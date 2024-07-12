ABD Başkanı Joe Biden Gazze için sunduğu ateşkes planının kabul edildiğini belirtti

Biden, İsrail'i geçmişte ateşkese ikna edemediği için pişmanlık duyduğuna işaret ederek, "Şimdi bu savaşı sonlandırma zamanı." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Biden, İsrail'de popülaritesinin kendi ülkesinden daha yüksek olduğunu dile getirdi.

"UKRAYNA'YA SIRTIMI DÖNMEYECEĞİM"

Rusya'nın, Kiev'in 1 haftada düşeceğini öngördüğünü kaydeden Biden, sağlanan destek sayesinde "Kiev bugün hala ayakta ve NATO da hiç olmadığı kadar daha güçlü." dedi.

Biden, güçlü bir NATO'nun, Amerika'nın güvenliği için de çok önemli olduğuna dikkati çekerek, NATO'nun kolektif savunma taahhüt eden 5. maddesinin kutsal olduğunu belirtti.

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e boyun eğmeyeceğim" diyen Biden, NATO'yu güçlü tutmaya devam edeceğini, Amerika'nın kendini dünyadan soyutlayamayacağını söyledi.

Joe Biden, "Ukrayna'ya sırtımı dönmeyeceğim." mesajını verdi.