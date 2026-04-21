ABD'nin Güney Carolina eyaletinde orman yangınlarının yerleşim yerleri üzerindeki yıkıcı etkisini incelemek amacıyla sıra dışı bir bilimsel çalışma gerçekleştirildi. Devasa bir test tesisinde 13 farklı konut kontrollü bir şekilde alevlere teslim edildi.
Güney Carolina'nın Richburg bölgesindeki geniş bir test alanında yürütülen çalışmalarda araştırmacılar kontrollü yangınlarla evlerin dayanıklılığını inceliyor. İlk deneyde rüzgârın etkisiyle alevlerin bir evin duvarını yalayıp dakikalar içinde yapıyı tamamen sardığı görüldü.
Haftalar sonra aynı alanda bu kez daha dayanıklı malzemelerle güçlendirilmiş bir başka ev ateşe verildi. Amaç yangına karşı alınan önlemlerin gerçek koşullarda ne kadar etkili olduğunu ölçmekti.
Associated Press (AP) tarafından servis edilen habere göre evlerin içine yerleştirilen sensörler ve kameralar sayesinde yangının her aşaması detaylı olarak kayıt altına alınıyor. Dışarıda ise milyonlarca dolarlık ölçüm ekipmanı bulunuyor.
Test alanı yalnızca yangın değil kasırga, şiddetli rüzgâr ve dolu gibi ekstrem hava koşullarını da simüle edebilen bir araştırma merkezi olarak kullanılıyor.
Araştırma merkezinin en dikkat çekici bölümlerinden biri altı kat yüksekliğinde ve yüzlerce fanla donatılmış dev rüzgâr duvarı. Bu sistem yangını hızlandıran güçlü rüzgâr koşullarını birebir simüle ediyor.
Uzmanlara göre rüzgâr yangının yayılma hızını katlayarak artırabiliyor ve evlerin dakikalar içinde tamamen yok olmasına neden olabiliyor.
Araştırmalara göre son yıllarda orman yangınlarının hem sıklığı hem de yaktığı alan ciddi şekilde arttı. ABD'de yangınlar her yıl ortalama on binlerce kilometrekare alanı yok ederken Kanada'da da benzer bir artış yaşanıyor.
Uzmanlar bu artışın temel nedenleri arasında iklim değişikliğinin uzayan yangın sezonları ve artan kuraklık olduğunu belirtiyor.
Orman yangınlarının sadece çevresel değil ekonomik etkisi de büyük. Son yıllarda ABD'de yangınların yıllık ortalama on milyarlarca dolarlık hasara yol açtığı tahmin ediliyor. Artan nüfusun yangın riski yüksek bölgelere yerleşmesi de bu zararı büyütüyor.
Araştırma sonuçları özellikle Kaliforniya gibi eyaletlerde yeni yapı standartlarının geliştirilmesine katkı sağladı. Yeni düzenlemelerde:
Deneyler yangının sadece dışarıdan değil içeriden de hızla yayılabildiğini gösteriyor. Kıvılcımlar pencere veya havalandırmalardan içeri girdiğinde mobilyalar ve plastik eşyalar kısa sürede tutuşabiliyor. Bu durum yangının bir evden diğerine hızla sıçramasına neden olabiliyor.
Artan riskle birlikte yangın önleme ürünleri pazarı da büyüyor. Havalandırma filtreleri ısıya dayanıklı bantlar ve yangın geciktirici spreyler artık piyasada yer buluyor. Uzmanlar bu önlemleri kışa hazırlık gibi temel bir yaşam alışkanlığı haline getirmek gerektiğini vurguluyor.
Araştırmacılara göre mevcut yangın standartları önemli bir koruma sağlasa da çok şiddetli rüzgâr ve aşırı sıcaklık koşullarında tek başına yeterli olmayabiliyor. Ancak bu kontrollü yangın testleri gelecekte daha güvenli şehirler ve dayanıklı yapılar inşa etmek için kritik veriler sunuyor.
Bu haber Insurance Institute for Business & Home Safety tarafından yürütülen yangın ve yapı güvenliği araştırmaları; National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ve Climate Central tarafından sağlanan iklim ve afet verileri temel alınarak hazırlanmıştır.
(Haberde kullanılan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.)
