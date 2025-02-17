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Başkan Erdoğan'dan Zelenskiy ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Avrupa ve Washington yönetimi arasında Ukrayna krizi patlak verdi. Bu süreçte barış diplomasisinin öncüsü olan Ankara devreye girdi. Başkan Erdoğan Ankara'ya davet ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Külliye'de kabul etti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşuyor.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 16:05 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 17:32
Başkan Erdoğan’dan Zelenskiy ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Avrupa ve Washington yönetimi arasında patlak veren Ukrayna krizi sonrası Ankara kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul etti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Savaşını kazananı barışın kaybedeni olmaz.

    BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİRİZ

    Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır.

    Müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim.

    BU SAVAŞ ARTIK SONA ERMELİDİR

    Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkıma neden olan bu savaş artık sona ermelidir.

    Zelenskiy'nin açıklamalarından satır başları:

    İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkür ediyorum.

    Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi.

    MASADA TÜRKİYE DE OLMALI

    Barış için masada olmalıyız. Müzakere masasında Türkiye de olmalı.

    Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul etti (AA)Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul etti (AA)

    BAŞKAN ERDOĞAN KÜLLİYE'NİN KAPISINDA KARŞILADI

    Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

    Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü!

    Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

    Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul etti (AA)Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul etti (AA)

    Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

    Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul etti (AA)Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul etti (AA)

    HEYETLERARASI GÖRÜŞME

    Zelenskiy, Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından çalışma yemeğine geçti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. (AA)


    Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışma yemeği ve heyetlerarası görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

    Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen de yer aldı.

    "RUSYA - ABD GÖRÜŞMESİNDE BİZ MASADA YOKUZ"

    Zelenskiy görüşme öncesi A Haber'in sorusunu yanıtladı. Ukrayna lideri "Rusya - ABD görüşmesinde biz masada yokuz" dedi.

    Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul etti (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul etti (Takvim.com.tr)


    ZELENSKIY ABD-RUSYA ZİRVESİNE KATILMAYACAK

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönünde Rus ve ABD heyetlerinin bugün Suudi Arabistan'da yapacağı görüşmeye katılmayacaklarını, görüşmenin sonuçlarını da kabul etmeyeceklerini bildirdi.

    Zelenskiy, resmi temaslarda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukraynalı gazetecilere açıklamada bulundu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AA)

    Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rus ve ABD heyetlerinin bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye değinen Zelenskiy, söz konusu toplantıdan haberdar olmadıkları için görüşmelerde de yer almayacaklarını kaydetti.

    Zelenskiy, "Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız." dedi.

    BAE'den sonra resmi temaslar için Suudi Arabistan'a gideceğini hatırlatan Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi ve ülkesine güçlü güvenlik garantilerinin verilmesi için müttefik ülkelerin askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini yineledi.

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