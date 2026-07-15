Meta, toplu işten çıkarma sürecinde yapay zekâ destekli performans değerlendirme sistemi kullandığı ve bu sistemin sağlık, doğum ile engellilik iznindeki çalışanları haksız şekilde düşük performanslı gösterdiği iddiasıyla ABD'de toplu davayla karşı karşıya kaldı. California federal mahkemesinde açılan davada 26 eski çalışan, şirketin ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle yargıya başvurdu.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

YAPAY ZEKA İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İDDİASI

Dava dosyasına göre Meta'nın bu yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 8 bin kişilik işten çıkarma sürecinde çalışanların performansı, dijital faaliyetlerini analiz eden yapay zekâ destekli sistemlerle değerlendirildi.

İddiaya göre sistem; klavye tuş vuruşları, fare hareketleri ve bilgisayar kullanımına ilişkin çeşitli verileri inceleyerek çalışanlara performans puanı verdi. Davacılar, bu puanlamaların işten çıkarılacak kişilerin belirlenmesinde etkili olduğunu öne sürüyor.