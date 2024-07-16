Donald Trump’ı vurduğu tüfeği tam 11 yıl önce almış! Suikastçı Thomas Matthew Crooks’un arkasında kim var? Saldırıdan önceki son 24 saati dehşete düşürdü

FBI 'dan yapılan açıklamada Crooks'u saldırıya iten bir ideolojiye dair anlamlı kanıtlar olmadığı bildirildi ve "Tek başına hareket ediyor gibi görünüyor" denildi.

FBI 20 SİLAH DAHA BULDU

FBI'ın Crooks'un evine düzenlediği saldırıda Trump'a ateş ettiği AR-15 tüfeğinin yanı sıra 20 silah daha bulunduğu bildirildi. Öte yandan saldırganın babasının da atış poligonuna üye olduğu ve burada birlikte düzenli olarak atış talimi yaptıkları belirtildi.

SUİKASTÇI CROOKS SON 24 SAATİNDE NE YAPTI?

İsmi açıklanmayan bir FBI yetkilisinin, Crooks'un saldırıdan bir gün önce yani cuma günü bir atış poligonuna gittiğini ve atış talimi yaptığını söyledi.

Crooks'un saldırı günü ise suikastta kullanacağı merdiveni almak üzere bir mağazaya ardından da 50 mermilik mühimmat alacağı dükkana gittiğini bildirdi. Hyundai Sonata marka aracı ile bir saat yolculuğun ardından Pensivanya'daki Butler kentine geldiği belirtilen Crooks'un aracını miting alanının dışına park ettiği öğrenildi.

Crooks'un bagajında bir vericiye bağlı olan patlayıcıyı aracına sakladığı ve satın aldığı merdiven ile mitingin yakınındaki binaya tırmandığı ortaya çıktı.

MAĞAZALARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Crooks'un alışveriş yaptığı mağazalardan ise açıklama geldi. Silah dükkanının sahibi Bruce Piendl, "Başkan Trump'ın olayı sağ sağlim atlatmasından dolayı minnettarız ve kalbimiz ve dualarımız bu korkunç olayın tüm kurbanlarıyla birlikte" ifadelerini kullanırken Crooks'un merdiven aldığı mağazadan yapılan açıklamada ise "Eski Başkan Trump'a yönelik şiddeti kınıyoruz ve düşüncelerimiz onunla ve cumartesi günkü korkunç olayların diğer kurbanlarıyla birlikte" ifadeleri kullanıldı.