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ABD bir uçak faciasının daha eşiğinden döndü! Bu kez içinde Dışişleri Bakanı Rubio vardı

Son günlerde peş peşe uçak kazası haberleri ile gündemden düşmeyen ABD, bir facianın daha eşiğinden döndü. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun içinde bulunduğu ve Almanya’ya gitmek üzere kalkış yapan sabıkalı Boeing 757 C-32 uçağın mekanik sorun nedeniyle geri döndüğü bildirildi.

AA AA
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 09:06 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 09:25
ABD bir uçak faciasının daha eşiğinden döndü! Bu kez içinde Dışişleri Bakanı Rubio vardı

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    ABD'de uçak kazaları peş peşe gelirken bu kez de Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Almanya'ya gitmek üzere bindiği uçakta arıza meydana geldi.

    RUBIO'NUN UÇAĞI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

    Rubio'nun içinde bulunduğu ve Almanya'ya gitmek üzere kalkış yapan uçağın, "mekanik sorun" nedeniyle geri döndüğü bildirildi.

    ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mekanik bir sorun nedeniyle uçağının Joint Base Andrews, Maryland, ABD'ye geri dönmek zorunda kalmasının ardından Münih Güvenlik Konferansı için kendisiyle birlikte seyahat eden basın mensuplarına konuşuyor, ReutersABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mekanik bir sorun nedeniyle uçağının Joint Base Andrews, Maryland, ABD'ye geri dönmek zorunda kalmasının ardından Münih Güvenlik Konferansı için kendisiyle birlikte seyahat eden basın mensuplarına konuşuyor, Reuters

    MEKANİK SORUN AÇIKLAMASI

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun Almanya ziyareti için kalkan uçaktaki aksaklığa ilişkin açıklama yaptı.

    Bruce, "Bu akşam Washington'dan Münih'e gidecek olan Bakan Rubio'nun bulunduğu uçakta, mekanik bir sorun yaşandı." ifadesini kullandı.

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    Uçağın, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne döndüğünü aktaran Bruce, Rubio'nun Almanya ve Orta Doğu ziyaretlerine farklı bir hava aracı ile gideceğini kaydetti.

    ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mekanik bir sorun nedeniyle uçağının Joint Base Andrews, Maryland, ABD'ye geri dönmek zorunda kalmasının ardından Münih Güvenlik Konferansı için kendisiyle birlikte seyahat eden basın mensuplarına konuşuyor, ReutersABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mekanik bir sorun nedeniyle uçağının Joint Base Andrews, Maryland, ABD'ye geri dönmek zorunda kalmasının ardından Münih Güvenlik Konferansı için kendisiyle birlikte seyahat eden basın mensuplarına konuşuyor, Reuters

    İsmi belirtilmeyen bir yetkili, "kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra Boeing 757 C-32 tipi uçağın kokpit camıyla ilgili teknik bir sorun yaşandığını" ifade etti.

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