Katil Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde tek kişilik dev direniş! Elon Musk ise soykırım sürüsüne katıldı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , ABD Temsilciler Meclisi 'ne kürsüden seslendi. ABD Kongre si'nde defalarca ve dakikalarca devam eden alkışlarla karşılanan Netanyahu'ya salonunun dışında binlerce kişi tarafından protesto gösterileri düzenlendi. Kongre'de Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib tek başına onurlu duruşuyla kamuoyundan takdir toplarken; milyarder Elon Musk da katile alkış tutan kalabalık arasındaydı.





''ABD VE İSRAİL BİR ARADA DURMALI''

Binyamin Netanyahu, kürsüdeki konuşmasına Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 39 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırımı "medeniyet ve barbarlık" arasında yapılan bir savaş olarak tanımlayarak başladı.

Netanyahu, "Bu, ölümü yüceltenlerle yaşamı kutsayanlar arasındaki çatışmadır. Medeniyet güçlerinin zafer kazanabilmesi için ise ABD ile İsrail'in bir arada durması gerekiyor. Çünkü bir arada durduğumuzda çok basit bir şey oluyor; biz kazanıyoruz ve onlar kaybediyor. Dostlarım, bugün size bir şeyin teminatını vermeye geldim. Kazanacağız" dedi.