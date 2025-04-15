Katil Bibi Gazze'ye gitti! Katliama devam mesajı verdi: Durmayacağız (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"DURMAYACAĞIZ"

Çelik yelek ve kask giydiği dikkat çeken Netanyahu'ya İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de eşlik etti.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Savaşın bütün hedeflerine ulaşıp kazanana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.