ABD’den ’Acem’ oyunu! Gizli Servis patladı iç tartışma büyüdü medya devreye sokuldu: Trump suikastını İran üzerinden perdeleme çabası mı?





ABD MEDYASI DEVREYE GİRDİ



Trump suikastı ile ilgili Gizli servis hedef alınırken, iç tartışmalar ise büyümeye devam ediyor. Tartışmaların büyümesi ile birlikte ABD, medyayı devreye sokarak Trump suikastını İran üzerinden savuşturma çabasına soyundu.





İRAN ÜZERİNDEN PERDELEME ÇABASI MI? ABD medyası CNN suikastın İran tarafından planladığı iddiasını ortaya atarak, "Gizli Servis, İran'ın Trump'a suikast düzenleme planına dair istihbarat aldıktan sonra güvenliği artırdı" haberini servis etti.



CNN söz konusu haberde, ABD yetkililerinin son haftalarda İran'ın Donald Trump'a suikast düzenleme planına ilişkin insani bir kaynaktan istihbarat aldığını ve bu gelişme üzerine Gizli Servis'in son haftalarda eski başkanın etrafındaki güvenliği artırıldığını ifade etti.





TEHDİTTEN DAHA ÖNCE HABERDAR EDİLDİ



ABD'li bir ulusal güvenlik yetkilisi, Gizli Servis ve Trump kampanyasının Cumartesi günkü mitingden önce tehditten haberdar edildiğini söyledi.



Yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada "Gizli Servis bu tehdit akışından kaynaklanan artan tehdidi öğrendi," dedi. "NSC, son raporlamayı kesinlikle takip etmeye devam ettiklerinden emin olmak için doğrudan USSS ile üst düzey bir düzeyde iletişime geçti. Birleşik Devletler Gizli Servisi bu bilgiyi ayrıntılı liderle paylaştı ve Trump kampanyası gelişen bir tehditten haberdar edildi. Artan tehdide yanıt olarak Gizli Servis, eski Başkan Trump'ın korunması için kaynakları ve varlıkları artırdı. Bunların hepsi Cumartesi gününden önceydi" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcü Adrienne Watson



CROOKS: BAĞLANTI BULUNAMADI



Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcü Adrienne Watson şu anda tetikçi Thomas Matthew Crooks ile başkaları arasında bilinen bir bağlantı olmadığını söyledi.