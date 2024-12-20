SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Suriye'de rejimin izleri "tarihten" silindi: Hafız Esad'ın adı Emevi Camisi'ndeki duvardan söküldü!

Suriye'de diktatör Esad rejiminin devrilmesinin ardından 1310 yıllık Emevi Camisi'ne akın eden halk, dualarla özgürlüklerini kutlamaya devam ediyor. İkinci özgür cuma için camiye gelirken caminin duvarında yer alan Hafız Esad’ın adı halk tarafından kırılarak söküldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 12:17 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 12:17
Suriye’de rejimin izleri tarihten silindi: Hafız Esad’ın adı Emevi Camisi’ndeki duvardan söküldü!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından 1310 yıllık Emevi Camii'ne akın eden halk, dualarla özgürlüklerini kutlamaya devam ediyor.

    Emevi Camii duvarındaki ''Esad'' adı kırıldı!



    ESAD'IN ADI HALK TARAFINDAN KIRILDI


    Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esad'ın adı halk tarafından söküldü. (AA)Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esad'ın adı halk tarafından söküldü. (AA)



    Binlerce Suriyeli Şam'daki ikinci özgür cuma için camiye gelirken Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esad'ın adı halk tarafından kırılarak söküldü.

    Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esad'ın adı halk tarafından söküldü. (AA)Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esad'ın adı halk tarafından söküldü. (AA)


    İLK CUMAYA SURİYELİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

    Muhalif grupların düzenlediği operasyon ile özgürlüğüne kavuşturulan ve Baas rejiminin sona erdiği Suriye'nin başkenti Şam'ın simgesi Emevi Camisi'nde geçtiğimiz hafta kılınan ilk cuma namazına Suriyeliler yoğun ilgi gösterdi.

    Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esad'ın adı halk tarafından söküldü. (AA)Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esad'ın adı halk tarafından söküldü. (AA)

    Suriye'nin başkenti Şam, geçen hafta muhalif grupların düzenlediği operasyon ile kurtarıldı. Bu gelişmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'ya gitmesiyle Baas rejimi de sona erdi.

    Suriyeliler Esad sonrası ilk cuma namazı için Şam'ın kalbi Emevi Camii'ne akın etti (Takvim.com.tr)Suriyeliler Esad sonrası ilk cuma namazı için Şam'ın kalbi Emevi Camii'ne akın etti (Takvim.com.tr)

    Yeni dönemin başlamasıyla büyük mutluluk yaşanan Şam'da, bugün ilk cuma namazında Şam sakinleri ile Suriye'nin farklı kentlerinden gelen binlerce kişi Emevi Camisi'ne akın etti. Çocuk, kadın, yaşlı ve silahlı muhaliflerin akın ettiği camiye tekbirler eşliğinde gelen binlerce kişi özgürlüğü kutlayıp, Esad aleyhine sloganlar attı.

    Suriyeliler Esad sonrası ilk cuma namazı için Şam'ın kalbi Emevi Camii'ne akın etti (Takvim.com.tr)Suriyeliler Esad sonrası ilk cuma namazı için Şam'ın kalbi Emevi Camii'ne akın etti (Takvim.com.tr)

    Camiye gelenlerin büyük bölümü savaş nedeniyle Şam'dan ayrıldıklarını ve yıllar sonra Emevi Camisi'nde cuma namazı kıldıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

    Suriyeliler Esad sonrası ilk cuma namazı için Şam'ın kalbi Emevi Camii'ne akın etti (Takvim.com.tr)Suriyeliler Esad sonrası ilk cuma namazı için Şam'ın kalbi Emevi Camii'ne akın etti (Takvim.com.tr)

    Caminin içerisine sığmadığı için avluda da saf tutan binlerce kişi hep birlikte Suriye'deki geçici hükümetin başbakanı Muhammed El Beşir, ilk olarak hutbe verdi ve buradaki konuşmasında bundan sonra Suriye'de herkesin özgür ve rahat olacağını baskı rejiminin son bulduğunu ifade etti. Binlerce kişilik kalabalık geçici hükümetin başbakanı Muhammed El Beşir'in kıldırdığı namazın ardından da Şam'ın özgürleşmesi ve Esad'ın ülkeden ayrılmasını sloganlar atarak kutladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asgari ücrette 29 bin 583 TL teklifi! Taraflardan biri masadan kalkarsa ne olur? İşte zam senaryoları
    Beşar Esad’ın son günleri! Muhalifler Halep’e yürürken o otelde ne yaptı? BAE ve Irak detayı Türkiye’den uyarı iddiası
    Halkbank
    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi
    Vladimir Putin’den Beşar Esad’a sığınma için dört şart! Eşi Esma şimdiden bavulu topladı
    Memura en az 44 bin TL | 2025 maaşları belli oldu! Öğretmen, hemşire, polis ne alacak? Kuruşu kuruşuna hesap TAKVİM’de
    Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan çarpıcı açıklamalar: Salim’i benden daha iyi kimse tanıyamaz...
    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı
    ABD’den Türkiye’ye Gazprom muafiyeti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Yaptırım yok!
    Emeklinin ocak zammı için beklenen haber geldi! İşte zam oranı... Ek artış ve refah payı olacak mı?
    Esad’ın devrilmesi sonrası Putin’den ilk açıklama! Başkan Erdoğan vurgusu: Türkiye Suriye’de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor
    FETÖ’nün Fuat Avni’si Said Sefa’ya bilgi sızdıran köstebek nasıl yakalandı? Üst düzey isim operasyonu ilk kez anlattı
    Sur cinayetinde yeni gelişme! İki genç kızı vahşice öldürmüştü! Semih Çelik’in ailesinden dikkat çeken başvuru
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’de yoğun diplomasi: Şerif, Sisi ve Pezeşkiyan ile bir araya geldi
    Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek?