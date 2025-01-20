Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması: First Lady’lerle çay içtiler! Trump ağzında sakızla mı geldi?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve eşi Melania Trump, bugün görevi devredecek olan Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden ile çay içmek üzere Beyaz Saray'a gitti.
BEYAZ SARAY'DA ÖZEL BULUŞMA
Özel görüşme öncesinde Biden çifti Trumpları selamladı ve fotoğraf çektirdiler.
Trump ve Biden çiftinin Beyaz Saray'daki buluşmaları gündeme damga vurdu.
TRUMP'IN AĞZINDA SAKIZ MI VAR?
Sosyal medya ise Trump'ın ağzında sakız olduğu iddialarıyla çalkalanıyor.
Çok sayıda kullanıcı Trump'ın Beyaz Saray'daki davete sakız çiğneyerek geldiğini yazdı.