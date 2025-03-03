Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Büyükelçiler ile İftar programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayını yoğun iftar programlarıyla geçirecek. Ramazan ayının ilk gününü şehit aileleri ve gazilerle eda eden Başkan Erdoğan bugün ise Büyükelçiler ile İftar programına katıldı.

Başkan Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan ayının İslam dünyası başta olmak üzere dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ve oruç, insanların her yıl 1 ay süreyle katıldığı bir ruh şölenidir. Bu sofra Ramazan'ın ruhuna can veren muhabbet sofrasıdır. Soframızın bölgemizde ve dünyada barışa vesile olmasını temenni ediyorum.

Zayıfın, mağdurun, mazlumun güçsüzün hakkını arayabileceği kapılar maalesef teker teker kapanıyor.

"ASKERİ VE SİYASİ PATLAMALAR OLABİLİR"

Önüne geçilmezse bunun varacağı yer askeri veya siyasi patlamalar olacaktır. Bunun işaretleri de görünmeye başlamıştır. Sorunlara gözlerimizi kapatarak hiçbir yere varamayız.

İslam düşmanlığı, küresel çatışmalar ve ticaret savaşları uluslararası sistemi çıkmaza sürüklüyor.

Mazluma da zalime de kimlik sorulmaz. Biz kriz bölgelerine bakarken inançları, renkleri değil yalnızca el uzatılması gereken insanlar görüyoruz.

Ukrayna'da krize çözüm üretmeye çalıştık. Filistin halkı bu Ramazan ayını da acıyla karşıladı. Halkın geçici ateşkesle yeşeren umutları İsrail'in şımarık tavırlarıyla solmaya başladı. Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu muhataplarına önemle hatırlatmak istiyorum. İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır.

Bağımsız Filistin Devleti kurulmadan İsrail aradığı huzura kavuşamayacaktır. Kimlerin ne yapmaya çalıştığının gayet farkındayız.

Türkiye olarak güvenliğimize yönelik her tehlikeyi kaynağında yok etmenin kudretine fazlasıyla sahibizBölgemizin yeni haritalar üzerine parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Pusuda bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz.