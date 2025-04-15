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Trump’ın sağlık testinde şoke eden sonuç! Başkanlık için muayene oldu son durumu şaşırttı

ABD Başkanı Donald Trump zeka testi ile birlikte yıllık genel sağlık muayenesi yaptırdı. Trump’ın sağlık testlerinin sonuçları belli oldu ve kamuoyuna açıklandı. Başkanın son dönemde 20 kilogram verdiği belli oldu. İşte Trump’ın test sonuçları ve 20 kg verdiren diyeti…

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 09:36 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 09:57
Trump’ın sağlık testinde şoke eden sonuç! Başkanlık için muayene oldu son durumu şaşırttı

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ABD Başkanı Donald Trump başkanlık görevi için yıllık sağlık muayenesine girdi. Fiziksel özelliklerinin yanı sıra zeka testi de yapılan Trump'ın sonuçları açıklandı.

Beyaz Saray sağlık görevlisi, pazar günü yayınlanan raporda Trump'ın "çok iyi sağlık durumunda" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırABD Başkanı Donald Trump, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

HAMBURGER DİYETİ: 20 KG VERDİ

Doktoru Deniz Kuvvetleri Yüzbaşı Sean Barbabella, Trump'ın aktif yaşam tarzının refahına önemli katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi. Sonuçlar, 2020'deki son başkanlık muayenesinden bu yana başkanın 20 kilo verdiğini ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz ay Trump'ın, fast food tarzı yiyecekleri yerken kilo vermesini sağlayan yağ yakma taktiği ortaya çıkmıştı. Fox News röportajında sunucu Sean Hannity, "Trump şu anda hamburger yiyorsa, genelde onu ekmekle birlikte yemiyor." demişti. Trump beş yıl önce 112 kilogramdı, şimdi ise 102 kilogram.

ABD Başkanı Donald Trump, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırABD Başkanı Donald Trump, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

SAĞLIK TESTİ ORTAYA ÇIKTI: ÇİZİK, ÇATLAK

Sağlık testi özetinde Trump'ın "şasesinde", geçen yaz suikast girişimi sırasında sıyıran bir kurşunun neden olduğu sağ kulağında yara ve küçük güneş hasarı gibi bazı küçük çatlaklar olduğu belirtiliyor.

Trump'ın daha önce katarakt ameliyatı geçirdiği de belirtildi. Daha önce yüksek olduğu bildirilen kolesterolünün normal seviyeye düştüğü ve tansiyonunun ise normalden biraz yüksek olduğu belirtildi.

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GOLF MAÇLARINA KATILIYOR

Tutkulu bir golf oyuncusu olduğu belirtilen Trump'ın son zamanlarda katıldığı maçları kazandığı belirtildi.

2024 SEÇİMİNİN KRİTERİ SAĞLIK

ABD başkanının fiziksel ve zihinsel sağlığı, eski Başkan Joe Biden ve Trump'ın ABD tarihindeki en yaşlı iki büyük parti başkan adayı olması nedeniyle 2024 seçimlerinde odak noktası haline geldi.

82 yaşındaki Biden, yaşı nedeniyle eleştirilerin odağı oldu ve Trump ile karşılıklı katıldıkları tartışma programında verdiği cevaplarda tökezlemesinin ardından yeniden seçilme adaylığından vazgeçmek zorunda kaldı.

Trump'a suikast girişimi, Takvim Fotoğraf ArşiviTrump'a suikast girişimi, Takvim Fotoğraf Arşivi

MCDONALD'S BAĞIMLISI

Trump, McDonald's ve diyet kola sevgisiyle tanınıyor ve çok fazla golf oynasa da düzenli olarak başka egzersizlere katıldığı görülmüyor.

2018 yılında Beyaz Saray'daki bir doktor, Trump'ın kilo vermesi ve günlük egzersizlere başlaması gerektiğini bildirmişti.

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