Trump’tan 41 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki ikinci döneminde aldığı kararlarla gündeme damga vurmaya devam ediyor. Reuters'ın bildirdiğine göre Trump, 41 ülkeye seyahat yasağı getirmeye hazırlanıyor.

TRUMP'TAN 41 ÜLKEYE SEYAHAT YASAĞI Reuters'ın gördüğü konuya yakın kaynaklar ve bir iç yazışmaya göre Trump yönetimi, yeni yasağın bir parçası olarak onlarca ülkenin vatandaşları için kapsamlı seyahat kısıtlamaları getirmeyi düşünüyor.

10 ÜLKE TAMAMEN ASKIYA ALINACAK Muhtırada toplam 41 ülke üç ayrı gruba ayrılmış olarak listeleniyor. Afganistan, İran, Suriye, Küba ve Kuzey Kore'nin de aralarında bulunduğu ilk 10 ülke grubu tam vize askıya alınmasına tabi tutulacak.

İkinci grupta ise beş ülke, bazı istisnalar dışında, turist ve öğrenci vizelerinin yanı sıra diğer göçmen vizelerini de etkileyecek kısmi askıya almalarla karşı karşıya kalacak.