ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Avrupa ve Washington yönetimi arasında patlak veren Ukrayna krizi sonrası Ankara kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul etti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Savaşını kazananı barışın kaybedeni olmaz.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİRİZ



Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır.

Müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim.

BU SAVAŞ ARTIK SONA ERMELİDİR



Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkıma neden olan bu savaş artık sona ermelidir.

Zelenskiy'nin açıklamalarından satır başları:

İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkür ediyorum.

Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi.



MASADA TÜRKİYE DE OLMALI



Barış için masada olmalıyız. Müzakere masasında Türkiye de olmalı.