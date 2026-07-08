Meta'ya ABD'de sosyal medya bağımlılığı nedeniyle 1,4 trilyon dolarlık dava açıldı

Meta'nın hem 16 yaş hem de sosyal medya bağımlılığı ile ilgili davalarının ardı arkası kesilmiyor. Firma ABD'de sosyal medya platformlarının genç kullanıcılar üzerindeki etkileri nedeniyle şimdiye kadarki en büyük hukuki risklerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

Amerika’da dört eyalet Meta'ya karşı 1,4 trilyon dolarlık dava açtı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) ABD'de dört eyalet, Facebook ve Instagram'ın bağımlılık yaratan tasarımları nedeniyle Meta'ya karşı açtıkları davalarda toplam 1.4 trilyon dolara kadar para cezası talep ediyor. Ağustos ayında görülecek dava, şirket tarihinin en kritik hukuki süreçlerinden biri olarak öne çıkıyor. Takvim Kaynak Tercihleri