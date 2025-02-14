ABD bir uçak faciasının daha eşiğinden döndü! Bu kez içinde Dışişleri Bakanı Rubio vardı

ABD'de uçak kazaları peş peşe gelirken bu kez de Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Almanya'ya gitmek üzere bindiği uçakta arıza meydana geldi.

RUBIO'NUN UÇAĞI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Rubio'nun içinde bulunduğu ve Almanya'ya gitmek üzere kalkış yapan uçağın, "mekanik sorun" nedeniyle geri döndüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mekanik bir sorun nedeniyle uçağının Joint Base Andrews, Maryland, ABD'ye geri dönmek zorunda kalmasının ardından Münih Güvenlik Konferansı için kendisiyle birlikte seyahat eden basın mensuplarına konuşuyor, Reuters

MEKANİK SORUN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun Almanya ziyareti için kalkan uçaktaki aksaklığa ilişkin açıklama yaptı.

Bruce, "Bu akşam Washington'dan Münih'e gidecek olan Bakan Rubio'nun bulunduğu uçakta, mekanik bir sorun yaşandı." ifadesini kullandı.

BU DA BOEING ÇIKTI

Uçağın, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne döndüğünü aktaran Bruce, Rubio'nun Almanya ve Orta Doğu ziyaretlerine farklı bir hava aracı ile gideceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mekanik bir sorun nedeniyle uçağının Joint Base Andrews, Maryland, ABD'ye geri dönmek zorunda kalmasının ardından Münih Güvenlik Konferansı için kendisiyle birlikte seyahat eden basın mensuplarına konuşuyor, Reuters

İsmi belirtilmeyen bir yetkili, "kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra Boeing 757 C-32 tipi uçağın kokpit camıyla ilgili teknik bir sorun yaşandığını" ifade etti.