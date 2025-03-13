İsrail’den Şam’a hava saldırısı! Suriye medyası doğruladı

Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.

İsrail 'e ait savaş uçakları, Suriye 'nin başkenti Şam 'a saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI ŞARA'YI TEHDİT ETTİ Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Culani, İsrail uçaklarının üzerinde dolaştığını ve terörist hedeflere saldırdığını görecek." ifadeleriyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etti.

8 KİŞİ YARALANDI AA muhbirinin Şam 'daki hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre söz konusu saldırıda 8 kişi yaralandı. İsrail Savunma Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (AA)

Katz ayırca, "Suriye'nin İsrail için bir tehdit haline gelmesine izin vermeyeceklerini" iddia etti.