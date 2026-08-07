Michigan’da ilk Müslüman senatör adayı! Abdul El-Sayed İsrail lobisini devirdi
ABD’nin Michigan eyaletinde düzenlenen Demokrat Parti Senato ön seçimini, lobi gruplarına ve parti yönetimine meydan okuyan Mısır kökenli Abdul El-Sayed kazandı. İsrail’e verilen desteği eleştiren ve seçilmesi halinde ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü olmaya hazırlanan El-Sayed’in bu tarihi zaferi, Trump’ın tepkisini çekerken İsrail lobisi AIPAC'te deprem etkisine yol açtı.
ABD'de kasım ayında düzenlenecek ara seçimler öncesinde Michigan eyaletindeki Demokrat Parti Senato adaylığı yarışını Mısır kökenli Abdul El-Sayed kazandı. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre El-Sayed, Temsilciler Meclisi üyesi rakibi Haley Stevens'ı mağlup ederek Demokratların Michigan Senato adayı olmaya hak kazandı.
ÖN SEÇİMLERİ MISIR KÖKENLİ EL SAYED KAZANDI
Sayed, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazandık. ABD Senatosu'nda Demokrat adayınız olmaktan gurur duyuyorum. Kasım ayında da kazanalım." ifadesini kullandı.
Ön seçimi kaybeden Stevens ise açıklamasında Sayed'i destekleyeceğini duyurarak Demokrat seçmene yönelik birlik çağrısı yaptı.
Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan Sayed, ülkede kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanan eski Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers ile yarışacak.
SEÇİLİRSE İLK MÜSLÜMAN SENATÖR OLACAK
Sayed, kazanması halinde ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman senatör olacak.
İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren Sayed, İsrail'e sağlanan kaynakların, ABD'de sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.
Sayed sadece Stevens'ı değil, İsrail yanlısı grupları ve aralarında kendisini destekleyen Vali Gretchen Whitmer gibi üst düzey isimlerin de bulunduğu Michigan'daki Demokrat Parti liderlerini de saf dışı bırakmayı başarmıştı.
TRUMP'TAN TEPKİ: "İSRAİL'DEN NEFRET EDEN BİR EZİK"
Sonuçlar ABD siyasetinde adeta şok etkisine yol açtı. Bu durum İsrail yanlısı Demokratlara bir darbe daha indirdi ve Donald Trump'ın tepkisini geciktirmedi. Trump, El-Sayed'i hızlıca "Yahudilerden ve İsrail'den nefret eden ezik bir komünist" olarak niteledi.
"MEVCUT DÜZEN VE YERLEŞİK SİYASETÇİLER DEVRİ BİTTİ"
Demokrat eyalet milletvekili Alabas Farhat, El-Sayed'in zaferi için "Eğer adaylar savaş karşıtı bir söylemle yola çıkar ve AIPAC gibi özel çıkar gruplarına meydan okumaya istekli olurlarsa, halk onlara oy verecektir. Artık sadece mevcut düzen ve bu seçimleri çaba sarf etmeden rahatça kazanmaya alışmış yerleşik siyasetçiler devri bitti. Şimdi sahneye çıkanlar ezber bozmak, büyük ve cesur vaatleri hayata geçirmek, Michigan'daki ve diğer yerlerdeki emekçi ailelere nefes aldırmak isteyen insanlar." şeklinde konuştu.
AIPAC (American Israel Public Affairs Committee / Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi), Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren en güçlü ve nüfuzlu lobicilik gruplarından biridir.
Stevens, Demokrat Parti yönetiminin ezici desteğine sahipti. Kendisi Whitmer, eski Senatör Debbie Stabenow, Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer ve boşalttığı koltuk için yarıştığı emekliye ayrılan Senatör Gary Peters tarafından destekleniyordu.
İSRAİL YANLISI MIKE ROGERS İLE YARIŞACAK
Stevens'ı mağlup etmek, El-Sayed'e kasım ayındaki genel seçimlerde Trump destekli ve büyük olasılıkla İsrail yanlısı grupların yardımını alacak olan eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mike Rogers'a karşı yarışma hakkı tanıyor.
AIPAC, genel seçimde El-Sayed'i yenmek için Michigan'daki harcamalarına devam edeceğinin sinyalini şimdiden verdi. Grup, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz, seçmenlerin Kasım ayında Dr. El-Sayed'i ve onun radikal İsrail karşıtı ajandasını reddetmesini sağlama konusunda kararlılığını korumaktadır." ifadelerini kullandı.
İSRAİL LOBİSİ ÇİLEDEN ÇIKTI
İsrail yanlısı lobi grubu diğer İsrail yanlısı adayların zaferlerini öne çıkararak El-Sayed'in başarısını önemsiz gibi göstermeye çalıştı.
AIPAC, "AIPAC destekli bazı adaylarımızın kazanamamasından dolayı üzüntü duysak da topluluğumuz değerlerimizi savunan İsrail yanlısı Demokratları ve Cumhuriyetçileri desteklemekten gurur duymaktadır. Bu ön seçim dönemi boyunca yapılan yarışlarda seçmenlerin geniş ölçüde güçlü bir ABD-İsrail ortaklığını destekleyen liderleri seçmeye devam etmesi bizleri cesaretlendirmektedir." açıklamasında bulundu.
Filistin'e yönelik desteği ile bilinen Senatör Bernie Sanders, El-Sayed'in galibiyetini modern ABD siyasetindeki "en olağanüstü zafer" olarak niteledi.