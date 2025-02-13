ABD Donanma jeti San Diego Körfezi’ne çakıldı! Pilotlar son anda atladı

ABD Donanmasına ait Growler jeti denize çakıldı. E/A-18G Growler Elektronik Harp uçağı, deniz üssüne iniş yapmaya çalışırken San Diego Körfezi'ne daldı.

ABD ORDU JETİ KÖRFEZE ÇAKILDI

Growler jetinin denize yüksek hızla düştüğü anlar gündem oldu.

ABD Donanma jeti denize çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Uçağın Kuzey Adası Deniz Hava Üssü'ne iniş yaparken denize düştüğü bildirildi.

Donanma sözcüsü Komutan Beth Teach'e göre, kaza, uçağın iniş yapıp tekrar havalandığı "go-around manevrası" olarak bilinen bir manevra sırasında meydana geldi.

ABD Donanma jeti denize çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PİLOTLAR SON ANDA ATLADI

Pilotlar'ın uçak körfeze düşmeden hemen önce suya atladığı öğrenildi.