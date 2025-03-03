SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Büyükelçiler ile İftar programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyükelçiler ile İftar Programı"nda konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 19:56 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 20:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Büyükelçiler ile İftar programında önemli açıklamalar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayını yoğun iftar programlarıyla geçirecek. Ramazan ayının ilk gününü şehit aileleri ve gazilerle eda eden Başkan Erdoğan bugün ise Büyükelçiler ile İftar programına katıldı.

Başkan Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan ayının İslam dünyası başta olmak üzere dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ve oruç, insanların her yıl 1 ay süreyle katıldığı bir ruh şölenidir. Bu sofra Ramazan'ın ruhuna can veren muhabbet sofrasıdır. Soframızın bölgemizde ve dünyada barışa vesile olmasını temenni ediyorum.

Zayıfın, mağdurun, mazlumun güçsüzün hakkını arayabileceği kapılar maalesef teker teker kapanıyor.

"ASKERİ VE SİYASİ PATLAMALAR OLABİLİR"

Önüne geçilmezse bunun varacağı yer askeri veya siyasi patlamalar olacaktır. Bunun işaretleri de görünmeye başlamıştır. Sorunlara gözlerimizi kapatarak hiçbir yere varamayız.

İslam düşmanlığı, küresel çatışmalar ve ticaret savaşları uluslararası sistemi çıkmaza sürüklüyor.

Mazluma da zalime de kimlik sorulmaz. Biz kriz bölgelerine bakarken inançları, renkleri değil yalnızca el uzatılması gereken insanlar görüyoruz.

Ukrayna'da krize çözüm üretmeye çalıştık. Filistin halkı bu Ramazan ayını da acıyla karşıladı. Halkın geçici ateşkesle yeşeren umutları İsrail'in şımarık tavırlarıyla solmaya başladı. Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu muhataplarına önemle hatırlatmak istiyorum. İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır.

Bağımsız Filistin Devleti kurulmadan İsrail aradığı huzura kavuşamayacaktır. Kimlerin ne yapmaya çalıştığının gayet farkındayız.

Türkiye olarak güvenliğimize yönelik her tehlikeyi kaynağında yok etmenin kudretine fazlasıyla sahibizBölgemizin yeni haritalar üzerine parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Pusuda bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Büyükelçiler ile İftar programında önemli açıklamalar
Akçeli işler adrese teslim ihaleler! İBB Medya AŞ’nin bilgisayarlarına el kondu | Kurultaya uzanan şaibe... Murat Ongun bu işin neresinde?
AK Partili Ömer Çelik’ten Pazarlık yok taviz yok mesajı! Terörsüz Türkiye’ye sabotaj uyarısı: Bazı devletlere karşı teyakkuz halindeyiz
Önce Münih sonra Mannheim! Almanya’da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15’i ağır çok sayıda yaralı
Fırtına’nın hasreti dinmedi! Konyaspor - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Ha Gazze’de İsrail ha Suriye’de YPG! Ramazan dinlemediler... Teravihe gidenler tutuklandı sahur vakti evler yağmalandı
Getir
Adnan Beker’in CHP’ye katılacağı haberi Kemalcileri kızdırdı! Kazan kaldırdılar: Rozet işportaya düşürülemez
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | İfadesi ortaya çıktı
İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu açıklaması: Diploması inceleniyor
Bahçeli Selahattin Demirtaş’tan sonra Ahmet Türk’ü aradı | Başkan Erdoğan talimat verdi... Demirtaş eşine refakat için İstanbul’a getirildi
Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak
SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan
Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi | Sahte alkol nasıl anlaşılır? Sahte içkinin vücuda zararları neler?
Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır
TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Bakan Şimşek: İstikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
İpek Kıraç talep etti mahkeme kararını verdi! İnan Kıraç’a geçici vasi tayin edildi... Banka hesaplarına ve hisselerine şerh kondu
TEMMUZ ZAMMINA İKİNCİ VERİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? TÜİK Şubat enflasyonunu açıkladı hesaplar değişti!
MART AYI KİRA ZAM ORANI 2025 | TÜİK kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama
Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti | Ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı