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İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Suriye medyası doğruladı

İsrail Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye resmi haber ajansı (SANA), İsrail savaş uçaklarının Şam'ın Maşru Dummar kentindeki bir konut binasını hedef aldığını doğruladı.

Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 16:21 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 17:06
İsrail’den Şam’a hava saldırısı! Suriye medyası doğruladı

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İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı.

Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.

İsrail Şam'ı hedef aldı. (DHA)İsrail Şam'ı hedef aldı. (DHA)

8 KİŞİ YARALANDI

AA muhbirinin Şam'daki hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre söz konusu saldırıda 8 kişi yaralandı. İsrail Savunma Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 1 ölü

İSRAİL SAVUNMA BAKANI ŞARA'YI TEHDİT ETTİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Culani, İsrail uçaklarının üzerinde dolaştığını ve terörist hedeflere saldırdığını görecek." ifadeleriyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (AA)İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (AA)

Katz ayırca, "Suriye'nin İsrail için bir tehdit haline gelmesine izin vermeyeceklerini" iddia etti.

İsrail Şam'ı hedef aldı. (DHA)İsrail Şam'ı hedef aldı. (DHA)

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü.

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