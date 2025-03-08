Güney Kore ve ABD’yi tedirgin edecek nükleer denizaltı hamlesi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başında böyle poz verdi

KUZEY KORE ÜRETTİĞİ YENİ NÜKLEER DENİZALTININ İLK FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI. (İHA)

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, söz konusu denizaltının inşa yeri ve incelemenin tarihi açıklanmazken projeye ait ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Habere göre, yetkililer, Güney Kore ve ABD için büyük güvenlik tehdidi oluşturabilecek bir silah sistemi olarak nitelendirilen bu denizaltının inşası hakkında Kim'i bilgilendirdi.

Ülkenin ilk nükleer enerjiyle çalışan denizaltısının proje alanını ziyaretinde Kim, donanmanın güçlendirilmesinin Kuzey Kore'nin savunma stratejisinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.