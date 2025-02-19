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Zelenskiy’in Türkiye ziyareti manşetlerde! Takvim.com.tr şemsiyeye dikkat çekmişti dünya o fotoğrafı konuşuyor

ABD ve Rusya Suudi Arabistan’da Ukrayna Savaşı müzakereleri yaparken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Türkiye’ye düzenlediği ziyaret dünya basınına damga vurdu. Görüşmede en çok dikkat çekenlerden biri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Zelenskiy’e tuttuğu şemsiye oldu. Takvim.com.tr’nin dikkat çektiği fotoğraf dünya basınına da damga vurdu. İşte manşet manşet Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:02 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 13:45
Zelenskiy’in Türkiye ziyareti manşetlerde! Takvim.com.tr şemsiyeye dikkat çekmişti dünya o fotoğrafı konuşuyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ukrayna Savaşı için Fransa ve Suudi Arabistan'da alternatif zirveler düzenlenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Ankara'da ağırladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ReutersBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Reuters

    O FOTOĞRAF DÜNYA BASININDA

    Zelenskiy'in ziyareti dünya basınına damga vurdu. İngiltere'den ABD'ye, Ukrayna'dan Katar'a dünya basını Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk müzakereleri için ideal ev sahibinin Türkiye olduğuna yönelik sözlerini vurguladı. Dünya basınında en çok vurgulanan ise Takvim.com.tr'nin dikkat çektiği bir fotoğraf oldu.

    Zelenskiye Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukraynadan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliyede ağırladıZelenskiye Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukraynadan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliyede ağırladı

    MIDDLE EAST EYE'DAN TÜRKİYE VURGUSU

    Londra merkezli The Middle East Eye "Zelenskiy, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaş görüşmelerine dahil edilmesi gerektiğini söyledi" başlığını kullandı ve Zelenskiy'in Türkiye'nin müzakerelere katılması gerektiğine yönelik sözlerine vurgu yaptı.

    Middle East Eye, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMiddle East Eye, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    THE NEW ARAB: ZAMANLAMASI MANİDAR

    Katar merkezli The New Arab ise Zelenskiy'in ABD ve Rusya'nın Suudi Arabistan'da bir araya gelmelerinden birkaç saat sonra Türkiye'ye geldiğine dikkat çekti.

    The New Arab, Takvim.com.trThe New Arab, Takvim.com.tr

    UKRAYNA GAZETESİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

    Ukrayna gazetesi The Kyiv Independent, "Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmeleri için 'ideal ev sahibi' olduğunu söyledi" dedi ve Başkan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çekti.

    The Kyiv Independent, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Kyiv Independent, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    FRANCE 24: ANKARA HEM RUSYA HEM DE UKRAYNA'YLA GÖRÜŞÜYOR

    Fransız gazetesi France 24 ise Ankara'nın hem Rusya hem de Ukrayna ile bağı olduğuna dikkat çekerken "Türkiye uzun zamandır Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk rolü üstlendi" ifadelerini kullandı.

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