İsrail tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? Kendini Filistin’e desteğe adadı

ISM, Eygi'nin, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir gösteriye gözlemci olarak katıldığını, yakınlarda bir çatıda duran İsrail li keskin nişancı tarafından kasıtlı hedef alınarak öldürüldüğünü bildirdi.

"Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Kolay bir yolu yok. Keşke anlamlı bir şeyler söyleyebilseydim ama hıçkırıklarla ağlarken söyleyemiyorum.... Arkadaşım, yoldaşım ve Filistin'e seyahat ortağım az önce İsrail işgal güçleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Huzur içinde yatsın. O artık bu mücadelede şehit olan pek çok kişiden biri."





NAMI DİĞER "AYŞE"



Washington Üniversitesi Öğretim Görevlisi Lubna Alzaroo, Facebook hesabında Eygi'yi şöyle anlattı:

"Bu (resimdeki) kadın Ayşenur Eygi, nam-ı diğer Ayşe. Bu sabah Nablus, Beyta'da Filistinli çiftçilerle dayanışma içindeyken İsrail askerleri tarafından (Ayşenur'un) öldürüldüğü haberiyle uyandım. Ayşe ile sadece bir kez karşılaştım. Renton'dan Bellevue'ye taşınmama yardım ettikleri için teşekkür etmek amacıyla kuzenlerimi ve arkadaşlarımı bir barbeküye davet etmiştim. Kuzenlerim benimle tanışabilmesi için Ayşe'yi de yanlarında getirmişti. Ayşe, Washington Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yeni mezun olmuştu, California'da ve başka yerlerde antropoloji alanında yüksek lisans yapmak için başvuruyordu. Ayşe tanıdığım en tatlı, en nazik ruhlardan biriydi. Brownie yapmış ve yanında getirmişti. Bir hafta boyunca o kekleri her yere götürdük, arkadaşlarımızla ve ailemizle paylaştık. Arapların ne kadar gürültücü olduklarına güldü, yaptığım yemekleri yedi, teyzemle sohbet etti, bana (Filistin eylemleri için kurulan) kamp konusunda ve Washington Üniversitesi yönetimiyle bu konuda pazarlık yapmanın zorluklarından bahsetti. Akşam olduğunda bir ara seccade istedi ve sonra evimin bir köşesinde namaz kıldı. Bana o yaz için yaptığı planlardan bahsetti. Türkiye'deki geniş ailesini ve arkadaşlarını ve nihayet Filistin'i de ziyaret edeceği için de son derece heyecanlıydı. El Halil'deki ailemi ziyaret edeceğine, büyükannem ve anne-babamla tanışacağına söz verdi. Birbirimizin telefon numaralarını aldıktan sonra döndüğünde kahve içmek için buluşma sözü verdi ve sonra ayrıldı.

Ayşe ile sadece bir kez görüştüm ve kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar yıkıldım. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum ve nur içinde yatsın."

İSRAİL'İN ŞEHİT ETTİĞİ AYŞENUR'U ARKADAŞLARI ANLATTI

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan, İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin arkadaşları Nilan Aydın ve Saif Sharabati, AA muhabirine konuştu.

Aydın, arkadaşı Eygi'nin yürekli bir insan olduğunu belirterek sene boyunca akademik problemlerinde kendisine yardımcı ve destek olduğunu söyledi.

Ayşenur'un arkadaşı Nilan Aydın

Gazze'de olaylar başladığı zaman bu konu hakkında birbirlerine endişelerini dile getirdiklerini aktaran Aydın, "Ona ne kadar üzüldüğümden bahsettim ve o da bana ne kadar üzgün olduğunu ve ne kadar kızgın olduğunu." diye konuştu.

Aydın, "Çünkü insanlar, öğrenciler, profesörlerimiz, bir kısmı umursasa da bir kısmı bunu göz ardı ediyor, bunun hakkında konuşmuyor, bir soykırım oluyor ama herkes sessizce etrafımızda dolaşıyor ve ben bundan ne kadar rahatsızlık duyduğumdan bahsetmiştim." diyerek, Eygi'nin bu konuya öfkelendiğini anlattı.

FİLİSTİN'E MADDİ YARDIMDA BULUNUYORDU

Kendisinin de zaman zaman İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına karşı protestolara katıldığını, arkadaşı Eygi'nin de bu protestolarda bulunduğunu ve çok kez Filistin için maddi yardımda bulunduğunu kaydetti.

Aydın, "Bana oraya kadar gidip o insanlara yardımcı olmak istediğinden bahsediyordu. Ama bunu herkes söylüyor ve gerçekten yapacağını hiç düşünmemiştim." ifadesini kullandı.

Arkadaşı Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmeden iki gün önce mesaj atmayı düşündüğünü ancak bunu ertelediğini dile getiren Aydın, arkadaşının Batı Şeria'da olduğunu bilmediğinin altını çizdi.

Aydın, okul tarafından Eygi'nin durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığına dikkati çekerek "Çok değerli bir öğrencimiz hayatını kaybetti, katledildi. (Okul) İsrail'le alakalı açıklamalarında bir tık İsrail yanlısı açıklamalarla bulundu çoğunlukla." diye konuştu.

Üniversitede Müslüman ve Yahudi öğrenciler arasında çatışmalar yaşandığını, Yahudi öğrencilerin Müslüman öğrencileri takip ettiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

(Okul açıklamalarında) İki taraftan da bahsetti, iki tarafı da tırnak içerisinde savundu ama hiçbir zaman Filistin'i desteklediği hakkında, İsrail'in bu katliamı yaptığı hakkında kesin bir açıklamada bulunmadı. Bulunmasını da öğrenciler olarak istiyoruz ama bizi dinleyip dinlemeyeceğini bilmiyoruz.