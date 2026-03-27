HAVADA FACİA: 6 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Irak üzerinde iki KC-135 yakıt ikmal uçağının havada çarpışması sonucu 6 mürettebat üyesi yaşamını yitirdi. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne İran tarafından düzenlenen füze saldırısında ise 5 KC-135 uçağı daha hasar gördü ve onarıma alındı.

İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ, ÜSLER VURULDU

Çatışmalar kapsamında bir düzineden fazla MQ-9 Reaper insansız hava aracının kaybedildiği belirtildi. Bu araçların bir kısmının füzelerle düşürüldüğü, bir kısmının ise yerde imha edildiği aktarıldı. İran saldırılarının Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerinde bulunan uçaklar ve radar sistemlerinde de hasara yol açtığı ifade edildi.