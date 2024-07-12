ABD Başkanı Joe Biden Gazze için sunduğu ateşkes planının kabul edildiğini belirtti

Biden, İsrail'i geçmişte ateşkese ikna edemediği için pişmanlık duyduğuna işaret ederek, "Şimdi bu savaşı sonlandırma zamanı." görüşünü paylaştı.
ABD Başkanı Biden, İsrail'de popülaritesinin kendi ülkesinden daha yüksek olduğunu dile getirdi.
"UKRAYNA'YA SIRTIMI DÖNMEYECEĞİM"
Rusya'nın, Kiev'in 1 haftada düşeceğini öngördüğünü kaydeden Biden, sağlanan destek sayesinde "Kiev bugün hala ayakta ve NATO da hiç olmadığı kadar daha güçlü." dedi.
Biden, güçlü bir NATO'nun, Amerika'nın güvenliği için de çok önemli olduğuna dikkati çekerek, NATO'nun kolektif savunma taahhüt eden 5. maddesinin kutsal olduğunu belirtti.
"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e boyun eğmeyeceğim" diyen Biden, NATO'yu güçlü tutmaya devam edeceğini, Amerika'nın kendini dünyadan soyutlayamayacağını söyledi.
Joe Biden, "Ukrayna'ya sırtımı dönmeyeceğim." mesajını verdi.
"DÜNYADA BAŞ EDEMEYECEĞİM BİR LİDER YOK"
Putin gibi liderlerle 4 yıl daha baş edip edemeyeceğinin sorulması üzerine Biden, "Dünyada baş edemeyeceğim bir lider yok." değerlendirmesinde bulundu.
Biden, Putin, davranışlarında değişlik göstermeye hazır olduğunu belirttiğinde onunla konuşabileceğini aktardı.
Putin'in büyük bir sorununun olduğunu ifade eden Biden, Rusya'nın kazandığını iddia ettikleri savaşı kazanamadığını, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 17,4'ünü ele geçirdiğini anımsattı.
BAŞKAN YARDIMCISI HARRİS'E "TRUMP" DEDİ
Fiziksel ve zihinsel sağlığıyla ilgili sorulara cevaben Biden, "Bu işi en iyi şekilde yapabilecek kişiyim." savunmasını yaptı.
Avrupalı müttefiklerin kendisine, "Trump'ı yenmek zorundasın" dediğini aktaran Biden, Ukrayna'nın başarılı olması ve NATO'nun güçlü kalması için kendisine ihtiyaç olduğuna işaret etti.
Biden'ın, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında konuşurken "Eğer Trump'ın iyi bir başkan yardımcısı olacağını düşünmeseydim, başkan olabileceğini düşünmeseydim, onu seçmezdim." ifadelerindeki gaf ise dikkati çekti.
"UKRAYNA KONUSUNDA BAŞKOMUTANIMDAN TAVSİYE ALIYORUM"
Ukrayna'nın silah sevkiyatında tüm sınırlamaların kaldırılması çağrısına ilişkin bir soruyu cevaplarken Biden, "Ukrayna konusunda Başkomutanımdan tavsiye alıyorum." dedi.
Başkanlığın yanı sıra aynı zamanda Başkomutan sıfatı da bulunan Biden, hatasını fark edince, savunma bakanı, istihbarat birimi ve Genelkurmay Başkanı'ndan tavsiye aldığını dile getirdi.
NATO Zirvesi kapsamında tüm basın mensupları tarafından yakından izlenen basın toplantısı, yaklaşık 1 saat sürdü.