ABD’ye milyarlık darbe: İran saldırıları ağır fatura çıkardı

ABD-İsrail-İran savaşının ilk üç haftasında, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırıları sonucu ABD’ye ait 1,4 ila 2,9 milyar dolar değerinde askeri teçhizatın hasar gördüğü veya imha edildiği bildirildi. Wall Street Journal’ın raporuna göre F-15 ve F-35 savaş uçakları, KC-135 yakıt ikmal uçakları, MQ-9 Reaper İHA’lar ile Körfez’deki ABD üslerinde ciddi hasar oluştuğu aktarıldı.

ABD’ye milyarlık darbe: İran saldırıları ağır fatura çıkardı
  • Wall Street Journal'ın raporuna göre, ABD-İsrail-İran savaşında ABD'ye ait milyarlarca dolarlık askeri teçhizat, büyük ölçüde İran saldırıları nedeniyle hasar gördü veya imha edildi.
  • Çatışmalarda F-15 ve F-35 savaş uçakları, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve KC-135 tanker uçakları kaybedilirken, USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktı.
  • Operasyonların başından bu yana 13 ABD askeri hayatını kaybetti ve yaklaşık 290 asker yaralandı.
  • Pentagon'un, hasar gören askeri sistemlerin yenilenmesi amacıyla 200 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunduğu bildirildi.
  • Savaşın, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırısıyla başladığı ve İran'ın buna Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarını hedef alarak karşılık verdiği belirtildi.

ABD-İsrail-İran savaşı sürerken, cepheden gelen bilanço dikkat çekti. Wall Street Journal'ın Cuma günü yayımladığı rapora göre, savaşın başlamasından bu yana ABD'ye ait milyarlarca dolarlık askeri teçhizat hasar gördü ya da imha edildi. Kayıpların büyük bölümünün İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarından kaynaklandığı belirtildi.

3 haftada milyarlık kayıp: ABD’nin savaş faturası kabarıyor (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

3 HAFTADA MİLYARLIK ZARAR

Amerikan Girişim Enstitüsü'nde görev yapan eski Pentagon bütçe yetkilisi Elaine McCusker, çatışmanın ilk üç haftasında oluşan kaybın 1,4 milyar ila 2,9 milyar dolar arasında olduğunu açıkladı. Bu rakamlar, savaşın ABD'ye maliyetinin hızla arttığını ortaya koydu.

ABD’ye milyarlık darbe: İran saldırıları ağır fatura çıkardı-3

F-15 VE F-35 DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Raporda yer alan olaylar arasında dikkat çeken başlıklar da yer aldı. 1 Mart'ta üç F-15E savaş uçağının Kuveyt uçağı tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü belirtildi. 16 Mart'ta ise bir F-35 hayalet uçağının ateş altında kaldıktan sonra acil iniş yaptığı kaydedildi. İran, söz konusu uçağı hedef aldığını öne sürdü.

ABD’ye milyarlık darbe: İran saldırıları ağır fatura çıkardı-4

HAVADA FACİA: 6 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Irak üzerinde iki KC-135 yakıt ikmal uçağının havada çarpışması sonucu 6 mürettebat üyesi yaşamını yitirdi. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne İran tarafından düzenlenen füze saldırısında ise 5 KC-135 uçağı daha hasar gördü ve onarıma alındı.

İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ, ÜSLER VURULDU

Çatışmalar kapsamında bir düzineden fazla MQ-9 Reaper insansız hava aracının kaybedildiği belirtildi. Bu araçların bir kısmının füzelerle düşürüldüğü, bir kısmının ise yerde imha edildiği aktarıldı. İran saldırılarının Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerinde bulunan uçaklar ve radar sistemlerinde de hasara yol açtığı ifade edildi.

ABD’ye milyarlık darbe: İran saldırıları ağır fatura çıkardı-5

UÇAK GEMİSİNDE YANGIN

ABD Donanması'na göre, 12 Mart'ta USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktı. Geminin halen Yunanistan'ın Souda Körfezi'nde onarımda olduğu bildirildi.

ABD’ye milyarlık darbe: İran saldırıları ağır fatura çıkardı-6

PENTAGON'DAN 200 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Pentagon'un, hasar gören sistemlerin bir kısmını yenilemek amacıyla 200 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunduğu öğrenildi.

ABD’ye milyarlık darbe: İran saldırıları ağır fatura çıkardı-7

SAVAŞ NASIL BAŞLADI?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik ortak saldırısıyla başlayan süreçte, 1340'tan fazla kişi hayatını kaybetti. İran ise karşılık olarak İsrail ve ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.

ABD’ye milyarlık darbe: İran saldırıları ağır fatura çıkardı-8

CAN KAYBI ARTIYOR

Operasyonların başlamasından bu yana 13 ABD askeri hayatını kaybederken, yaklaşık 290 askerin yaralandığı bildirildi. Savaşın bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

