Beyaz Saray’ın fondaşı Reuters! Elon Muk paralarını keselim dedi: Toplumsal aldatmaca için milyonlarca dolar

ABD'de Başkan Donald Trump'ın lağvettiği Ulusal Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Politico, AP, New York Times, BBC gibi 707 medya kuruluşuna para yağdırdığı ortaya çıkmıştı. Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk, bu kez de İngiliz haber ajansı Reuters'ı hedef aldı.

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk, EPA

BEYAZ SARAY'DAN REUTERS'A MİLYONLARCA DOLAR

Musk Reuters'ın bir yan kuruluşunun, "büyük ölçekli toplumsal aldatma" projeleri için ABD hükümetinden milyonlarca dolar fon aldığını iddia etti.

ELON MUSK İŞARET ETTİ

X hesabından Reuters ile ilgili paylaşım yapan Musk, Reuters'ın bir yan kuruluşu olan Thomson Reuters Special Services LLC'nin devlet kurumlarıyla sözleşmeleri olduğunu belirterek USAspending.gov internet sitesinden alınan verilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Elon Musk'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Kamuya açık belgelerden birinde, ABD Savunma Bakanlığı'nın Aktif Sosyal Mühendislik Savunması (ASED) ve Büyük Ölçekli Sosyal Aldatmaca (LSD) adlı iki projeye 9 milyon dolardan fazla para harcadığı belirtiliyordu.

"TOPLUMSAL ALDATMACA"NIN FONDAŞI

Musk, belge hakkında yorum yaparken "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük ölçekli toplumsal aldatmaca' için milyonlarca dolar ödendi. Satın alma emrinde tam olarak bu yazıyor! Tamamen bir dolandırıcılık. Vay canına." ifadelerini kullandı.

Pentagon'un Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'na göre, ASEAD programı, bireyleri gizli bilgileri ifşa etmeye yönlendirmek için aldatıcı taktikler içerebilen sosyal mühendislik saldırılarına karşı otomatik savunmalar geliştirmeyi amaçlıyor. Ne Pentagon ne de USAspending.gov programın amacını ayrıntılı olarak açıklıyor., ancak hem LSD hem de ASEAD mühendislik ve araştırma ve geliştirme alanındaki faaliyetler olarak listeleniyor.

Reuters'a ödenen 9 milyon doların belgesi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 500 BİN DOLAR

Reuters, Savunma Bakanlığı'na tanımlanmamış gelişmiş geliştirme hizmetleri sağlayan bir başka Pentagon sözleşmesi kazandı. Ajans ayrıca Dışişleri Bakanlığı'ndan haber hizmetlerine erişim için yaklaşık 500.000 dolar aldı.

POLITICO'NUN 8 MİLYON DOLARINI KESTİLER

Hem Musk hem de ABD Başkanı Donald Trump, ABD hükümetindeki yolsuzluk ve israfla mücadele sözü verdi. Bunun ışığında, Musk'ın bu anlaşmaları vergi mükelleflerinin fonlarının "israfı" olarak eleştirmesinin ardından birkaç federal kurum Politico dergisiyle toplamda 8 milyon dolar değerindeki sözleşmeleri feshetti.