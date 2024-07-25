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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Hamas'ı suçladı Netanyahu'yu akladı!

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırıma imza atan İsrail'in Başbakanı Netanyahu'yu akladı, işgal altındaki topraklarını korumaya çalışan Hamas'ı suçladı. ABD Temsilciler Meclisi'nde alkışlarla konuşması bölünen katil Netanyahu'yu protesto eden Amerikan halkını hedef aldı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 20:04 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 20:44
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Hamas’ı suçladı Netanyahu’yu akladı!

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilerek yerine önerdiği Kamala Harris, yayımladığı mesajda; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki kürsü konuşması sırasında Kongre binası çevresinde toplanan kalabalığın, soykırım suçlusu Netanyahu ve İsrail bayrağına yönelik protestolarını kınadı.

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KAMALA'DAN ZALİM NETANYAHU'YA TAM DESTEK

ABD'de Demokratların muhtemel adayı Kamala Harris, ABD Kongresi'ne en çok hitap eden kişi olarak öne çıkan İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Filistin'deki zulüm ve baskılarından dolayı gösterilen yoğun tepkiyi ''aşağılık eylem ve nefret söylemi'' olarak niteleyerek kınadı.

Dün, Washington DC'deki Union Station'da vatansever olmayan protestocuların aşağılık eylemlerini ve tehlikeli nefret dolu söylemleri gördük.

İsrail Devleti'ni yok etmeye ve Yahudileri öldürmeye yemin eden vahşi terör örgütü Hamas ile ilişki kuran tüm bireyleri kınıyorum. Hamas yanlısı grafiti ve söylemler iğrençtir ve ülkemizde buna müsamaha göstermemeliyiz.

Amerikan bayrağının yakılmasını kınıyorum. Bu bayrak, bir ulus olarak en yüksek ideallerimizin bir sembolüdür ve Amerika'nın vaadini temsil eder. Asla bu şekilde kirletilmemelidir.

Barışçıl protesto hakkını destekliyorum, ancak açık olalım: Antisemitizm, nefret ve her türlü şiddetin ülkemizde yeri yoktur.

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HAMAS'A 'VAHŞİ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR'' DEDİ

Harris yayımladığı bildiride ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 9 aydır aralıksız sürdürdüğü katliamlara karşın Filistin'in meşru özgürlük ve toprak bütünlüğü için savaşan Hamas Hareketi'ni de hedef almayı unutmadı. Mesajında Hamas'tan 'vahşi terör örgütü' diye bahsederken Filistin özgürlüğü için pankart açan kalabalığın söylemlerini 'iğrenç' bulduğunu ifade etti.

İsrail Devleti'ni yok etmeye ve Yahudileri öldürmeye yemin eden vahşi terör örgütü Hamas ile ilişki kuran tüm bireyleri kınıyorum. Hamas yanlısı grafiti ve söylemler iğrençtir ve ülkemizde buna müsamaha göstermemeliyiz.

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