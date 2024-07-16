Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Dövüş sözleri yankılandı! Kulağında dikkat çeken ayrıntı

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez görüldü.
ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez görüldü.
Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı.
SAVAŞ SÖZLERİ YANKILANDI
Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, 'Savaş, savaş, savaş' sözleri alanda yankılandı. Eski Başkan da gülümseyerek onları selamladı.
Wisconsin, Milwaukee'deki konferans merkezinde destekçileri tarafından "God Bless the USA" (Tanrı ABD'yi korusun) şarkısı eşliğinde kahraman gibi karşılanan Trump salona girerken oldukça duygusal bir görünüm verdi.
Kongre salonunda Eric Trump ve Tiffany Trump babalarının yanındaydı. Eski başkanın en büyük oğlu Trump Jr., babası arenaya girdiğinde gözyaşlarını tutamadı.
Sağ kulağında bandaj olan 78 yaşındaki adayın gözyaşlarına zor hakim olduğu görüldü.
Kulağında bandajla kongreye katılan Trump'ın yanında bugün açıkladığı başkan yardımcı adayı J.D Vance de yer aldı.
NELER OLMUŞTU?
Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.
FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
FBI suikast girişimini düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un telefonundaki bilgilere erişim sağladı.
"Saldırgana ait teknolojik cihazların incelemesi devam ediyor" açıklaması yapıldı.
Ancak saldırganın yaptığı telefon görüşmelerinde ya da mesajlaşmalarda suikast girşiminin nedeni ya da saldırganın ideolojisine ilişkin bir bilgi ele geçirilemedi.
Crooks'un aracı ve evindeki araştırmalar tamamlandı.
Amerikan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, 20 yaşındaki saldırganın suikast girişiminden bir süre önce şüpheli olarak sınıflandırıldığına yönelik iddialara da yanıt verdi.
"Şüpheliyi arama, bulma, tanımlama ve sonunda etkisiz hale getirme süreci çok kısa bir süre içinde gerçekleşti." dedi.
Gizli Servis Direktörü, saldırı sırasında binada yerel yetkililerin olduğunu da doğruladı.
Binanın güvenliğinin yerel polisin sorumluluğunda olduğunu belirtti.
Cheatle, suikast girişiminden sonra Trump'a ulaştığını ancak konuşmadığını aktadı.
Olaydan sonra hakkındaki istifa çağrılarına da "Görevimden istifa etmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.
Gizli Servis Direktörü'nün pazartesi Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi önünde ifade vermesi bekleniyor.
Diğer yandan Amerikan The Washington Post, suikast girişiminde kullanılan AR-15 yarı otomatik tüfeğin babası tarafından 11 yıl önce alındığını yazdı.
CBS News de saldırgan Crooks'un suikasti düzenlediği miting alanına gelmeden önce 50 mermi satın aldığını aktardı.