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ABD Başkanı Joe Biden'dan bir gaf daha! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi kürsüye Putin olarak davet etti

Donald Trump'la zayıf münazara performansının ardından baskı altında olan ABD Başkanı Joe Biden'ın bir gafa daha imza attı. Konuşması sonrası “Ve şimdi sözü Ukrayna Devlet Başkanı'na devretmek istiyorum” diyen ABD Başkanı Biden, Zelenskiy’i, “Bayanlar ve baylar, Başkan Putin” diyerek kürsüye davet etti. Biden’ın gafı sonrası salondaki kahkahalar dikkat çekti. Zelenskiy ise duruma toparlamaya çalıştı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 01:41 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 01:41
ABD Başkanı Joe Biden’dan bir gaf daha! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi kürsüye Putin olarak davet etti

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Washington'da son gününe giren NATO Zirvesi'nde, gözler bugün rakibi Donald Trump'la zayıf münazara performansının ardından baskı altında olan ABD Başkanı Joe Biden'ın bir gafa daha imza attı.

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SAĞLIK DURUMU TARTIŞMA YARATMIŞTI

Haziranda rakibi Trump'la canlı yayınlanan tartışmada soruları cevaplamakta zorlanan ve söyledikleri zor anlaşılan Biden'ın fiziksel ve zihinsel sağlık durumunu tartışmaya açtı.

Demokratların 2024 başkanlık seçimleri için aday olan Biden'ın "kenara" çekilmesi yönünde çağrıları arttı. Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısı yapan ilk Demokrat, Senatör Welch oldu.

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"BU KİŞİ O DEĞİL"

Welch, Biden'ın dönemin en iyi başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Daha önce bizi Trump'tan kurtardı ve şimdi tekrar kurtarmak istiyor ama bunun için en uygun adayın kendisinin olup olmadığını tekrardan değerlendirmeli. Bence bu kişi o değil." değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda Demokratlardan Biden'a "çekil" çağrısı yapanların sayısı 9'a yükseldi.



Biden ise farklı yerlerde yaptığı açıklamalarda yarıştan çekilmeyeceğini açık şekilde vurguladı.

Ukrayna'ya destek, Çin'e karşı ortaklıklar ile ittifakın savunma kabiliyetine odaklanılan zirvede, bir taraftan da gözler Biden'ın üzerinde olmaya devam ediyordu.


VE BİR GAFA DAHA İMZA ATTI

Gözler üzerinde olan ABD Başkanı Joe Biden skandal bir gafa imza attı.



ZELENSKİY'İ PUTİN OLARAK TANITTI

Konuşması sonrası "Ve şimdi sözü Ukrayna Devlet Başkanı'na devretmek istiyorum" diyen ABD Başkanı Biden, Zelenskiy'i, "Bayanlar ve baylar, Başkan Putin" diyerek kürsüye davet etti.



SALONDAKİ KAHKAHALAR DİKKAT ÇEKTİ

Biden'ın gafı sonrası salondaki kahkahalar dikkat çekti. Zelenskiy ise duruma toparlamaya çalıştı.

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