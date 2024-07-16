ABD’den ’Acem’ oyunu! Gizli Servis patladı iç tartışma büyüdü medya devreye sokuldu: Trump suikastını İran üzerinden perdeleme çabası mı?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.
FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.
ABD MEDYASI DEVREYE GİRDİ
Trump suikastı ile ilgili Gizli servis hedef alınırken, iç tartışmalar ise büyümeye devam ediyor. Tartışmaların büyümesi ile birlikte ABD, medyayı devreye sokarak Trump suikastını İran üzerinden savuşturma çabasına soyundu.
İRAN ÜZERİNDEN PERDELEME ÇABASI MI?
ABD medyası CNN suikastın İran tarafından planladığı iddiasını ortaya atarak, "Gizli Servis, İran'ın Trump'a suikast düzenleme planına dair istihbarat aldıktan sonra güvenliği artırdı" haberini servis etti.
CNN söz konusu haberde, ABD yetkililerinin son haftalarda İran'ın Donald Trump'a suikast düzenleme planına ilişkin insani bir kaynaktan istihbarat aldığını ve bu gelişme üzerine Gizli Servis'in son haftalarda eski başkanın etrafındaki güvenliği artırıldığını ifade etti.
TEHDİTTEN DAHA ÖNCE HABERDAR EDİLDİ
ABD'li bir ulusal güvenlik yetkilisi, Gizli Servis ve Trump kampanyasının Cumartesi günkü mitingden önce tehditten haberdar edildiğini söyledi.
Yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada "Gizli Servis bu tehdit akışından kaynaklanan artan tehdidi öğrendi," dedi. "NSC, son raporlamayı kesinlikle takip etmeye devam ettiklerinden emin olmak için doğrudan USSS ile üst düzey bir düzeyde iletişime geçti. Birleşik Devletler Gizli Servisi bu bilgiyi ayrıntılı liderle paylaştı ve Trump kampanyası gelişen bir tehditten haberdar edildi. Artan tehdide yanıt olarak Gizli Servis, eski Başkan Trump'ın korunması için kaynakları ve varlıkları artırdı. Bunların hepsi Cumartesi gününden önceydi" ifadelerini kullandı.
CROOKS: BAĞLANTI BULUNAMADI
Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcü Adrienne Watson şu anda tetikçi Thomas Matthew Crooks ile başkaları arasında bilinen bir bağlantı olmadığını söyledi.
Watson, "Cumartesi günü eski Başkan Trump'a düzenlenen suikast girişiminin soruşturması aktif ve devam ediyor. Şu anda kolluk kuvvetleri, soruşturmalarının tetikçi ile herhangi bir suç ortağı veya suç ortağı, yabancı veya yerli, arasında bir bağ tespit etmedi" ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN SERT TEPKİ: ASILSIZ VE KÖTÜ NİYETLİ
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddialarının "asılsız ve kötü niyetli" olduğunu bildirdi.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Açıklamada, İran'a göre Trump'ın "İranlı General Kasım Süleymani'nin suikast talimatını veren bir suçlu" olduğu belirtildi.
İRAN YASAL YOLU TERCİH ETMİŞTİR
Trump'ın mahkemelerce yargılanması ve cezalandırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "İran, adaletin tecelli etmesi için yasal yolu tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddiaların "asılsız ve kötü niyetli olduğu" vurgulandı.
ABD'li yetkililerin, İran'ın, Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiği, bunun ardından ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbirler aldığı iddia edilmişti.