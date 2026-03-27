ABD-İsrail-İran savaşı sürerken, cepheden gelen bilanço dikkat çekti. Wall Street Journal'ın Cuma günü yayımladığı rapora göre, savaşın başlamasından bu yana ABD'ye ait milyarlarca dolarlık askeri teçhizat hasar gördü ya da imha edildi. Kayıpların büyük bölümünün İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarından kaynaklandığı belirtildi.
3 HAFTADA MİLYARLIK ZARAR
Amerikan Girişim Enstitüsü'nde görev yapan eski Pentagon bütçe yetkilisi Elaine McCusker, çatışmanın ilk üç haftasında oluşan kaybın 1,4 milyar ila 2,9 milyar dolar arasında olduğunu açıkladı. Bu rakamlar, savaşın ABD'ye maliyetinin hızla arttığını ortaya koydu.
F-15 VE F-35 DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Raporda yer alan olaylar arasında dikkat çeken başlıklar da yer aldı. 1 Mart'ta üç F-15E savaş uçağının Kuveyt uçağı tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü belirtildi. 16 Mart'ta ise bir F-35 hayalet uçağının ateş altında kaldıktan sonra acil iniş yaptığı kaydedildi. İran, söz konusu uçağı hedef aldığını öne sürdü.
HAVADA FACİA: 6 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Irak üzerinde iki KC-135 yakıt ikmal uçağının havada çarpışması sonucu 6 mürettebat üyesi yaşamını yitirdi. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne İran tarafından düzenlenen füze saldırısında ise 5 KC-135 uçağı daha hasar gördü ve onarıma alındı.
İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ, ÜSLER VURULDU
Çatışmalar kapsamında bir düzineden fazla MQ-9 Reaper insansız hava aracının kaybedildiği belirtildi. Bu araçların bir kısmının füzelerle düşürüldüğü, bir kısmının ise yerde imha edildiği aktarıldı. İran saldırılarının Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerinde bulunan uçaklar ve radar sistemlerinde de hasara yol açtığı ifade edildi.
UÇAK GEMİSİNDE YANGIN
ABD Donanması'na göre, 12 Mart'ta USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktı. Geminin halen Yunanistan'ın Souda Körfezi'nde onarımda olduğu bildirildi.
PENTAGON'DAN 200 MİLYAR DOLARLIK HAMLE
Pentagon'un, hasar gören sistemlerin bir kısmını yenilemek amacıyla 200 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunduğu öğrenildi.
SAVAŞ NASIL BAŞLADI?
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik ortak saldırısıyla başlayan süreçte, 1340'tan fazla kişi hayatını kaybetti. İran ise karşılık olarak İsrail ve ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.
CAN KAYBI ARTIYOR
Operasyonların başlamasından bu yana 13 ABD askeri hayatını kaybederken, yaklaşık 290 askerin yaralandığı bildirildi. Savaşın bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.