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ABD Donanma jeti San Diego Körfezi’ne çakıldı! Pilotlar son anda atladı

ABD Donanma jeti denize çakıldı. E/A-18G Growler Elektronik Harp uçağı, deniz üssüne iniş yapmaya çalışırken San Diego Körfezi’ne düştü. Pilotların son anda uçaktan atladığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 12:00 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 12:13
ABD Donanma jeti San Diego Körfezi’ne çakıldı! Pilotlar son anda atladı

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    ABD Donanmasına ait Growler jeti denize çakıldı. E/A-18G Growler Elektronik Harp uçağı, deniz üssüne iniş yapmaya çalışırken San Diego Körfezi'ne daldı.

    ABD ORDU JETİ KÖRFEZE ÇAKILDI

    Growler jetinin denize yüksek hızla düştüğü anlar gündem oldu.

    ABD Donanma jeti denize çakıldı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD Donanma jeti denize çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Uçağın Kuzey Adası Deniz Hava Üssü'ne iniş yaparken denize düştüğü bildirildi.

    Donanma sözcüsü Komutan Beth Teach'e göre, kaza, uçağın iniş yapıp tekrar havalandığı "go-around manevrası" olarak bilinen bir manevra sırasında meydana geldi.

    ABD Donanma jeti denize çakıldı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD Donanma jeti denize çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    PİLOTLAR SON ANDA ATLADI

    Pilotlar'ın uçak körfeze düşmeden hemen önce suya atladığı öğrenildi.

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