SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Şuşa'da 'Türk' zirvesi! Karabağ Deklarasyonu imzalandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi’nde 21. yüzyılın Türk Dünyası'nın kalkınma yüzyılı olması gerektiğinin altını çizdi. Aliyev, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan ile Türkiye arasında resmi ittifakın temelini atan Şuşa Beyannamesi 2021'de imzaladık" diyerek Türkiye - Azerbaycan kardeşliğine dikkat çekti. Öte yandan zirve kapsamında Karabağ Deklarasyonu imzalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 14:09 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 14:12
Şuşa’da ’Türk’ zirvesi! Karabağ Deklarasyonu imzalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi, "Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temasıyla Azerbaycan'ın Şuşa kentinde başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğindeki zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da teşkilatın gözlemci üyeleri olarak zirvede yer aldı.



"21. YÜZYIL TÜRK DÜNYASININ GELİŞME YÜZYILI OLMALIDIR"

Aliyev yaptığı açılış konuşmasında, Türk devletlerinin modern ulaşım altyapısı, Orta Asya'nı Kafkasya'yı Akdeniz ve Karadeniz limanlarına bağlayan ulaşım koridorlarıyla zengin ve kadim tarihi ve kültüre sahip olduğunu belirterek, "Halkımızın geleneksel değerlere olan bağlılığı ve aynı etnik kökene sahip olması ülkelerimizi bir araya getirmektedir. 21. yüzyıl Türk dünyasının gelişme yüzyılı olmalıdır. Geçtiğimiz yıl 20 Eylül'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tamamen yeniden tesis etmesinin ardından Şuşa'da düzenlenen bu zirvenin sembolik bir anlamı var. Karabağ'ın tacı olan Şuşa şehri her zaman Azerbaycan'ın ve bölgenin kültürel, sosyal-siyasi hayatının önemli merkezlerinden biri olmuştur. Mayıs 1992'de Şuşa'nın Ermenistan tarafından işgal edilmesi Azerbaycan halkının büyük bir trajedisidir. Azerbaycan halkı hiçbir zaman bu işgali kabullenmemiş, daima Şuşa'ya ve işgal altındaki diğer topraklarımıza dönme arzusuyla yaşamış ve bunu başarmıştır" dedi.

"ŞUŞA'DA KARABAĞ DEKLARASYONU"
Şuşa'nın 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarılmasının ardından Ermenistan'ın kapitülasyon anlaşmasını imzalamak zorunda kaldığını vurgulayan Aliyev, "Böylece 2. Karabağ savaşı sona erdi. Azerbaycan'da her yıl 8 Kasım Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Benim emrimle 2021 yılında Şuşa şehri, Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edildi. Şuşa şehri, Türksoy tarafından 2023 Türk Dünyasının Kültür Başkenti, ICESCO tarafından ise 2024 İslam dünyasının kültür başkenti ilan edildi. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan ile Türkiye arasında resmi ittifakın temelini atan Şuşa Beyannamesi de 2021 yılında Şuşa'da imzalandı. Bugün Şuşa'da Karabağ Deklarasyonu imzalanacak" diye konuştu.




"YILIN SONUNA KADAR 20 BİN KİŞİ İŞGALDEN KURTARILAN TOPRAKLARA GERİ DÖNECEK"
Karabağ ve Doğu Zengezur'da büyük bir geri dönüş programı uygulandığını ifade eden Aliyev, "İşgal sırasında Ermenistan bu bölgelerdeki tüm şehir ve köyleri yok etti. Şimdiyse bu topraklarda hayat geri dönüyor. Geniş çaplı geri dönüş programının uygulanması kapsamında yaklaşık 8 bine yakın zorunlu göçmen Laçın, Füzuli, Şuşa ve Hocalı şehirlerine ve 4 köye geri döndü. Bu yılın sonuna kadar 20 bin kişi işgalden kurtarılan topraklara geri dönecek. Türk devletlerinin liderlerinin kurtarılmış topraklara ziyaretleri kardeşlik dayanışmasının bir tezahürüdür. Türkiye Cumhurbaşkanı Şuşa, Füzuli, Zengilan ve Cebrayıla, Özbekistan ve Kazakistan Cumhurbaşkanları Şuşa ve Füzuli, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Füzuli ve Ağdam'ı ziyaret etti. Bu vesileyle kardeşliğimizin sembolü olan inşa edilecek okullar için kardeş ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"DOĞU-BATI ULAŞIM KORİDORUNUN GENİŞLETİLMESİ ÖNÜMÜZDEKİ ÖNCELİKLİ KONULARIN BAŞINDA GELİYOR"

TDT'nin mevcut bütçesinin ve yapısının, birlikte öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yeterli olmadığını düşündüğünü belirten Aliyev, "Bu nedenle Azerbaycan yakın zamanda sekreterliğin hesabına 2 milyon ABD doları tutarında fon aktardı. Doğu-Batı ulaşım koridorunun genişletilmesi önümüzdeki öncelikli konuların başında geliyor. Orta Koridor'un ayrılmaz bir parçası olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun, Azerbaycan'ın ek yatırımı sonucunda yıllık kapasitesi 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarıldı. Hazar Denizi'nde 50'den fazla ticaret gemisi bulunan Azerbaycan, Hazar Denizi ülkelerine önemli transit hizmetleri sağlıyor. Artan yük taşımalarını dikkate alınarak Bakü Gemi İnşa Fabrikasında şu anda 6 gemi inşa ediliyor. Önümüzdeki yıl ülkemizin 9'uncu uluslararası havalimanı Laçın'da hizmete girecek. Alat Uluslararası Ticaret Limanı'nın kapasitesi 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarılacak" diye konuştu.



"AZERBAYCAN ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"

Türkiye Yatırım Fonu'nun kuruluş toplantısının Mayıs ayında İstanbul'da yapılmasının ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesi yönünde başarılı bir adım olduğunu söyleyen Aliyev, "Fon aracılığıyla birçok alanda ortak projelere yatırım yapılacağına inanıyorum. Enerji alanında stratejik iş birliğimiz, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanındaki iş birliklerini de içeren stratejik ortaklığımız çok önemli" dedi. Aliyev, "Bildiğiniz gibi bu yıl COP29 konferansına Azerbaycan ev sahipliği yapacak. Bu vesileyle hepinizi bir kez daha COP29'a davet ediyorum. COP29'un başkanlığı ve bu etkinliğin Bakü'de yapılması, uluslararası toplumun ülkemize duyduğu büyük güvenin açık bir örneğidir. İki yüze yakın ülke oy birliğiyle adaylığımızı destekledi. Bağlantısızlar Hareketi'nin 4 yıllık başkanlığı sırasında edindiği tecrübeyi kullanan Azerbaycan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi için elinden geleni yapacaktır. İmzalayacağımız Karabağ Deklarasyonu alacağımız kararların Türk dünyasının dayanışmasını ve aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası itibarını daha da güçlendireceğine eminim" ifadelerini kullandı.

KARABAĞ DEKLARASYONU İMZALANDI
Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Karabağ Deklarasyonu imzalandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Haydi Türkiye! Masadaki oyunu sahada bozalım... Montella Hollanda maçı 11’ini belirledi
Başkan Erdoğan’dan Berlin çıkarması: A Milli Takıma destek için gidiyor!
İran’da “Türk’ün beli eğilmez” şarkılı zafer kutlaması! Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan enstantaneler... Türk olduğum için şükrediyorum
Van’da skandal görüntüler! Ne Mutlu Türk’üm Diyene hazımsızlığı... Bengü konserini birbirine kattılar
Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak
Berlin’de bizim çocuklara bozkurtlu destek: Böyle karşıladılar
Dijital Telif Yasası’nda son durum ne? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı: Süreç olumlu ilerliyor
İşte UEFA skandalının perde arkası! Merih Demiral’a ceza vermek için baktıkları kaynak güldürdü
Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...
ABD Başkanı Biden’dan düello savunması: Trump’ın bağırması dikkatimi dağıttı | Bir de 2020 gafı
Merih Demiral’a 2 maç men cezası veren UEFA’dan çifte standart! İşte ikiyüzlülüğünün tarihi
Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları...
E-5’te çığlık sesleri: Genç kız koşarak istinat duvarından atladı
Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2
Kamuda tek maaş zorunluluğu! Yasa teklifi hazırlandı: İşte tüm detaylar...
SON DAKİKA