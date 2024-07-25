İsrail’de beyin yiyen amip krizi: Burundan giriyor beyni yiyor! Yüzlerce kişi hastanelere başvurdu

İsrail'i beyin yiyen amip paniği sardı.
İsrail'i beyin yiyen amip paniği sardı.
Bir çocuğun beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 100'den fazla kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.
2 KİŞİDE BEYİN YİYEN AMİP TESPİT EDİLDİ
İsrail basınında yayımlanan haberlerde ülkenin kuzeyindeki bir su parkında yüzen 2 kişide beyin yiyen amip tespit edildiği belirtildi.
Beyin yiyen amip tespit edilen kişilerden 25 yaşında olduğu belirtilen adamın öldüğü, durumu ağır olan 10 yaşındaki çocuğun ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.
100'DEN FAZLA KİŞİ SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURDU
Sağlık Bakanlığının söz konusu su parkının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi. Bakanlığın ayrıca son 2 haftada bu parkı ziyaret eden kişilerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olan kişilerden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelerini istediği aktarıldı.
Su parklarının kapatılmasına yönelik talimatın ardından 100'den fazla kişinin hastaneye başvurduğu bildirildi.
BEYNE BURUNDAN GEÇİYOR
"Naegleria fowleri" adlı amip beyne burundan geçiyor. Uzmanlar, bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.