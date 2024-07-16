Eski ABD Başkanı Trump saldırı anını anlattı: Ölmüş olmam gerekiyordu

Seçim çalışması sırasında uğradığı suikast sonucu kulağından vurulan başkan adayı ve eski ABD Başkanı Trump, saldırı anını The New York Post gazetesine verdiği röportajda anlattı. Sağ kulağı bandajlanan Trump, "Hastanedeki doktor daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi ve bunu bir mucize olarak nitelendirdi" dedi. "Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" diye konuşan Trump, Gizli Servis'in "harika bir iş" çıkardığını da söyledi. Trump saldırı sırasında sağ ön kolundaki darbeye bağlı ezilmeyi de gösterdi. Trump, konuşmasını şöyle tamamladı: "Ajanlar üzerime o kadar sert kapandı ki ayakkabılarım çıktı. Yumruğumu havaya kaldırdığım fotoğraf için şimdiye kadar görülen en ikonik fotoğraf olduğu söyleniyor. Genellikle ikonik bir fotoğraf için ölmeniz gerekir.

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