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Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması: First Lady’lerle çay içtiler! Trump ağzında sakızla mı geldi?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, eşi Melanie Trump ile birlikte yemin töreni öncesi Beyaz Saray'da mevcut Başkan Joe Biden ile First Lady Jill Biden'ı ziyaret etti. Biden ve Trump çiftinin Beyaz Saray'da çay içeceği bildirilirken Trump'ın görüşmeye ağzında sakızla geldiği iddia edildi.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:28 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:30
Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması: First Lady’lerle çay içtiler! Trump ağzında sakızla mı geldi?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve eşi Melania Trump, bugün görevi devredecek olan Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden ile çay içmek üzere Beyaz Saray'a gitti.

Trump Beyaz Saray'da!

Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması: First Lady’lerle çay içtiler! Trump ağzında sakızla mı geldi?

BEYAZ SARAY'DA ÖZEL BULUŞMA

Özel görüşme öncesinde Biden çifti Trumpları selamladı ve fotoğraf çektirdiler.

Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması: First Lady’lerle çay içtiler! Trump ağzında sakızla mı geldi?

Trump ve Biden çiftinin Beyaz Saray'daki buluşmaları gündeme damga vurdu.

Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması: First Lady’lerle çay içtiler! Trump ağzında sakızla mı geldi?

TRUMP'IN AĞZINDA SAKIZ MI VAR?

Sosyal medya ise Trump'ın ağzında sakız olduğu iddialarıyla çalkalanıyor.

Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması: First Lady’lerle çay içtiler! Trump ağzında sakızla mı geldi?

Çok sayıda kullanıcı Trump'ın Beyaz Saray'daki davete sakız çiğneyerek geldiğini yazdı.

Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması: First Lady’lerle çay içtiler! Trump ağzında sakızla mı geldi?

İşte Beyaz Saray'daki görüşmeden fotoğraflar…

Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması: First Lady’lerle çay içtiler! Trump ağzında sakızla mı geldi?

İşte Beyaz Saray'daki görüşmeden fotoğraflar…

Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması: First Lady’lerle çay içtiler! Trump ağzında sakızla mı geldi?

İşte Beyaz Saray'daki görüşmeden fotoğraflar…