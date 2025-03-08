Güney Kore ve ABD’yi tedirgin edecek nükleer denizaltı hamlesi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başında böyle poz verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin nükleer enerjiyle çalışan ilk denizaltısının inşa edildiği proje alanını denetlediği bildirildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin nükleer enerjiyle çalışan ilk denizaltısının inşa edildiği proje alanını denetlediği bildirildi.
Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, söz konusu denizaltının inşa yeri ve incelemenin tarihi açıklanmazken projeye ait ilk fotoğraflar paylaşıldı.
Habere göre, yetkililer, Güney Kore ve ABD için büyük güvenlik tehdidi oluşturabilecek bir silah sistemi olarak nitelendirilen bu denizaltının inşası hakkında Kim'i bilgilendirdi.
Ülkenin ilk nükleer enerjiyle çalışan denizaltısının proje alanını ziyaretinde Kim, donanmanın güçlendirilmesinin Kuzey Kore'nin savunma stratejisinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.
"TEHDİTLERE ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"
Ancak yüksek caydırıcılık yeteneklerine sahip bir deniz gücünün ülkenin egemenliğini koruyabileceğini vurgulayan Kim, "Bölgeye devasa stratejik varlıklarını konuşlandırmayı sürdüren düşmanların deniz ve su altındaki tehdit oluşturan faaliyetlerine asla göz yummayacağız" dedi. Ülkesinin deniz gücünü daha da geliştirerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenliği tesis edeceklerini söyleyen Kim, "Deniz kuvvetlerimizin savunma kabiliyetleri herhangi bir sınırlama olmaksızın gerekli tüm sularda tam olarak kullanılacak" uyarısında bulundu.
KİM NÜKLEER ENERJİLİ DENİZALTI ÜRETME TALİMATI VERMİŞTİ
Kuzey Kore, 2023 yılında nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip bir denizaltının üretimini tamamladığını duyurmuştu. "Hero Kim Kun Ok" adlı bu denizaltının nükleer enerji ile çalışmadığını vurgulayan uzmanlar, denizaltının işlevselliğine de şüpheyle yaklaşmıştı. Kim ise nükleer enerji ile çalışan bir denizaltı da dahil olmak üzere daha fazla denizaltı üretilmesi talimatını vermişti.
O dönemden bu yana Pyongyang'ın nükleer denizaltı ürettiğine dair iddialar kamuoyuna yansımıştı. Kuzey Kore, ilk kez geçen yılın Ocak ayında Kim'in nükleer enerji ile çalışan bir denizaltının üretim sürecini denetlediğini duyursa da, herhangi bir fotoğraf ya da kanıt sunulmamıştı. Son gelişme ile birlikte Pyongyang yönetimi nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısının fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaşmış oldu.