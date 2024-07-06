Şuşa’da ’Türk’ zirvesi! Karabağ Deklarasyonu imzalandı

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi, "Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temasıyla Azerbaycan'ın Şuşa kentinde başladı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğindeki zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da teşkilatın gözlemci üyeleri olarak zirvede yer aldı.





"21. YÜZYIL TÜRK DÜNYASININ GELİŞME YÜZYILI OLMALIDIR"



Aliyev yaptığı açılış konuşmasında, Türk devletlerinin modern ulaşım altyapısı, Orta Asya'nı Kafkasya'yı Akdeniz ve Karadeniz limanlarına bağlayan ulaşım koridorlarıyla zengin ve kadim tarihi ve kültüre sahip olduğunu belirterek, "Halkımızın geleneksel değerlere olan bağlılığı ve aynı etnik kökene sahip olması ülkelerimizi bir araya getirmektedir. 21. yüzyıl Türk dünyasının gelişme yüzyılı olmalıdır. Geçtiğimiz yıl 20 Eylül'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tamamen yeniden tesis etmesinin ardından Şuşa'da düzenlenen bu zirvenin sembolik bir anlamı var. Karabağ'ın tacı olan Şuşa şehri her zaman Azerbaycan'ın ve bölgenin kültürel, sosyal-siyasi hayatının önemli merkezlerinden biri olmuştur. Mayıs 1992'de Şuşa'nın Ermenistan tarafından işgal edilmesi Azerbaycan halkının büyük bir trajedisidir. Azerbaycan halkı hiçbir zaman bu işgali kabullenmemiş, daima Şuşa'ya ve işgal altındaki diğer topraklarımıza dönme arzusuyla yaşamış ve bunu başarmıştır" dedi.



"ŞUŞA'DA KARABAĞ DEKLARASYONU"

Şuşa'nın 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarılmasının ardından Ermenistan'ın kapitülasyon anlaşmasını imzalamak zorunda kaldığını vurgulayan Aliyev, "Böylece 2. Karabağ savaşı sona erdi. Azerbaycan'da her yıl 8 Kasım Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Benim emrimle 2021 yılında Şuşa şehri, Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edildi. Şuşa şehri, Türksoy tarafından 2023 Türk Dünyasının Kültür Başkenti, ICESCO tarafından ise 2024 İslam dünyasının kültür başkenti ilan edildi. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan ile Türkiye arasında resmi ittifakın temelini atan Şuşa Beyannamesi de 2021 yılında Şuşa'da imzalandı. Bugün Şuşa'da Karabağ Deklarasyonu imzalanacak" diye konuştu.