Panama’dan Trump’a sert yanıt: “Kanal bizim ve öyle kalacak”

Trump'ın açıklamalarına Panama'dan sert tepki geldi (X Presidente de la República de Panamá)

İşte Panama hükümetinden yapılan açıklamanın tam metni:

Panama Cumhuriyeti ve halkı adına, Başkan Donald Trump'ın Panama ve Kanalı ile ilgili yaptığı açılış konuşmasında sarf ettiği ifadeleri bütünüyle reddetmem gerekiyor. 22 Aralık'taki Ulusa Sesleniş konuşmamda dile getirdiğim gibi, Kanal Panama'ya aittir ve öyle kalacaktır. Yönetimi, sürekli tarafsızlık ilkesine uygun olarak, Panama'nın kontrolü altında olmaya devam edecektir. Yönetimimize müdahale edecek hiçbir ulusun varlığı kabul edilemez.

Kanal kimseye bir lütuf değildir. Torrijos-Carter Anlaşması'nın bir sonucu olarak 1999 yılında, nesiller boyunca süren mücadelelerin ardından elde edilmiştir. O tarihten bu yana, 25 yıldır kesintisiz bir şekilde, onu dünya ve ticaretine, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere, hizmet vermek için sorumlulukla yönetip geliştirdik.

Bizi koruyan hakları, Anlaşma'nın hukuki temelini, uluslararası hukukun bize verdiği itibarı ve onuru savunacağız. Bu haklar, ülkeler arasındaki ilişkilerde ve özellikle dost ve müttefik ülkelerle doğru yolun izlenmesini sağlar. Tarih ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili eylemlerimiz bu durumu göstermektedir. Diyalog, bu noktaları açıklığa kavuşturmak için her zaman tercih edilen yoldur, ancak bu, Kanal üzerindeki egemenlik ve mülkiyet haklarımızı zedelemeden yapılmalıdır.