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Meta'ya ABD'de sosyal medya bağımlılığı nedeniyle 1,4 trilyon dolarlık dava açıldı

Meta’nın başı Facebook ve Instagram’ın bağımlılık yaratan tasarımları nedeniyle dertte. Amerika’da dört eyalet şirkete karşı 1,4 trilyon dolarlık dava açtı. Meta ise suçlamaları reddederek rakamın yüksekliğine dikkat çekti.

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Meta'ya ABD'de sosyal medya bağımlılığı nedeniyle 1,4 trilyon dolarlık dava açıldı

Meta'nın hem 16 yaş hem de sosyal medya bağımlılığı ile ilgili davalarının ardı arkası kesilmiyor. Firma ABD'de sosyal medya platformlarının genç kullanıcılar üzerindeki etkileri nedeniyle şimdiye kadarki en büyük hukuki risklerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

Amerika’da dört eyalet Meta'ya karşı 1,4 trilyon dolarlık dava açtı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Amerika’da dört eyalet Meta'ya karşı 1,4 trilyon dolarlık dava açtı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

ABD'de dört eyalet, Facebook ve Instagram'ın bağımlılık yaratan tasarımları nedeniyle Meta'ya karşı açtıkları davalarda toplam 1.4 trilyon dolara kadar para cezası talep ediyor. Ağustos ayında görülecek dava, şirket tarihinin en kritik hukuki süreçlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Meta'ya ABD'de sosyal medya bağımlılığı nedeniyle 1,4 trilyon dolarlık dava açıldı-3

PİYASA DEĞERİNE YAKIN

Daha önce kamuoyuna açıklanmayan bu rakam, Meta'nın yaklaşık 1.5 trilyon dolarlık piyasa değerine oldukça yakın olmasıyla dikkat çekiyor. Dava dosyasına göre dört eyalet, Facebook ve Instagram'ın özellikle genç kullanıcıları platformda daha uzun süre tutacak şekilde tasarlandığını ve Meta'nın bu uygulamaların güvenliği konusunda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu öne sürüyor. Şirketin avukatları, talep edilen cezanın hukuki açıdan orantısız olduğunu belirtti. Meta daha önce suçlamaları reddederken, "sosyal medya bağımlılığı"nın resmî olarak tanımlanmış bir psikiyatrik hastalık olmadığını savunmuştu.

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Meta'ya ABD'de sosyal medya bağımlılığı nedeniyle 1,4 trilyon dolarlık dava açıldı-5 Meta'ya ABD'de sosyal medya bağımlılığı nedeniyle 1,4 trilyon dolarlık dava açıldı-6 Meta'ya ABD'de sosyal medya bağımlılığı nedeniyle 1,4 trilyon dolarlık dava açıldı-7

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