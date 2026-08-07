Michigan’da ilk Müslüman senatör adayı! Abdul El-Sayed İsrail lobisini devirdi

Sonuçlar ABD siyasetinde adeta şok etkisine yol açtı. Bu durum İsrail yanlısı Demokratlara bir darbe daha indirdi ve Donald Trump'ın tepkisini geciktirmedi. Trump, El-Sayed'i hızlıca "Yahudilerden ve İsrail'den nefret eden ezik bir komünist" olarak niteledi.

Ara seçimde seçilirse ABD Senatosu'nda ilk Müslüman senatör olacak.

"MEVCUT DÜZEN VE YERLEŞİK SİYASETÇİLER DEVRİ BİTTİ"

Demokrat eyalet milletvekili Alabas Farhat, El-Sayed'in zaferi için "Eğer adaylar savaş karşıtı bir söylemle yola çıkar ve AIPAC gibi özel çıkar gruplarına meydan okumaya istekli olurlarsa, halk onlara oy verecektir. Artık sadece mevcut düzen ve bu seçimleri çaba sarf etmeden rahatça kazanmaya alışmış yerleşik siyasetçiler devri bitti. Şimdi sahneye çıkanlar ezber bozmak, büyük ve cesur vaatleri hayata geçirmek, Michigan'daki ve diğer yerlerdeki emekçi ailelere nefes aldırmak isteyen insanlar." şeklinde konuştu.

AIPAC (American Israel Public Affairs Committee / Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi), Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren en güçlü ve nüfuzlu lobicilik gruplarından biridir.



Stevens, Demokrat Parti yönetiminin ezici desteğine sahipti. Kendisi Whitmer, eski Senatör Debbie Stabenow, Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer ve boşalttığı koltuk için yarıştığı emekliye ayrılan Senatör Gary Peters tarafından destekleniyordu.

İSRAİL YANLISI MIKE ROGERS İLE YARIŞACAK

Stevens'ı mağlup etmek, El-Sayed'e kasım ayındaki genel seçimlerde Trump destekli ve büyük olasılıkla İsrail yanlısı grupların yardımını alacak olan eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mike Rogers'a karşı yarışma hakkı tanıyor.

AIPAC, genel seçimde El-Sayed'i yenmek için Michigan'daki harcamalarına devam edeceğinin sinyalini şimdiden verdi. Grup, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz, seçmenlerin Kasım ayında Dr. El-Sayed'i ve onun radikal İsrail karşıtı ajandasını reddetmesini sağlama konusunda kararlılığını korumaktadır." ifadelerini kullandı.