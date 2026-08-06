İran Meclis Başkanından Trump'a tepki: Taahhütlerinizi yerine getirin

ABD ve İran arasında 28 Şubat günü başlayan gerilim devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Kalibaf, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın birçok kez "büyük saldırılar düzenleyeceğiz" dedikten sonra "İranlılar müzakere etmek istiyor" diyerek tehditlerinden geri adım atmasına tepki gösterdi.

"GERÇEKLERİ KABUL EDİN, TAAHHÜTLERİNİZİ YERİNE GETİRİN"

Trump'ın yaklaşımını "tiyatro diplomasisi" olarak nitelendiren Kalibaf, "Zorbalık, bozulan vaatler ve sahte haberleri kaldıraç olarak kullanmak başarısız bir strateji. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump (Fotoğraf: AA)

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, 5 Ağustos'ta Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a karşı büyük bir saldırı planlandığını ancak İranlı yetkililerin görüşme talebinde bulunmasının ardından müzakerelere döndüklerini söylemişti.