Katil Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde tek kişilik dev direniş! Elon Musk ise soykırım sürüsüne katıldı!

ELON MUSK DA SOYKIRIMCIYA ALKIŞ TUTTU
Mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi ve dünyanın en zenginleri listesinde yer alan milyarder Elon Musk, Kongre'de bulunanlar arasındaydı.
'HAYIRSEVER' OLARAK DA BİLİNİR AMA...
Aynı zamanda bir 'hayırsever' olarak da bilinen Elon Musk, İsrailli Başbakan Netanyahu'nun Filistin'de zulüm ve soykırımlarını yinelemek ve asla durdurmayacağını dünyaya bir kez daha ilan ettiği kürsü konuşmasını defalarca ve dakikalarca alkışlayan kalabalığa katıldı.
UTANMADAN PAYLAŞTI: ARTIK GAZZE'DE AKTİF
Elon Musk, Kongre'deki utanç tablosunun ardından -Filistin'ki soykırımın mimarını alkışa boğmamış gibi- X hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajdasahibi olduğu uydu şirketi SpaceX tarafından uydu İnterneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu internet kümesi olan Starlink'in, Gazze'deki hastanede ''İsrail'in desteğiyle'' vurgusunu yaparak artık aktif olarak çalıştığını yazdı.
ABD'nin Temsilciler Meclisi'ndeki utanç gününde salonda bulunanlar arasında Filistin'in, Filistin'deki mazlum halkın haklarını savunan tek kişi dik duruşuyla Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib oldu. Tlaib'in bu davranışı, sosyal mecralarda 'tek kişilik kadro' olarak değerlendirildi.