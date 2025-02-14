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Trump'tan Ukrayna-Rus mesajı: Çin savaşın bitmesine yardımcı olabilir

ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD-Çin ilişkilerinin iyileşeceğini söyleyen Trump, "Çin'in dünyada çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bitirmemize yardımcı olabileceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 05:46 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 06:01
Trump’tan Ukrayna-Rus mesajı: Çin savaşın bitmesine yardımcı olabilir

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    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Hindistan Başbakanı ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya NATO üyeliği yolunun açılmasının Moskova'nın savaşa girmesinin önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

    "PUTİN BİLE UKRAYNA'NIN NATO ÜYESİ OLAMAYCAĞINI SÖYLEDİ"

    Savaşın sona erdirilebilmesi için iki tarafın da bazı adımlar atması gerekeceğini kaydeden Trump, Ukrayna'nın daha fazla "taviz" vermesi gerekeceğini ima ederek şunları söyledi:

    "İlk günden beri Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'den bile önce, Ukrayna'nın bir NATO üyesi olamayacağını söylediler. Bunu çok güçlü bir şekilde söylediler. Aslında savaşın başlamasına neden olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bunu (Eski ABD Başkanı Joe) Biden da söyledi, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy de söyledi ve bence savaşın başlamasının sebeplerinden biri buydu. Ben bu bakış açısından yola çıkıyorum. Bence herkes bunu biliyordu."

    Trump, Rusya'nın böylesine bir adımı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini açıkça dile getirmesine rağmen bunun aksi yönde adımlar atılığını belirtti.

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    "ÇİN'LE İYİ İLİŞKİLERİMİZ OLACAK"

    Öte yandan ABD-Çin ilişkilerini de değerlendiren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilk başkanlık döneminde Kovid-19 başlangıcına kadar çok iyi ilişkilerinin olduğunu söyledi.

    Trump, "Bence Çin ile çok iyi bir ilişkimiz olacak. Devlet Başkanı Şi ile çok iyi anlaşıyordum, ta ki Kovid-19 olayına kadar. Naif olmak istemem ama liderler söz konusu olduğunda Şi ile çok yakın olduğumuzu ve Çin'in dünyada çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bitirmemize yardımcı olabileceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    "Çin, Hindistan, Rusya ve bizim iyi geçinmesini umuyorum. Bu çok önemli." yorumunu yapan Trump, Çin'in ABD ve Rusya'nın ardından nükleer silahlar konusunda hızla mesafe aldığını dile getirdi.

    Trump, Çin'in ABD ve Rusya'nın ardından nükleer silahlar konusunda hızla mesafe aldığını dile getirdi.(AA)Trump, Çin'in ABD ve Rusya'nın ardından nükleer silahlar konusunda hızla mesafe aldığını dile getirdi.(AA)

    "Şİ ÇOK GÜÇLÜ NÜKLEER GÜÇ İNŞA EDİYOR"

    İlk başkanlık döneminde nükleer silahsızlanma konusunda adımlar attığını hatırlatan Trump, "(Şi) Çok güçlü bir nükleer güç inşa ediyor. Şu anda Rusya ve ABD'ye çok yakın değil ama yakında olacak. Bu yıl askeri harcamalarımız 900 milyar dolar diyelim, Rusya savaş olmadan 100'e (milyar dolar) yakın harcama yapıyordu ama savaşla birlikte ne kadar harcadıklarını söyleyemem ama çok fazla harcama yapıyorlar. Çin de 400-450 milyar dolar harcıyor. Ben de dedim ki, bu parayı birbirimize karşı harcamak gerçekten mantıklı değil. Eğer iyi geçinirsek bu parayı daha iyi amaçlar için harcayabiliriz." şeklinde konuştu.

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