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Katil Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde tek kişilik dev direniş! Elon Musk ise soykırım sürüsüne katıldı!

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'ndeki kürsü konuşması öncesinde Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Ancak Kongre'de bulunan Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, Gazze'deki yaşanan soykırımı ABD Meclisi ortasında tek başına savundu. Tlaib, Netanyahu'nun konuşması sırasında elinde "Savaş Suçlusu (War Criminal)" yazılı döviz kaldırdı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 00:41 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 02:03
Katil Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde tek kişilik dev direniş! Elon Musk ise soykırım sürüsüne katıldı!

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Temsilciler Meclisi'ne kürsüden seslendi. ABD Kongresi'nde defalarca ve dakikalarca devam eden alkışlarla karşılanan Netanyahu'ya salonunun dışında binlerce kişi tarafından protesto gösterileri düzenlendi. Kongre'de Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib tek başına onurlu duruşuyla kamuoyundan takdir toplarken; milyarder Elon Musk da katile alkış tutan kalabalık arasındaydı.



''ABD VE İSRAİL BİR ARADA DURMALI''
Binyamin Netanyahu, kürsüdeki konuşmasına Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 39 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırımı "medeniyet ve barbarlık" arasında yapılan bir savaş olarak tanımlayarak başladı.

ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib, Netanyahu'nun konuşmasını protesto etti

Netanyahu, "Bu, ölümü yüceltenlerle yaşamı kutsayanlar arasındaki çatışmadır. Medeniyet güçlerinin zafer kazanabilmesi için ise ABD ile İsrail'in bir arada durması gerekiyor. Çünkü bir arada durduğumuzda çok basit bir şey oluyor; biz kazanıyoruz ve onlar kaybediyor. Dostlarım, bugün size bir şeyin teminatını vermeye geldim. Kazanacağız" dedi.

Temsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida TlaibTemsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida Tlaib

KATİL BAŞBAKAN'A "SOYKIRIM SUÇLUSU" CEVABI
ABD Kongresi'nde onlarca Demokrat Partili Kongre üyesi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de binlerce sivilin ölümü ve ortaya çıkarılan insani kriz nedeniyle Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti. Temsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida Tlaib'in boynuna taktığı kefiye ile İsrailli katilin konuşması sırasında "Soykırım Suçlusu" yazılı döviz taşıdığı görüldü.

ELON MUSK DA SOYKIRIMCIYA ALKIŞ TUTTU

Mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi ve dünyanın en zenginleri listesinde yer alan milyarder Elon Musk, Kongre'de bulunanlar arasındaydı.

'HAYIRSEVER' OLARAK DA BİLİNİR AMA...

Aynı zamanda bir 'hayırsever' olarak da bilinen Elon Musk, İsrailli Başbakan Netanyahu'nun Filistin'de zulüm ve soykırımlarını yinelemek ve asla durdurmayacağını dünyaya bir kez daha ilan ettiği kürsü konuşmasını defalarca ve dakikalarca alkışlayan kalabalığa katıldı.

UTANMADAN PAYLAŞTI: ARTIK GAZZE'DE AKTİF

Elon Musk, Kongre'deki utanç tablosunun ardından -Filistin'ki soykırımın mimarını alkışa boğmamış gibi- X hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajdasahibi olduğu uydu şirketi SpaceX tarafından uydu İnterneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu internet kümesi olan Starlink'in, Gazze'deki hastanede ''İsrail'in desteğiyle'' vurgusunu yaparak artık aktif olarak çalıştığını yazdı.

ABD'nin Temsilciler Meclisi'ndeki utanç gününde salonda bulunanlar arasında Filistin'in, Filistin'deki mazlum halkın haklarını savunan tek kişi dik duruşuyla Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib oldu. Tlaib'in bu davranışı, sosyal mecralarda 'tek kişilik kadro' olarak değerlendirildi.

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