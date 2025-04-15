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Katil Bibi Gazze'ye gitti! Katliama devam mesajı verdi: Durmayacağız

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun işgali altındaki Gazze Şeridi'ne gitti. Soykırımcı Netanyahu yaptığı açıklamada, "Savaşın bütün hedeflerine ulaşıp kazanana kadar durmayacağız" dedi.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 22:57 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 22:59
Katil Bibi Gazze’ye gitti! Katliama devam mesajı verdi: Durmayacağız

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İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitti.

Katil Bibi Gazze'ye gitti! Katliama devam mesajı verdi: Durmayacağız (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Katil Bibi Gazze'ye gitti! Katliama devam mesajı verdi: Durmayacağız (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"DURMAYACAĞIZ"
Çelik yelek ve kask giydiği dikkat çeken Netanyahu'ya İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de eşlik etti.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Savaşın bütün hedeflerine ulaşıp kazanana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

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