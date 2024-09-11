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BM Genel Kurulu'nda tarihi anlar! Filistin ilk defa bir sandalye sahibi oldu

Birleşmiş Milletler genel Kurulu’nun 79’uncu oturumu, ABD’nin New York kentinde başladı. Oturumda uluslararası diplomasi tarihinde önemli bir an yaşandı. Filistin, Mayıs ayında kazandığı hak doğrultusunda, ilk kez bir BM Genel Kurulu oturumunda devletler arasında sandalye sahibi olarak temsil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 24 Eylül Salı günü Genel Kurula hitap etmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 00:57 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 01:39
BM Genel Kurulu’nda tarihi anlar! Filistin ilk defa bir sandalye sahibi oldu

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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, halefine oturum başkanı tokmağını devrederek Kurulun 78. dönemini kapattı. Haziranda BM 79. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Kamerun'un adayı Philemon Yang ise yemin ederek görevi devraldı.

En temel önceliğinin sürdürülebilir ekonomik büyüme olacağını ifade eden Yang, bir başka önceliğinin ise barış ve güvenlik olacağını dile getirdi. Yang, silahlar yerine çatışmaları engellemeye odaklanmak gerektiğini belirterek, BM Genel Kurulunun çatışmaları çözmek için çabalarını yoğunlaştırmasını isteyeceğini söyledi.

İnsan haklarının korunmasına da ağırlık vereceğini ifade eden Yang, uluslararası hukuk çerçevelerinin güçlendirilmesi için çalışacağını bildirdi.

"GEÇEN YIL FIRTINALI GEÇTİ"

Genel Kurulda konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de geçen yılın çok "fırtınalı" geçtiğini, yoksulluk, adaletsizlik, çatışma ve şiddetin sürdüğünü dile getirdi.

Guterres, geçen yılın aynı zamanda kayda geçmiş en sıcak yıl olduğunu anımsatarak, "Ancak yine de 78. oturumu birlikte hareket ederek başarabileceklerimizin umudu ve ilhamıyla kapatıyoruz." dedi.

79. dönemde üye ülkelere birçok görev düştüğünü ifade eden Guterres, "Burası çözümlerin üretildiği yer ve çok fazla husus için çözüm gerekiyor." diye konuştu.

"GAZZE'DE GÖRDÜĞÜMÜZ ÖLÜM VE YIKIM ON YILLARDIR HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ DÜZEYDE"

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis de yürüttüğü görevin kendisine "bir ömürlük gurur" verdiğini dile getirdi. Francis, görevi boyunca BM Şartı prensiplerine bağlı kaldığını ifade etti.

Farklı koşullar nedeniyle İsrail ve Filistinlilerle sahada bir araya gelemediğini belirten Francis, buradaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve her görüşmesinde gündeme getirdiğini söyledi. Francis, mevcut çabaların ateşkes ve uzun vadede siyasi çözümle sonuçlanmasını kalpten dilediğini dile getirdi.

İnsan eliyle oluşturulan acının dünya genelinde arttığını ancak bunun en görünürlerinden birinin Gazze olduğunu vurgulayan Francis, "Son bir yılda burada gördüğümüz ölüm ve yıkım on yıllardır hiç görmediğimiz düzeyde." ifadesini kullandı.

Filistin'in BM Genel Kurulu oturumlarına katılımı için gerekli düzenlemeler yapıldı

BM Genel Kurulunda 10 Mayıs'ta kabul edilen kararda, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar kabul edilmişti.

Kararda, Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemelerin kabul edilmesi talep edilmiş, bunun "istisnai olmak kaydıyla ve emsal teşkil etmeyecek şekilde" yapılması istenmişti.

BM 79. Genel Kurul Başkanı Yang, bu çerçevede gerekli düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.Filistin'in BM Daimi Temsilciliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez BM Genel Kurul oturumuna katılarak üye ülkeler arasında yerlerini alacaklarını duyurdu.

BM 79. GENEL KURULU 22 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. BM 79. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün üçüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

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