEN MÜDAHALE UYARISI

Al Majalla'nın haberine göre ABD Irak'ı Suriye'ye milis göndermemesi konusunda açıkça uyarırken Türk yetkililer de Rusya ve İran'ı herhangi bir askeri müdahalenin Türkiye'nin müdahalesini tetikleyeceği konusunda uyardı.

Muhalif güçler güneye doğru ilerlerken Mezzeh askeri havaalanındaki sivil bir uçağın ülke dışına sandık taşımak için kullanıldığı bildirildi. Şam'ın düşmesinden bir gün önce, 7 Aralık'ta Esad'ın medya ofisi bir konuşma hazırladı.