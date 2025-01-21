ABD Başkanı Donald Trump’tan kararname bombardımanı!

ABD Başkanı Trump, 40 yıl sonra kapalı mekanda yemin ederek göreve başladı. Dünyaya şu mesajları yolladı:

Bugün ABD'nin altın çağı başlıyor. Herkes bize saygı gösterecek.

- Panama Kanalı'nı geri alacağız. Meksika Körfezi, ABD Körfezi olacak.

- Enerji fiyatlarını düşüreceğiz. Üretimi artıracağız. Daha da zenginleşeceğiz.

- Tarihin en güçlü ordusunu kuracağız. Tüm savaşları sona erdireceğiz.

- Amerika sıra dışı bir ülke olacak. Meksika sınırını askerlerimiz koruyacak.

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi, dün akşam Türkiye saati ile 20.00'de resmen başladı. Trump, 2. dönemini kazanan ikinci başkan olarak tarihe adını yazdırdı. Tören öncesi Beyaz Saray çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Törenin kapalı alanda yapılmasıyla çok sayıda biletli kişi, dışarıda kaldı. Trump, Beyaz Saray'daki ilk gününde "kararname bombardımanı" yapacağını açıklamıştı. Trump başkanlığının ilk gününden itibaren "ABD tarihinin en büyük sınır dışı etme programını başlatma" sözünü de hatırlattı. Trump, ABD imalatını güçlendirme sözü kapsamında ithal ürünlerden alınan gümrük vergisini artıracağını da vurguladı.

Eski başkanlardan John F. Kennedy (JFK) suikastına ilişkin gizli belgeleri kamuoyuna duyuracağını belirtirken, ilk döneminde olduğu gibi özellikle Meksika sınırından akın akın ABD'ye giren göçmenler için sert önlemler almayı hedeflediğini açıkladı. Kongre baskını sırasında tutuklananlara yönelik önemli kararnameyi imzalayarak af çıkaracağı da anlaşıldı.

ERDOĞAN: HAYIRLI OLSUN

Başkan Erdoğan, Trump'ın 2. dönemi hakkında konuştu: 1. dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli. 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dediğine göre, biz de bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yaparız.



İSRAİLLİ REHİNELER AYAKTA ALKIŞLANDI

Başkan Trump, yemin töreninde Gazze konusuna da değindi. "Orta Doğu'daki rehineler evlerine geri dönüyor, ben göreve başlamadan bir gün önce" sözü konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Biden da ayağa kalkarak alkışlara eşlik etti. Trump'ın İsrail'deki cezaevinden serbest bırakılan Filistinli esirlerden söz etmemesi dikkat çekti.



GÖÇMENLER PANİKTE

Trump'ın göçmenlere adeta savaş açması sonucu, ülkede yaşayan yabancıları korku sardı. Oscarlı Mısır kökenli yıldız Rami Malek, polis şiddetini anlattı. "Yapmadığım bir şey yüzünden hapse girmek üzereydim" ifadesini kullandı. Trump'ın dün başkanlık görevine başlamasıyla birlikte ABD'de göçmenlere yönelik ayrımcılığın kötüleşebileceğinden endişe ettiğini vurguladı.



COİN ZENGİNİ OLDULAR

Donald Trump ve eşi Melania Trump, kendi adlarını taşıyan kripto para çıkardı. Her iki coin de çok sert çıkış yaptı. 18 centten açılan token, saatler içinde 75 doları aştı. Toplam değeri 80 milyar dolara çıktı. Eşi Melania'nın da kripto para piyasasına girmesiyle bu rakam 45 dolara kadar çakıldı. Ancak yine de 24 saatten kısa sürede 500'den fazla insan kripto para milyoneri olmayı başardı. Bu arada Bitcoin, dün sabah 109.900 doları (3.91 milyon Türk Lirası) aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



YILLIK MAAŞI 400 BİN DOLAR

Trump'ın, başkanlık koltuğundayken aylık 33 bin 333 dolar, yıllık 400 bin dolar maaş alacağı anlaşıldı. Bu arada Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un yıllık 1.6 milyon dolarla en yüksek maaşı aldığı anlaşıldı. Trump'ın servetinin 7.5 milyar dolar olduğu iddiası ortaya atıldı.



İtalya Başbakanı Meloni, davet edilenler arasındaydı. Macaristan Başbakanı Orban ise törene katılmadı.