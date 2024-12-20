Suriye'de rejimin izleri "tarihten" silindi: Hafız Esad'ın adı Emevi Camisi'ndeki duvardan söküldü!

Yeni dönemin başlamasıyla büyük mutluluk yaşanan Şam 'da, bugün ilk cuma namazında Şam sakinleri ile Suriye'nin farklı kentlerinden gelen binlerce kişi Emevi Camisi'ne akın etti. Çocuk, kadın, yaşlı ve silahlı muhaliflerin akın ettiği camiye tekbirler eşliğinde gelen binlerce kişi özgürlüğü kutlayıp, Esad aleyhine sloganlar attı.

Camiye gelenlerin büyük bölümü savaş nedeniyle Şam 'dan ayrıldıklarını ve yıllar sonra Emevi Camisi'nde cuma namazı kıldıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Suriyeliler Esad sonrası ilk cuma namazı için Şam'ın kalbi Emevi Camii'ne akın etti (Takvim.com.tr)

Caminin içerisine sığmadığı için avluda da saf tutan binlerce kişi hep birlikte Suriye'deki geçici hükümetin başbakanı Muhammed El Beşir, ilk olarak hutbe verdi ve buradaki konuşmasında bundan sonra Suriye'de herkesin özgür ve rahat olacağını baskı rejiminin son bulduğunu ifade etti. Binlerce kişilik kalabalık geçici hükümetin başbakanı Muhammed El Beşir'in kıldırdığı namazın ardından da Şam'ın özgürleşmesi ve Esad'ın ülkeden ayrılmasını sloganlar atarak kutladı.