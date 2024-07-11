Gerilim yükseliyor! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Soğuk Savaş’a doğru emin adımlarla ilerliyoruz

Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararını değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Almanya 'ya uzun menzilli seyir füzeleri yerleştirme kararının Rusya'yı bastırma girişimi olduğunu belirterek, "Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.





Söz konusu karara ilişkin gelişmeleri takip edeceklerini vurgulayan Peskov, "Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılıyor. Bütün bunlar ülkemizi bastırmak ve savaş alanında stratejik yenilgimizi sağlamak için yapılıyor." diye konuştu.

Peskov, yaşanan gelişmelerin Soğuk Savaş emareleri taşıdığını belirterek, "Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm bunların hepsi daha önce yaşanmıştı." dedi.