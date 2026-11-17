Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle iki aydır devam eden öğrenci eylemlerine yönelik yasak kararı yargıdan döndü. Paris İdari Mahkemesi, başkentteki bazı lise ve üniversitelerin çevresinde toplanma ve gösteri yapılmasını yasaklayan Emniyet Müdürlüğü kararını iptal etti. Mahkeme, söz konusu yasağın temel özgürlükleri ciddi şekilde ihlal ettiğine hükmetti.

MAHKEMEDEN YASAK KARARINA İPTAL

Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği eylemler sürerken Paris'te alınan gösteri yasağı kararı yargıya taşındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Paris İdari Mahkemesi, Paris Emniyet Müdürlüğünün başkentteki bazı lise ve üniversitelerin çevresinde toplanma ve eylem yapılmasını yasaklayan kararına yönelik itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, bazı eğitim kurumlarının çevresinde 16 Kasım'dan itibaren uygulanan gösteri yasağının iptaline karar verdi.