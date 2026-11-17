Fransa'da öğrenci eylemlerine getirilen yasak yargıdan döndü! 8 bin gözaltının ardından mahkemeden iptal kararı
Fransa'da iki aydır süren öğrenci eylemlerinde tansiyon düşmüyor. 8 bin kişinin gözaltına alındığı, 300'e yakın eğitim personelinin yaralandığı gösterilerde Paris Emniyet Müdürlüğünün 10 lise ve 5 üniversite yerleşkesi çevresine getirdiği yasak mahkemeden döndü. Yargı, kararın temel özgürlükleri ciddi şekilde ihlal ettiğine hükmetti.
Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle iki aydır devam eden öğrenci eylemlerine yönelik yasak kararı yargıdan döndü. Paris İdari Mahkemesi, başkentteki bazı lise ve üniversitelerin çevresinde toplanma ve gösteri yapılmasını yasaklayan Emniyet Müdürlüğü kararını iptal etti. Mahkeme, söz konusu yasağın temel özgürlükleri ciddi şekilde ihlal ettiğine hükmetti.
MAHKEMEDEN YASAK KARARINA İPTAL
Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği eylemler sürerken Paris'te alınan gösteri yasağı kararı yargıya taşındı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre Paris İdari Mahkemesi, Paris Emniyet Müdürlüğünün başkentteki bazı lise ve üniversitelerin çevresinde toplanma ve eylem yapılmasını yasaklayan kararına yönelik itirazı değerlendirdi.
Mahkeme, bazı eğitim kurumlarının çevresinde 16 Kasım'dan itibaren uygulanan gösteri yasağının iptaline karar verdi.
TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN İHLAL EDİLDİĞİNE HÜKMEDİLDİ
Kararın gerekçesinde, bu tür yasakların yalnızca son çare olarak uygulanabileceği vurgulandı. Mahkeme, Paris Emniyet Müdürlüğünün aldığı kararın temel hak ve özgürlükleri ciddi şekilde ihlal ettiği kanaatine vardı.
Böylece öğrencilerin eylemlerine yönelik getirilen ve 20 Kasım'a kadar sürmesi öngörülen yasak, yargı kararıyla kaldırılmış oldu.
10 LİSE VE 5 ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNİ KAPSIYORDU
Paris Emniyet Müdürlüğü, 16-20 Kasım tarihleri arasında başkentteki 10 lise ile 5 üniversite yerleşkesinin 100 metre çevresinde önceden bildirilmeyen gösterilerin yasaklandığını açıklamıştı.
Emniyet Müdürlüğü, söz konusu karara gerekçe olarak okul girişlerinin engellenmesini ve gösteriler sırasında yaşanan taşkınlıkları göstermişti.
Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure de öğrenci eylemleri sırasında kamu mallarının zarar gördüğünü, yangınlar çıkarıldığını ve eğitim çalışanlarının yaralandığını belirtmişti.
ÖĞRENCİ SENDİKASININ İTİRAZI SONUÇ VERDİ
Fransa Ulusal Öğrenci Birliği (UNEF), yasağın temel hak ve özgürlüklere orantısız bir müdahale olduğunu savunarak karara karşı çıkmıştı.
Sendika, gösteri yasağının kaldırılması talebiyle Paris İdari Mahkemesine başvurmuştu. Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, sendikanın itirazını haklı bularak yasak kararını iptal etti.
ÖĞRENCİLER 17 EYLÜL'DEN BU YANA EYLEMDE
Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullara daha fazla imkân sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talepleriyle ülke genelinde eylemler düzenliyor.
Hükümet ile lise sendikaları ve öğrenci temsilcileri arasında yürütülen müzakereler sırasında eylemlerin yoğunluğu azalsa da hükümetin eğitim alanındaki taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından gösteriler 4 Kasım'da yeniden hız kazandı.
8 BİN GÖZALTI, 300'E YAKIN YARALI
Öğrenci eylemleri sırasında polisin müdahaleleri de tartışmalara neden oldu.
Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 300 eğitim personelinin yaralandığı, 8 bin kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.
Eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan ve yaklaşık iki aydır devam eden öğrenci eylemleri, Paris'teki gösteri yasağının kaldırılmasının ardından da sürüyor.