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Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den sonra doğan 115 bebek İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den itibaren süren İsrail saldırılarında, bu tarihten sonra doğan 115 bebek hayatını kaybetti. Son olarak, 9 Ağustos’ta doğan 4 günlük ikizler Aysal ve Ayser, bombardıman sonucu yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 22:24 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 22:24
Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den sonra doğan 115 bebek İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti

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Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları 312 gündür sürüyor. Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den itibaren doğan 115 bebeğin bu saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'de 7 ekim'den sonra doğan 115 bebek israil saldırılarında öldüGazze'de 7 ekim'den sonra doğan 115 bebek israil saldırılarında öldü

İKİZLER DE HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak, 9 Ağustos'ta doğan 4 günlük Aysal ve Ayser adlı ikizlerin, İsrail bombardımanında öldüğü bildirildi.

Filistinli basınında yer alan haberlere göre, ikizlerin babası sabah saatlerinde doğum belgelerini almak için yanlarından ayrıldı ve geri döndüğünde hem ikizlerin hem de eşinin saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini öğrendi.

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