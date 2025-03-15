Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki ikinci döneminde aldığı kararlarla gündeme damga vurmaya devam ediyor. Reuters'ın bildirdiğine göre Trump, 41 ülkeye seyahat yasağı getirmeye hazırlanıyor.
TRUMP'TAN 41 ÜLKEYE SEYAHAT YASAĞI
Reuters'ın gördüğü konuya yakın kaynaklar ve bir iç yazışmaya göre Trump yönetimi, yeni yasağın bir parçası olarak onlarca ülkenin vatandaşları için kapsamlı seyahat kısıtlamaları getirmeyi düşünüyor.
10 ÜLKE TAMAMEN ASKIYA ALINACAK
Muhtırada toplam 41 ülke üç ayrı gruba ayrılmış olarak listeleniyor. Afganistan, İran, Suriye, Küba ve Kuzey Kore'nin de aralarında bulunduğu ilk 10 ülke grubu tam vize askıya alınmasına tabi tutulacak.
İkinci grupta ise beş ülke, bazı istisnalar dışında, turist ve öğrenci vizelerinin yanı sıra diğer göçmen vizelerini de etkileyecek kısmi askıya almalarla karşı karşıya kalacak.
Üçüncü grupta ise, hükümetlerinin "60 gün içinde eksiklikleri gidermek için çaba göstermemesi" halinde, 26 ülkenin ABD vizesi verme işlemlerinin kısmen askıya alınması için değerlendirileceği belirtildi.
RUBIO HENÜZ ONAYLAMADI
İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, listede değişiklikler olabileceği ve listenin henüz ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dahil olmak üzere yönetim tarafından onaylanmadığı uyarısında bulundu.
20 OCAK'TA KARARNAME YAYIMLAMIŞTI
Trump, 20 Ocak'ta ABD'ye giriş yapmak isteyen yabancılara yönelik ulusal güvenlik tehditlerini tespit etmek amacıyla güvenlik soruşturmalarının yoğunlaştırılmasını öngören bir kararname yayımlamıştı. Söz konusu kararnamede kabine üyelerinden birkaçına, 'inceleme ve tarama bilgileri çok yetersiz olduğu için' seyahatlerin kısmen veya tamamen durdurulması gereken ülkelerin listesini 21 Mart'a kadar sunmaları talimatı verildi.
Vize talimatı, Trump'ın ikinci döneminde başlattığı göç karşıtı operasyonun bir parçası. Trump Ekim 2023'te yaptığı bir konuşmada Gazze, Libya, Somali, Suriye ve Yemen'den gelişleri kısıtlayacağını söylemişti.
İŞTE TRUMP'IN YASAKLADIĞI ÜLKELER…
Muhtırada toplam 41 ülke üç ayrı gruba ayrılıyor.
Tam vize askıya alınması:
Afganistan
Küba
İran
Libya
Kuzey Kore
Somali
Sudan
Suriye
Venezuela
Yemen
Kısmi vize askıya alınması (turist, öğrenci ve diğer bazı vizeler etkilendi):
Eritre
Haiti
Laos
Myanmar
Güney Sudan
Eksikliklerin giderilmemesi halinde kısmi askıya alma önerilen ülkeler:
Angola
Antigua ve Barbuda
Beyaz Rusya
Benin
Butan
Burkina Faso
Yeşil Burun Adaları
Kamboçya
Kamerun
Çad
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Dominika
Ekvator Ginesi
Gambiya
Liberya
Malawi
Moritanya
Pakistan
Kongo Cumhuriyeti
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Sao Tome ve Principe
Sierra Leone
Doğu Timor
Türkmenistan
Vanuatu