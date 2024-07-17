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Katil İsrail ordusu katliama devam ediyor! Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan Birleşmiş Milletler’e (BM) ait okula düzenlediği saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 00:06 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 00:12
Katil İsrail ordusu katliama devam ediyor! Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü

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Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde güvenli bölgeler dahil tüm noktaları hedef alıyor.

KATİL İSRAİL ORDUSUNDAN YOĞUN SALDIRI
Sivillerin sığındığı noktalara yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu katliamlarına tüm dünyanın gözü önünde, tepkilere aldırış etmeden devam ediyor.

23 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait Al Razi Okulu'na düzenlediği saldırıda 23 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 73 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

GAZZE'NİN GÜNEYİNDE VE MERKEZİNDE 57 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde bugün düzenlenen saldırılarda en 57 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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