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Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump 41 ülkeye seyahat yasağı getirme kararı aldı. Reuters'ın ulaştığı kaynaklar ve iç yazışmalara göre muhtırada 41 ülke üç gruba ayrılıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun henüz kararnameyi imzaladığı belirtilse de Trump'ın kararı net. Peki listede hangi ülkeler var? İşte Trump'ın seyahat kısıtlaması getireceği 41 ülke...

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 11:34 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 11:44
Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki ikinci döneminde aldığı kararlarla gündeme damga vurmaya devam ediyor. Reuters'ın bildirdiğine göre Trump, 41 ülkeye seyahat yasağı getirmeye hazırlanıyor.

Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

TRUMP'TAN 41 ÜLKEYE SEYAHAT YASAĞI

Reuters'ın gördüğü konuya yakın kaynaklar ve bir iç yazışmaya göre Trump yönetimi, yeni yasağın bir parçası olarak onlarca ülkenin vatandaşları için kapsamlı seyahat kısıtlamaları getirmeyi düşünüyor.

Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

10 ÜLKE TAMAMEN ASKIYA ALINACAK

Muhtırada toplam 41 ülke üç ayrı gruba ayrılmış olarak listeleniyor. Afganistan, İran, Suriye, Küba ve Kuzey Kore'nin de aralarında bulunduğu ilk 10 ülke grubu tam vize askıya alınmasına tabi tutulacak.

Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

İkinci grupta ise beş ülke, bazı istisnalar dışında, turist ve öğrenci vizelerinin yanı sıra diğer göçmen vizelerini de etkileyecek kısmi askıya almalarla karşı karşıya kalacak.

Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

Üçüncü grupta ise, hükümetlerinin "60 gün içinde eksiklikleri gidermek için çaba göstermemesi" halinde, 26 ülkenin ABD vizesi verme işlemlerinin kısmen askıya alınması için değerlendirileceği belirtildi.

Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

RUBIO HENÜZ ONAYLAMADI

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, listede değişiklikler olabileceği ve listenin henüz ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dahil olmak üzere yönetim tarafından onaylanmadığı uyarısında bulundu.

Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

20 OCAK'TA KARARNAME YAYIMLAMIŞTI

Trump, 20 Ocak'ta ABD'ye giriş yapmak isteyen yabancılara yönelik ulusal güvenlik tehditlerini tespit etmek amacıyla güvenlik soruşturmalarının yoğunlaştırılmasını öngören bir kararname yayımlamıştı. Söz konusu kararnamede kabine üyelerinden birkaçına, 'inceleme ve tarama bilgileri çok yetersiz olduğu için' seyahatlerin kısmen veya tamamen durdurulması gereken ülkelerin listesini 21 Mart'a kadar sunmaları talimatı verildi.

Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

Vize talimatı, Trump'ın ikinci döneminde başlattığı göç karşıtı operasyonun bir parçası. Trump Ekim 2023'te yaptığı bir konuşmada Gazze, Libya, Somali, Suriye ve Yemen'den gelişleri kısıtlayacağını söylemişti.

Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

İŞTE TRUMP'IN YASAKLADIĞI ÜLKELER…

Muhtırada toplam 41 ülke üç ayrı gruba ayrılıyor.

Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

Tam vize askıya alınması:

Afganistan

Küba

İran

Libya

Kuzey Kore

Somali

Sudan

Suriye

Venezuela

Yemen

Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

Kısmi vize askıya alınması (turist, öğrenci ve diğer bazı vizeler etkilendi):

Eritre

Haiti

Laos

Myanmar

Güney Sudan

Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

Eksikliklerin giderilmemesi halinde kısmi askıya alma önerilen ülkeler:

Angola

Antigua ve Barbuda

Beyaz Rusya

Benin

Butan

Burkina Faso

Yeşil Burun Adaları

Kamboçya

Kamerun

Çad

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Dominika

Ekvator Ginesi

Gambiya

Liberya

Malawi

Moritanya

Pakistan

Kongo Cumhuriyeti

Saint Kitts ve Nevis

Saint Lucia

Sao Tome ve Principe

Sierra Leone

Doğu Timor

Türkmenistan

Vanuatu