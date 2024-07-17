Katil İsrail ordusu katliama devam ediyor! Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü

GAZZE'NİN GÜNEYİNDE VE MERKEZİNDE 57 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde bugün düzenlenen saldırılarda en 57 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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