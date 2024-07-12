ABD Başkanı Joe Biden’dan bir gaf daha! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi kürsüye Putin olarak davet etti

Washington'da son gününe giren NATO Zirvesi'nde, gözler bugün rakibi Donald Trump'la zayıf münazara performansının ardından baskı altında olan ABD Başkanı Joe Biden'ın bir gafa daha imza attı.







SAĞLIK DURUMU TARTIŞMA YARATMIŞTI



Haziranda rakibi Trump'la canlı yayınlanan tartışmada soruları cevaplamakta zorlanan ve söyledikleri zor anlaşılan Biden'ın fiziksel ve zihinsel sağlık durumunu tartışmaya açtı.

Demokratların 2024 başkanlık seçimleri için aday olan Biden'ın "kenara" çekilmesi yönünde çağrıları arttı. Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısı yapan ilk Demokrat, Senatör Welch oldu.



"BU KİŞİ O DEĞİL"



Welch, Biden'ın dönemin en iyi başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Daha önce bizi Trump'tan kurtardı ve şimdi tekrar kurtarmak istiyor ama bunun için en uygun adayın kendisinin olup olmadığını tekrardan değerlendirmeli. Bence bu kişi o değil." değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda Demokratlardan Biden'a "çekil" çağrısı yapanların sayısı 9'a yükseldi.