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ABD’den 30 ülke ile ilgili kritik karar! Irak ve Bosna Hersek de listede

ABD’de Donald Trump yönetiminin 30 ülkede diplomatik misyonunu kapatmayı planladığı iddia edildi. Elde edilen bir iç yazışma belgesine göre ABD hükümeti, yurt dışındaki diplomatik varlığını azaltmayı planlıyor. Söz konusu belgede, çoğu Avrupa ve Afrika'da bulunan 10 büyükelçilik ile 17 konsolosluğun kapatılmasının önerildiği belirtildi.

Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 09:00
ABD’den 30 ülke ile ilgili kritik karar! Irak ve Bosna Hersek de listede

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ABD 30 ülke için hazırlıklara başladı. Donald Trump yönetiminin, yurt dışında hizmet veren yaklaşık 30 büyükelçilik ile konsolosluğunu kapatmayı düşündüğü iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı JD Vance, ReutersABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı JD Vance, Reuters

ABD YURTDIŞINDAKİ DİPLOMATİK VARLIĞINI AZALTIYOR

CNN'in elde ettiği bir iç yazışma belgesine göre ABD hükümeti, yurt dışındaki diplomatik varlığını azaltmayı planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

10 BÜYÜKELÇİLİK, 17 KONSOLOSLUK

Söz konusu belgede, çoğu Avrupa ve Afrika'da bulunan 10 büyükelçilik ile 17 konsolosluğun kapatılmasının önerildiği ifade edildi.

Bunlar arasında Malta, Lüksemburg, Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan'daki büyükelçilikler ile Fransa'da 5, Almanya'da 2, Bosna Hersek'te 2, Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Güney Kore'de de birer konsolosluk bulunuyor.

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SOMALİ VE IRAK DA LİSTEDE

Kapatılacak diplomatik misyonların görevlerinin, komşu ülkelerdeki ABD misyonları tarafından karşılanabileceğine işaret edilirken belgede ayrıca, ABD'nin Somali ve Irak'ta bulunan diplomatik misyonlarındaki faaliyetlerinin azaltılması tavsiyesinin de yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu belgedeki kapatma önerilerinin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından onaylanıp onaylanmadığının bilinmediği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında bu konuya ilişkin soru üzerine, iç belge veya planlar hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

Bruce, "ABD'de bütçe planları üzerinde çalışmalar devam ederken kongreye sunulan şeyler hakkında Beyaz Saray ve ABD Başkanı ile görüşmenizi öneririm. Rakamlar ve gördüğümüz şeyler, bilinmeyen bir yerden sızdırılan belgelere dayanan erken veya yanlış raporlamalar." ifadelerini kullandı.

CNN, geçen ay yaptığı bir haberde de milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) çalışmaları kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığının, yurt dışındaki diplomatik misyonlarının sayısını azaltmaya planladığını gündeme getirmişti.

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