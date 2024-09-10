Blinken’dan İsrail’e Ayşenur Ezgi Eygi tepkisi! İsrail’den itiraf

BLINKEN'DAN İSRAİL'E TEPKİ

Blinken "Hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli." dedi ve Eygi'nin Filistinlilere karşı aşırı güç kullanan İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen ikinci ABD vatandaşı olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

İSRAİL ORDUSUNDAN İTİRAF

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde 6 Eylül'de katıldığı gösteride öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin "İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini" itiraf etti.

İsrail ordusu, Eygi'nin Beyta beldesinde katıldığı işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesine ilişkin ön soruşturmayı tamamladığını açıkladı.

Açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi'yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği" iddia edildi.

İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarıldı.

Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26) için Nablus kentinde cenaze merasimi düzenlendi. Eygi'nin naaşı omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.

İSRAİL'DEN SKANDAL SAVUNMA

İsrail ordusu yaptığı ilk açıklamada, askerlerin "taş atanlar karşısında kendilerini tehdit altında hissettiği ve bu nedenle ateş ettiğini" savunmuştu.

Öte yandan İsrail keskin nişancısının, Eygi'nin vurulduğu noktaya yaklaşık 240 metre mesafede bölgeye hakim yüksek bir tepede konuşlandığı ortaya çıkmıştı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ateş açtığı sırada "çevrede sükunetin hakim olduğunu" vurgularken olayın şahidi bir kişi İsrail keskin nişancısının Eygi'yi vurduktan sonra sevinç gösterisinde bulunduğunu söylemişti.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.