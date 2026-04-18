Trump'tan Küba'ya açık tehdit: "Çok yakında beklenen gün gelecek"

ABD Başkanı Donald Trump Küba'yı açıkça tehdit etti. Pentagon'un Küba'ya saldırı için hazırları hızlandırdığı iddia edilmişti. Trump, "Çok yakında, bu büyük güç sayesinde 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, 'Küba için Yeni Bir Şafak' deniyor." dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkonulmasının ardından Küba için 70 yıldır beklenen yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı.
  • Trump, İran'la yapılan görüşmelerde çoğu konuda mutabakat sağlandığını ve zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirileceğini belirtti.
  • Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki geçici ateşkesi benzeri görülmemiş olarak nitelendirdi ve Lübnan'ın yeniden büyük yapılacağını söyledi.
  • Trump, Hürmüz Boğazı konusunda NATO'nun yardım teklifini reddettiğini ve ihtiyaç duyulduğunda işe yaramadıklarını ifade etti.
  • Trump, ABD'nin enerji kaynaklarını devreye sokarak Rusya ve Suudi Arabistan'ın toplamından daha fazla petrole sahip olduğunu ve bu sayının yakında iki katına çıkacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Çok yakında, 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, 'Küba için Yeni Bir Şafak' deniyor." dedi.

Trump, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İran gündemine ilişkin konuşan Trump, ablukanın sona ermesi için İran'la anlaşma sağlanması gerektiği görüşünü yineledi.

Trump, İran'la görüşmeler bağlamında "çoğu konunun müzakere edildiğini ve bu konularda mutabık kalındığını" belirterek zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirileceğini savundu.

Hürmüz Boğazı konusunda NATO'ya da eleştirilerde bulunan Trump, kendisini aradıklarını ve yardım teklif ettiklerini söyledi.

Trump, "Onlara 2 ay önce yardımlarını kabul edeceğimi ancak artık istemediğimi söyledim. Çünkü onlara ihtiyacımız olduğunda hiçbir işe yaramadılar." ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ GEÇİCİ ATEŞKES

İsrail ile Lübnan arasındaki geçici ateşkesi "benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Trump, şöyle devam etti:

"Lübnan'ı yeniden büyük yapacağız. Onlar uzun süredir kötü şartlarda yaşayan iyi insanlar. Umarım Hizbullah ile ilgili durum bir an önce düzelir."

Öte yandan Trump, söz konusu ateşkesin, İran'la yapılan görüşmelerle hiçbir bağlantısı olmadığını kaydetti.

"KÜBA İÇİN YENİ BİR ŞAFAK"

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğunu anımsatan Trump, "Çok yakında, bu büyük güç sayesinde 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, 'Küba için Yeni Bir Şafak' deniyor." dedi.

Trump, "Enerji kaynaklarımızı kısıtlamak ve kendimizi bizden nefret edenlerin insafına bırakmak yerine, kendi kaynaklarımızı devreye sokuyoruz." diye konuştu.

Bu sayede ABD'nin, Rusya ve Suudi Arabistan'ın toplamından daha çok petrolü olduğunu savunarak yakın zamanda bu sayının iki katına çıkacağını söyledi.

