Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den sonra doğan 115 bebek İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları 312 gündür sürüyor. Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den itibaren doğan 115 bebeğin bu saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'de 7 ekim'den sonra doğan 115 bebek israil saldırılarında öldü

İKİZLER DE HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak, 9 Ağustos'ta doğan 4 günlük Aysal ve Ayser adlı ikizlerin, İsrail bombardımanında öldüğü bildirildi.



Filistinli basınında yer alan haberlere göre, ikizlerin babası sabah saatlerinde doğum belgelerini almak için yanlarından ayrıldı ve geri döndüğünde hem ikizlerin hem de eşinin saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini öğrendi.