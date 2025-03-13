ABD çekiliyor Türkiye ilerliyor! Bloomberg’den çok konuşulacak analiz: Yükseliş Başkan Erdoğan’a bağlı

Ukrayna Savaşı'nda barış müzakereleri, ABD ile AB ile arasındaki kriz derken kilit ülke Türkiye haline geldi. Batı basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolü ve Türkiye'nin Avrupa için kritik önemine dikkat çeken haberlerle gündeme damga vuruyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DHA

BLOOMBERG: ABD ÇEKİLİRKEN TÜRKİYE GÜÇLENİYOR

Son olarak ABD haber ajansı Bloomberg "ABD geri çekilirken Erdoğan Türkiye'nin NATO gücünü kullanmaya çalışıyor" dedi ve "Türkiye'nin, Avrupa'nın Trump'ın Amerikası'na bağlılığını azaltma yollarını aradığı bir dönemde güvenlik karşılığında Avrupa ile daha yakın iş birliği istiyor" ifadelerini kullandı.

Bloomberg Takvim.com.tr

Bloomberg "Geçen hafta Ankara'da Ramazan orucunu açmak için düzenlenen iftar yemeğinde yabancı büyükelçilere hitap eden Recep Tayyip Erdoğan, ne istediğini açıkça ortaya koydu: Bir İslam ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kalıcı bir koltuğa sahip olması ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği." ifadelerini kullandı ve bu taleplerin yakın zamanda karşılanmasının olası olmadığını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN "BMGK'YA İSLAM ÜLKESİ" DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta katıldığı AK Parti Genel Merkezi'nde düzen iftar Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto yetkisine sahip bir İslam ülkesinin bulunması ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur." demiş ve sözlerine şu şekilde devam etmişti:"

Ancak 5 daimi üyenin adaleti esas alan bir güç paylaşımına gitmek yerine güç temerküzüyle sorunları bastırmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Şurası unutulmasın ki bu değişim dalgasına direnildikçe sorunlarımızın hem sayısı hem de ölçeği büyümeye devam edecektir. Tabii bizim bütün bu gerçekleri açık yüreklilikle dillendirmemizin kimi dostlarımızı memnun etmediği bilincindeyiz. Ama biz 'dost acı söyler' prensibine yürekten inanan bir ülkeyiz. Eleştiriye uğrasak dahi hakkı, hakikati ve tüm insanlık için en doğru olanı söylemekten geri durmadık. Bundan sonra da geri durmayacağız.

ERDOĞAN'IN ÖZGÜVENİ! NATO'NUN TEMEL TAŞI TÜRKİYE

Bloomberg Başkan Erdoğan'ın söz konusu talebinin ABD'nin Avrupa'yla bağlılığını yeniden şekillendirmesiyle Türkiye'nin daha belirgin bir güç odağı ve NATO'nun temel taşı olarak ortaya çıkmasıyla Erdoğan'ın yeniden özgüven kazandığını gösterdiğini belirtti.

"OSMANLIDAN BU YANA GÖRÜŞMEMİŞ ŞEKİLDE…"

Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'nin askeri ve diplomatik etkisini Osmanlı'dan bu yana görülmemiş bir şekilde Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar genişlettiğini belirten Bloomberg, Türk birliklerinin gelecekte Ukrayna barış gücüne de katılabileceğini belirtti.

Türkiye'nin doğu ve batı arasında bir köprü olan konumunu kullandığına dikkat çeken Bloomberg, Ankara'nın Başkan Erdoğan yönetiminde Müslüman kimliği ve NATO üyeliğiyle Avrupa ile Orta Doğu'nun kesişim noktasında iki tarafta da güvenirlik sağladığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DHA

KİLİT ROL TÜRKİYE

Türkiye'nin enerji sevkiyatı ve deniz ticareti için kritik noktaları kontrol ettiğini belirten Bloomberg, Ankara'nın, Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinde uluslararası pazara ulaştıran anlaşmada da kilit rol oynadığına dikkat çekti. Bloomberg Avrupa'ya mülteci akışını da Türkiye'nin engellediğini belirtti.

Tahıl sevkiyatı, Takvim Fotoğraf Arşivi

NATO'DA EN BÜYÜK İKİNCİ

Türkiye'nin en büyük avantajlarından birinin savunma sanayiindeki gücü olduğunu belirten Bloomberg, bugün Türkiye'nin NATO'da ABD'den sonra en büyük F-16 filosuna sahip ülke olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde büyük bir atılım yaptığını vurgulayan Bloomberg, Türkiye'nin Ukrayna için kritik öneme sahip 155 mm top mermilerinin başlıca tedarikçilerinden biri haline gelmiş ve savaş gemileri, insansız hava araçları ile zırhlı araçlar konusunda önemli bir ihracatçı olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

Ülke, balistik füzeler, ana muharebe tankları ve savaş uçakları üretme konusunda ciddi yatırımlar yapmaktadır. İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo SpA ile Türk firmaları arasında insansız hava araçları geliştirmek üzere iş birlikleri kurulmuştur.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

"TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ ERDOĞAN'A BAĞLI"

Türkiye'nin bu yükselişinin Başkan Erdoğan'a bağlı olduğunu vurgulayan Bloomberg, "Erdoğan, 2003'te iktidara geldiğinden beri Türkiye'yi bağımsız hareket edebilen ve farklı ülkelerle ittifaklar kurabilen bir aktör haline getirdi. Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerle ilişkilerini güçlendirirken son yirmi yılda yaklaşık 100 yeni diplomatik misyon açarak küresel çapta etkinliğini artırdı. Ayrıca, Gazze, Somali ve Ukrayna'daki çatışmalarda arabuluculuk rolü üstlendi." İfadelerini kullandı.