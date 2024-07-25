İsrail’de beyin yiyen amip krizi: Burundan giriyor beyni yiyor! Yüzlerce kişi hastanelere başvurdu

100'DEN FAZLA KİŞİ SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURDU

Sağlık Bakanlığının söz konusu su parkının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi. Bakanlığın ayrıca son 2 haftada bu parkı ziyaret eden kişilerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olan kişilerden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelerini istediği aktarıldı.

Su parklarının kapatılmasına yönelik talimatın ardından 100'den fazla kişinin hastaneye başvurduğu bildirildi.

BEYNE BURUNDAN GEÇİYOR

"Naegleria fowleri" adlı amip beyne burundan geçiyor. Uzmanlar, bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.