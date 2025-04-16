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ABD Suriye’den çekiliyor mu? Askerlerini çekecek iddiasının ardından İsrail’de panik

ABD Suriye’den çekiliyor mu? İngiliz basını ABD’nin Suriye’deki askerlerini konsolide ettiğini, asker sayısının yarısının azaltılacağını iddia etti. Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer Suriye’deki asker sayısının 1000’e kadar düşürülebileceğini söyledi. ABD ile ilgili iddiaların ardından İsrail’de ise panik başladı.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 10:04 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 10:18
ABD Suriye’den çekiliyor mu? Askerlerini çekecek iddiasının ardından İsrail’de panik

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ABD'nin Suriye'den çekilme hazırlıkları yaptığı iddia edildi. İngiliz Reuters'a konuşan iki ABD'li yetkilinin belirttiğine göre Washington, Suriye'deki varlığını konsolide etmeye hazırlanıyor. Bu adım ile ülkedeki ABD askeri sayısının yarı yarıya azalabileceği belirtiliyor.

Suriye'de ABD askerleri, Takvim Fotoğraf ArşiviSuriye'de ABD askerleri, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD ASKER SAYISINI YARIYA İNDİRECEK İDDİASI

ABD ordusunun çoğu ülkenin kuzeydoğusunda olmak üzere bir dizi üste yaklaşık 2.000 askeri bulunuyor. Bu birlikler terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG ile birlikte hareket ediyor.

Reuters'ın belirttiğine göre ismini vermek istemeyen bir ABD'li yetkili Suriye'deki asker sayısının konsolidasyonla 1000'e kadar düşürülebileceğini söyledi.

Reuters, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüReuters, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD'Lİ YETKİLİLER DOĞRULADI

Bir başka ABD'li yetkili de asker çekme planını doğruladı ancak sayılar konusunda kesinlik olmadığını ve Başkan Donald Trump yönetiminin İran'la müzakere ettiği ve bölgede güç topladığı bir dönemde bu ölçekte bir azaltmanın şüpheli olduğunu söyledi.

Suriye'de ABD askerleri, Takvim Fotoğraf ArşiviSuriye'de ABD askerleri, Takvim Fotoğraf Arşivi

ASKER AZALTMAK İÇİN KÜRESEL İNCELEME

ABD, son dönemde Orta Doğu'ya bombardıman uçakları, savaş gemileri ve hava savunma sistemleri gibi uçaklar göndermişti. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in dünya genelinde ABD askeri birliklerine ilişkin küresel bir inceleme yürüttüğü iddia edildi.

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İSRAİL'DE PANİK BAŞLADI

İsrail gazetesi The Times of Israel'in haberine göre kıdemli bir İsrailli yetkili ise, Tel Aviv'in ABD'nin Suriye'den çekilmesini sınırlamaya çalıştığını çünkü ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından Türkiye'nin etkisinin daha da artacağını söyledi.

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