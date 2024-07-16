Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Dövüş sözleri yankılandı! Kulağında dikkat çeken ayrıntı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

FBI suikast girişimini düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un telefonundaki bilgilere erişim sağladı.

"Saldırgana ait teknolojik cihazların incelemesi devam ediyor" açıklaması yapıldı.

Ancak saldırganın yaptığı telefon görüşmelerinde ya da mesajlaşmalarda suikast girşiminin nedeni ya da saldırganın ideolojisine ilişkin bir bilgi ele geçirilemedi.